Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Можна піти іншим шляхом. Призупинити права та блоканути рахунки всім.
А розкорковувати тільки з дозволу военкома.
Порешал - розблокували.
Можна звичайно , тільки від цього на фронті кількість бійців не збільшиться, бо потрібно буде знімати бойові бригади і направляти в тил щоб порядок навести..

Тому в мене прямопротилежна фантазія..
А давайте уявимо що тих 5-8 млн які не заброньовані - САМОСТІЙНО/ДОБРОВІЛЬНО щомісяця відправляють у фонд ЗСУ по 10000 грн....
50-80млрд=1-2млрд доларів/місяць...
Це ж скільки колумбійців і корейців( якщо половину закинути кіму) можна найняти..
і відразу відпаде потреба в бусифікації і черга щоб на фронт записатись буде зранку займатись....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27201
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 18:28

  Shaman написав:добре, що країну тримають інші люди ;)

в цій фразі вся "незламна потужність" пропагандона шамана - нехай всі інші здохнуть на війні, а він буде просто пиз_діти "смєлєє впєрьод до перемоги".
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 18:39

  Hotab написав:Стасюк не знає навіщо атакували Трипільську ТЕЦ, якщо вона з його слів не відновлювала роботу?

на трипільській тес відновлено повністю всю встановлену потужність?
африканський брехунець, можеш не відповідати бо відповідь - ні.

як я писав раніше, повне відновлення цієї тес протягом найближчих років майже неможливе!!! а ти ляпай далі що хочеш.

ляпання язиком в інтернеті таких як ти дурників-навідників в інтернеті "про відновлення роботи" могло і викликати останній обстріл тес.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:06

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Стасюк не знає навіщо атакували Трипільську ТЕЦ, якщо вона з його слів не відновлювала роботу?

на трипільській тес відновлено повністю всю встановлену потужність?
африканський брехунець, можеш не відповідати бо відповідь - ні.

як я писав раніше, повне відновлення цієї тес протягом найближчих років майже неможливе!!! а ти ляпай далі що хочеш.

ляпання язиком в інтернеті таких як ти дурників-навідників в інтернеті "про відновлення роботи" могло і викликати останній обстріл тес.

ТЕЦ неможливо відновити, але її обстріляли, тому що вона відновлена ...

Яке лайно сидить в твоїй голові ... )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:10

  pesikot написав:вона відновлена

псіна, навчись читати ))
спробуй ще раз "шевєля губамі" ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:14

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:вона відновлена

псіна, навчись читати ))
спробуй ще раз "шевєля губамі" ))

Хлєбало завали і почни читати те, що ти сам написав - медленно шевеля губами

Потім докладешь прочитане )

Доклад через годину ) за меньший час, ти сам не зрозумієшь написане тобою ж )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:18

  pesikot написав:Хлєбало завали і почни читати те, що ти сам написав - медленно шевеля губами
Потім докладешь прочитане )
Доклад через годину ) за меньший час, ти сам не зрозумієшь написане тобою ж )

тес повністю не відновили і не відновлять - це зрозуміло?
з рештою сподіваюсь справишся без допомоги, чи повний "умствєнний інвалід"?
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:25

песокіт, що там у тебе зі світлом і газом краще напиши.
бо через деякий час у нас таке може бути,
а псевдопатріоти про це щось мовчать.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:27

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Хлєбало завали і почни читати те, що ти сам написав - медленно шевеля губами
Потім докладешь прочитане )
Доклад через годину ) за меньший час, ти сам не зрозумієшь написане тобою ж )

тес повністю не відновили і не відновлять - це зрозуміло?
з рештою сподіваюсь справишся без допомоги, чи повний "умствєнний інвалід"?

Тобто, ТЕЦ відновлена, хоча і не повністю
Так чи ні ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:29

  sergey_stasyuk555 написав:песокіт, що там у тебе зі світлом і газом краще напиши.
бо через деякий час у нас таке може бути,
а псевдопатріоти про це щось мовчать.

По-перше, pesikot, а не песокіт

По-друге, навчись писати "будь ласка"

По-трете, я писав, навчись читати )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
