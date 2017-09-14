RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15453154541545515456
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:13

  барабашов написав:Надо бы узнать имена судей которые их подали в розыск за непонятно какое нарушение.
Они все получили повестки, расписались в них за "явиться с вещами и топором завтра в 8.00 на казнь" и пропали вместе со своими телефонами с места прописки, где их и нашли?

розшук тцк (раніше незаконний) сьогодні депутати вписали в закон,
тому далі тепер вже "бєз суда і слєдствія", а точніше - суд визнає все "згідно діючого законодавства" ))
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Вів 14 жов, 2025 20:17, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 466
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:14

Бандерлог та інші фронтовики - що ви на це скажете?

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8733
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:21

  sergey_stasyuk555 написав:
  барабашов написав:Надо бы узнать имена судей которые их подали в розыск за непонятно какое нарушение.
Они все получили повестки, расписались в них за "явиться с вещами и топором завтра в 8.00 на казнь" и пропали вместе со своими телефонами с места прописки, где их и нашли?

розшук тцк (раніше незаконний) сьогодні депутати вписали в закон

Де доклад про ТЕЦ ? )

Де доказ, що "розшук тцк" вписан в закон ? )
Наведи формулювання
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:29

  pesikot написав:Де доказ, що "розшук тцк" вписан в закон ? )
Наведи формулювання


пісьокіта в гуглі теж забанили? ))

та/або які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56499
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 466
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:35

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Мы воюем за независимость Украины?
Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?
Та пуйло не хоче розглядати інших варіантів...
Він як ААА-х какой человек товарищ Саахов...
Или я єє в ЗАГС или она меня к прокурору...

Тому ми не за дерашизацію... ми за створення національних Держав на місці того що буде після розвалу педерації.
Ми цим будемо займатися?
Чи, може, вони самі як-небудь?

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Если у вас нет денег на обед, а вам кто-то даст 1 гривню, то вы можете, конечно благодарить, но даже булочку купить не удастся.
100 млрд доларів за три роки.... ніфіга собі булочка.... Це 6 місяців всій Україні працювати до війни....
Не треба перекручувати.
Я писав тільки про Томагавки, а не за 100 млрд.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 14 жов, 2025 20:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36783
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:35

"бартки"

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Потім продовжимо, хто тут пропагандист )

як ти думаєш, коли потужні фламінги полетять? "па 7 штук в день"? ))
якщо не полетять - у мене для тебе будуть сумні новини.
дивно, що у тебе настільки втрачений причинно-наслідковий зв'язок.

дійсно, для чого клянчити "бартки" в Трампа, якщо є свої "рожеві"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41144
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:39

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:Де доказ, що "розшук тцк" вписан в закон ? )
Наведи формулювання


пісьокіта в гуглі теж забанили? ))

та/або які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56499

А де там це формулювання ?

Ти брехло, грошей своїх не отримаєшь )

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та
військового обліку, чи/та перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті
336 та статті 337 Кримінального кодексу України).
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:41

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Мы воюем за независимость Украины?
Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?
Та пуйло не хоче розглядати інших варіантів...
Він як ААА-х какой человек товарищ Саахов...
Или я єє в ЗАГС или она меня к прокурору...

Тому ми не за дерашизацію... ми за створення національних Держав на місці того що буде після розвалу педерації.
Ми цим будемо займатися?
Чи, може, вони самі як-небудь?

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Если у вас нет денег на обед, а вам кто-то даст 1 гривню, то вы можете, конечно благодарить, но даже булочку купить не удастся.
100 млрд доларів за три роки.... ніфіга собі булочка.... Це 6 місяців всій Україні працювати до війни....
Не треба перекручувати.
Я писав тільки про Томагавки, а не за 100 млрд.

Ти писав про допомогу і зараз перекрутив
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:42

  d44 написав:Все це з підтримкою адміністрації. Форум куплений з потрохами, писати тут давно немає сенсу, звичайне пропанадиське лайно вже пару років.

схоже модератора ірину, яка видаляла тут все підряд без разбору крім брєда хотабича та шамана - вже звільнили.
або у неї сьогодні вихідний ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 466
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15453154541545515456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 133543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 319605
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1005866
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3638)
14.10.2025 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.