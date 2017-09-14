RSS
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:30

  pesikot написав:Тобто, ТЕЦ відновлена

єбать який ти тупий, я просто не можу.
ні, ТЕС!!! не відновлена.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так он же и по пашпарту Коткин а не Кiткiн
Подозрительно...
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:34

  pesikot написав:я писав, навчись читати )

не все встигаю тут читати,
твою сводку як все добре в чернігові пропустив.
тобто нам немає про що переживати?
маринуєм шашлики?
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:35

  барабашов написав:Так он же и по пашпарту Коткин а не Кiткiн
Подозрительно...

А ты мой паспорт проверял ? )
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Конечно.
Ты забыл что когда то лет 25 назад у меня была в руках волшебная полосатая палочка для проверки патриотов на ощупь и не только?
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:39

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:я писав, навчись читати )

не все встигаю тут читати,
твою сводку як все добре в чернігові пропустив.
тобто нам немає про що переживати?
маринуєм шашлики?

Не знаю, про що ти хочешь переживати ...

шашлики ? так вони на дровах і готуються.

Ти ввічливо і конкретніше запитай мене )
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:42

  барабашов написав:Конечно.
Ты забыл что когда то лет 25 назад у меня была в руках волшебная полосатая палочка для проверки патриотов на ощупь и не только?

В руках ?
Думаю, что в твоей ж*** )

PS. Шуба, свою педерастию не нужно выносить назагал.
И так понятно, что ты педераст по физиологии и п*** по ментальности )
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:45

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:я писав, навчись читати )

не все встигаю тут читати,
твою сводку як все добре в чернігові пропустив.
тобто нам немає про що переживати?
маринуєм шашлики?
Вони з Шаманом часто плутають незламні тези щодо стану справ та мети боротьби. Один "воюємо поки раша не зрозуміє що треба домовлятися" а другий хвилюється що при проросійському президенті може зникнути вода, газ, електрика та свободи. Все це з підтримкою адміністрації. Форум куплений з потрохами, писати тут давно немає сенсу, звичайне пропанадиське лайно вже пару років.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:45

  Banderlog написав:
  whois2010 написав:
  Banderlog написав:Тут постійно кидають в мене тапками коли пишу що тцк не справляється і треба бригадам видавати патент на відлов в великих містах потрібної для поповнення кількості ухилянтів.
Не пройшло і півтори роки як до влади почало доходити:
⚡️Із залученням бойових підрозділів ТЦК проводитимуть мобілізаційні заходи «по-новому» — Тернопільське відомство

Бойові підрозділи проводять "оповіщення", а цивільні потім воюють. Хотіли в НАТО, а прийшли до стандартів африканських племенних ватажків.
нащо так перекручувати? В армії більшість цивільні.

Ходят без знаков различия, все в чёрных спортивных костюмах и балаклавах и с "бананками" через мощную грудь инвалида по ампутации сердца?
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:48

  pesikot написав:
  барабашов написав:Конечно.
Ты забыл что когда то лет 25 назад у меня была в руках волшебная полосатая палочка для проверки патриотов на ощупь и не только?

В руках ?
Думаю, что в твоей ж*** )

PS. Шуба, свою педерастию не нужно выносить назагал.
И так понятно, что ты педераст по физиологии и п*** по ментальности )

Я вспомнил как мы тебя квадробера дрючили ПР-73 целым отделом.
Пока вместо крови с влагалища не потекла протухшая лимфа рыбных ароматов :mrgreen:
