Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:25
UA написав:
Можна піти іншим шляхом. Призупинити права та блоканути рахунки всім.
А розкорковувати тільки з дозволу военкома.
Порешал - розблокували.
Можна звичайно , тільки від цього на фронті кількість бійців не збільшиться, бо потрібно буде знімати бойові бригади і направляти в тил щоб порядок навести..
Тому в мене прямопротилежна фантазія..
А давайте уявимо що тих 5-8 млн які не заброньовані - САМОСТІЙНО/ДОБРОВІЛЬНО щомісяця відправляють у фонд ЗСУ по 10000 грн....
50-80млрд=1-2млрд доларів/місяць...
Це ж скільки колумбійців і корейців( якщо половину закинути кіму) можна найняти..
і відразу відпаде потреба в бусифікації і черга щоб на фронт записатись буде зранку займатись....
Додано: Вів 14 жов, 2025 18:39
Hotab написав:
Стасюк не знає навіщо атакували Трипільську ТЕЦ, якщо вона з його слів не відновлювала роботу?
на трипільській тес відновлено повністю всю встановлену потужність?
африканський брехунець, можеш не відповідати бо відповідь - ні.
як я писав раніше, повне відновлення
цієї тес протягом найближчих років майже неможливе!!! а ти ляпай далі що хочеш.
ляпання язиком в інтернеті таких як ти дурників-навідників в інтернеті "про відновлення роботи" могло і викликати останній обстріл тес.
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:06
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Стасюк не знає навіщо атакували Трипільську ТЕЦ, якщо вона з його слів не відновлювала роботу?
на трипільській тес відновлено повністю всю встановлену потужність?
африканський брехунець, можеш не відповідати бо відповідь - ні.
як я писав раніше, повне відновлення
цієї тес протягом найближчих років майже неможливе!!! а ти ляпай далі що хочеш.
ляпання язиком в інтернеті таких як ти дурників-навідників в інтернеті "про відновлення роботи" могло і викликати останній обстріл тес.
ТЕЦ неможливо відновити, але її обстріляли, тому що вона відновлена ...
Яке лайно сидить в твоїй голові ... )
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:10
pesikot написав:
вона відновлена
псіна, навчись читати ))
спробуй ще раз "шевєля губамі" ))
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:14
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
вона відновлена
псіна, навчись читати ))
спробуй ще раз "шевєля губамі" ))
Хлєбало завали і почни читати те, що ти сам написав - медленно шевеля губами
Потім докладешь прочитане )
Доклад через годину ) за меньший час, ти сам не зрозумієшь написане тобою ж )
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:18
pesikot написав:
Хлєбало завали і почни читати те, що ти сам написав - медленно шевеля губами
Потім докладешь прочитане )
Доклад через годину ) за меньший час, ти сам не зрозумієшь написане тобою ж )
тес повністю не відновили і не відновлять - це зрозуміло?
з рештою сподіваюсь справишся без допомоги, чи повний "умствєнний інвалід"?
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:25
песокіт, що там у тебе зі світлом і газом краще напиши.
бо через деякий час у нас таке може бути,
а псевдопатріоти про це щось мовчать.
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:27
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
Хлєбало завали і почни читати те, що ти сам написав - медленно шевеля губами
Потім докладешь прочитане )
Доклад через годину ) за меньший час, ти сам не зрозумієшь написане тобою ж )
тес повністю не відновили і не відновлять - це зрозуміло?
з рештою сподіваюсь справишся без допомоги, чи повний "умствєнний інвалід"?
Тобто, ТЕЦ відновлена, хоча і не повністю
Так чи ні ?
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:29
sergey_stasyuk555 написав:
песокіт, що там у тебе зі світлом і газом краще напиши.
бо через деякий час у нас таке може бути,
а псевдопатріоти про це щось мовчать.
По-перше, pesikot, а не песокіт
По-друге, навчись писати "будь ласка"
По-трете, я писав, навчись читати )
