Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:30
pesikot написав:
Тобто, ТЕЦ відновлена
єбать який ти тупий, я просто не можу.
ні, ТЕС!!! не відновлена.
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:34
Так он же и по пашпарту Коткин а не Кiткiн
Подозрительно...
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:34
pesikot написав:
я писав, навчись читати )
не все встигаю тут читати,
твою сводку як все добре в чернігові пропустив.
тобто нам немає про що переживати?
маринуєм шашлики?
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:35
барабашов написав:
Так он же и по пашпарту Коткин а не Кiткiн
Подозрительно...
А ты мой паспорт проверял ? )
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:39
Конечно.
Ты забыл что когда то лет 25 назад у меня была в руках волшебная полосатая палочка для проверки патриотов на ощупь и не только?
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:39
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
я писав, навчись читати )
не все встигаю тут читати,
твою сводку як все добре в чернігові пропустив.
тобто нам немає про що переживати?
маринуєм шашлики?
Не знаю, про що ти хочешь переживати ...
шашлики ? так вони на дровах і готуються.
Ти ввічливо і конкретніше запитай мене )
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:42
барабашов написав:
Конечно.
Ты забыл что когда то лет 25 назад у меня была в руках волшебная полосатая палочка для проверки патриотов на ощупь и не только?
В руках ?
Думаю, что в твоей ж*** )
PS. Шуба, свою педерастию не нужно выносить назагал.
И так понятно, что ты педераст по физиологии и п*** по ментальности )
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:45
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
я писав, навчись читати )
не все встигаю тут читати,
твою сводку як все добре в чернігові пропустив.
тобто нам немає про що переживати?
маринуєм шашлики?
Вони з Шаманом часто плутають незламні тези щодо стану справ та мети боротьби. Один "воюємо поки раша не зрозуміє що треба домовлятися" а другий хвилюється що при проросійському президенті може зникнути вода, газ, електрика та свободи. Все це з підтримкою адміністрації. Форум куплений з потрохами, писати тут давно немає сенсу, звичайне пропанадиське лайно вже пару років.
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:45
Banderlog написав: whois2010 написав: Banderlog написав:
Тут постійно кидають в мене тапками коли пишу що тцк не справляється і треба бригадам видавати патент на відлов в великих містах потрібної для поповнення кількості ухилянтів.
Не пройшло і півтори роки як до влади почало доходити:
⚡️Із залученням бойових підрозділів ТЦК проводитимуть мобілізаційні заходи «по-новому» — Тернопільське відомство
Бойові підрозділи проводять "оповіщення", а цивільні потім воюють. Хотіли в НАТО, а прийшли до стандартів африканських племенних ватажків.
нащо так перекручувати? В армії більшість цивільні.
Ходят без знаков различия, все в чёрных спортивных костюмах и балаклавах и с "бананками" через мощную грудь инвалида по ампутации сердца?
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:48
pesikot написав: барабашов написав:
Конечно.
Ты забыл что когда то лет 25 назад у меня была в руках волшебная полосатая палочка для проверки патриотов на ощупь и не только?
В руках ?
Думаю, что в твоей ж*** )
PS. Шуба, свою педерастию не нужно выносить назагал.
И так понятно, что ты педераст по физиологии и п*** по ментальности )
Я вспомнил как мы тебя квадробера дрючили ПР-73 целым отделом.
Пока вместо крови с влагалища не потекла протухшая лимфа рыбных ароматов
