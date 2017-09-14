Додано: Вів 14 жов, 2025 14:27

а взагалі оці речі треба обговорювати - особливо тих, хто пропонує домовитися чи взагалі здатися. ЛАД - таке питання - а це хтось має відповісти? бо різниці від нацистських таборів не бачу від слова зовсім. звісно на Раші своя традиція будувати ГУЛАГ, їм нацистський досвід ні до чого...

й це вже не війна, щоб розповідати, що таке буває. це побудована система катування, яку заохочують, й в ній приймає участь купа людей. й на пропаганду вже не спишеш. хоча звісно на суді знов почуємо "ми лише виконували накази".

досвід є, Ізраіль показав як треба переслідувати та наказувати цих виродків без терміну давності. та й в нас вже власний досвід теж накопичується. але їх надто багато, я ж кажу - це система. й без дерашизації це населення не вилікується. тому питання - з ким домовлятися й про що? й головне треба завжди пам'ятати - з цим ми не маємо мати нічого спільного, поки вони не зміняться...

Вопрос интересный.Но можно сначала вопрос к вам?Мы воюем за независимость Украины?Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?Если второе, тогда понятна цель - только парад ЗСУ на Красной площади и никак не меньше.Напомню, что нацисты "відповіли" только после взятия Берлина и полной и безоговорочной капитуляции Германии. Вы ставите такую же цель?І це все ж таки війна.І рашисти чомусь умніші за деяких форумчан. І розуміють, що "б'ють не по паспорту, а по морді".Олексій Сівак, інтерв'ю з яким за наведеним посиланням, чисто російськомовна людина. Але його заарештували і катували. Не за мову, а за український прапор. І тут не допомогло не тільки те, шо він розмовляв російською, а й те, що він взагалі дуже погано знав українську.Я вам уже писал - не надо всё время поминать Израиль. В результате Холокоста были физически уничтожены чуть ли не все европейские евреи. Независимо от языка, политических или любых других взглядов. Задачу физического уничтожения украинцев никто не ставит.А домовлятися треба хоч з чортом, аби він вас не чіпав. А що він там робить у себе в пеклі, то хай там чорти розбираються міє собою. То вже їхні справи.