|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 14 жов, 2025 16:43
_hunter написав:
Не прошло и трех лет - додумались до очевидного
«Ухилянтів» не треба тягнути силоміць, потрібно створити умови, щоб не було вигідно ухилятись — блокування рахунків і призупинення водійських прав, — нардеп Федієнко
Співавтор скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, таким чином, оцінений у ЗМІ як спроба відновити смертну кару в Україні.[26][27][28][29][30]
...
22 Липня 2025 року проголосував за[33] проєкт закону 12414, що обмежує Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру[34]. Закон викликав хвилю антикорупційних протестів.
Гарний пацик, патужний ...
Мені цікавить інше, у мене водійські права бумажні.
Як їх взагалі можливо призупинити, якщо я стану умовним "ухилянтом"
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12267
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 14 жов, 2025 16:45
ЛАД написав:
В результате Холокоста были физически уничтожены чуть ли не все европейские евреи.
Маячня. В самій Німеччини знищили 50 000. Переважно комуністів. Бо навіть при нацистах все робилось через суд по закону. Це вам не ТЦК.
Союзники німців відверто забили на всю цю расову політику.
Одесса була під румунами, всі цілі. Еврейская громада Румунії допомагала еврейській громаді Одеси.
В Польщі, Україні та Білорусі, так, знищили багато.
І навіть там не всіх. Бо в усьому світі еврей це іудей (релігійна приналежність)
В особистій охороні Гітлера були еврей християни. Куча генералів вермахту буди евреями християнами.
Муссоліні відверто критикував німецьки поділи на сорти народів.
За нацисткою політикою Коломойській еврей. Гордон ні бо атеїст.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9784
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 16:49
UA написав: ЛАД написав:
В результате Холокоста были физически уничтожены чуть ли не все европейские евреи.
Маячня. В самій Німеччини знищили 50 000. Переважно комуністів. Бо навіть при нацистах все робилось через суд по закону. Це вам не ТЦК.
Союзники німців відверто забили на всю цю расову політику.
Одесса була під румунами, всі цілі. Еврейская громада Румунії допомагала еврейській громаді Одеси.
В Польщі, Україні та Білорусі, так, знищили багато.
І навіть там не всіх. Бо в усьому світі еврей це іудей (релігійна приналежність)
В особистій охороні Гітлера були еврей християни. Куча генералів вермахту буди евреями християнами.
Муссоліні відверто критикував німецьки поділи на сорти народів.
Ось і виправдовувач нацистів виліз. І це не дивно
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12267
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 14 жов, 2025 17:00
_hunter написав:
Не прошло и трех лет - додумались до очевидного
«Ухилянтів» не треба тягнути силоміць, потрібно створити умови, щоб не було вигідно ухилятись — блокування рахунків і призупинення водійських прав, — нардеп Федієнко
Можна піти іншим шляхом. Призупинити права та блоканути рахунки всім.
А розкорковувати тільки з дозволу военкома.
Порешал - розблокували.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9784
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1884 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 17:05
Banderlog написав:
Тут постійно кидають в мене тапками коли пишу що тцк не справляється і треба бригадам видавати патент на відлов в великих містах потрібної для поповнення кількості ухилянтів.
Не пройшло і півтори роки як до влади почало доходити:
⚡️Із залученням бойових підрозділів ТЦК проводитимуть мобілізаційні заходи «по-новому» — Тернопільське відомство
Бойові підрозділи проводять "оповіщення", а цивільні потім воюють. Хотіли в НАТО, а прийшли до стандартів африканських племенних ватажків.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 1019
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 14 жов, 2025 17:33
ЛАД написав: _hunter написав:
Не прошло и трех лет - додумались до очевидного
«Ухилянтів» не треба тягнути силоміць, потрібно створити умови, щоб не було вигідно ухилятись — блокування рахунків і призупинення водійських прав, — нардеп Федієнко
Детские угрозы.
Оно и понятно, в принципе: другая сторона - попадание в окоп.
Но хорошо, что власти наконец-то поняли - "просто мясом дыры закидывать" - плохой вариант...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10734
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 14 жов, 2025 17:33
_hunter написав:
Не прошло и трех лет - додумались до очевидного
«Ухилянтів» не треба тягнути силоміць, потрібно створити умови, щоб не було вигідно ухилятись — блокування рахунків і призупинення водійських прав, — нардеп Федієнко
Если у них нет хлеба, пусть едят бриоши! (с)
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8977
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6487 раз.
- Подякували: 21661 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|133490
|
|
|1493
|319552
|
|
|6076
|1005812
|
|