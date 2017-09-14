pesikot написав:А де там це формулювання ? Ти брехло, грошей своїх не отримаєшь )
я ж тобі цитату навів і посилання, а ти не можеш прочитати? )) і ще брешеш, що я брехло, смішно. хоч погавкай, щоб якось бути корисним ))
Брехло ти, в тому посиланні немає такого формулювання Тож гавкаєшь у нас ти )))
Ти таке тупе, що навіть не перевіряещь, що тобі вкидають за прайм малий )
4. Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які в установленому Кабінетом Міністрів України порядку визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані зазначені у пункті 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”, чи/та перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу України). Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Порядок та організація такого бронювання, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги бронювання військовозобов’язаних визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, прийнятими на його виконання.»
Ось повний текст, ти його не в змозі осилити, навіть не намагайся )
sergey_stasyuk555 написав:на трипільській тес відновлено повністю всю встановлену потужність? як я писав раніше, повне відновлення цієї тес протягом найближчих років майже неможливе!!!
Скажу більше - воно й непотрібне. Тому що проблема обстрілів вирішується вже іншим шляхом, причому ще з минулої зими. Про це тут не раз писали. Якщо ви не в темі, то спочатку "загугліть", ознайомтеся, а потім коментуйте.
дякую, що ти "винирнула" )) але хотабич тут ляпав що все відновлено, труби димлять і я брехун ))
ЛАД написав:Мы воюем за независимость Украины? Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?
Та пуйло не хоче розглядати інших варіантів... Він як ААА-х какой человек товарищ Саахов... Или я єє в ЗАГС или она меня к прокурору...
Тому ми не за дерашизацію... ми за створення національних Держав на місці того що буде після розвалу педерації.
Ми цим будемо займатися? Чи, може, вони самі як-небудь?
А чим ми ЗАРАЗ займаємось? Саме цим і займаємось... Друге питання, що ЗАЙМАТИСЬ цимм ми будемо до моменту поки вони від нас відстануть , а відстануть тільки в тому випадку коли почнуть розвалюватись... І як тільки вони почнуть - так відразу ми й ПЕРЕСТАНЕМО займатись НИМИ і ПОЧНЕМО СОБОЮ а що і хто там буде робити в кавалках педерації - мене не цікавить від слова ВЗАГАЛІ. мені пофігу хто буде на кукан натягувати руССкіх... Чеченці чи дагестанці, мордва чи чуваші...
ЛАД написав:Если у вас нет денег на обед, а вам кто-то даст 1 гривню, то вы можете, конечно благодарить, но даже булочку купить не удастся.
100 млрд доларів за три роки.... ніфіга собі булочка.... Це 6 місяців всій Україні працювати до війни....
Не треба перекручувати. Я писав тільки про Томагавки, а не за 100 млрд.
Так я це давно зауважив Ви разом з группою товаріщєй висмикуєте детальки і забуваєте розглянути картину в цілому.. ПС маленьке уточнення Нам за роки війни дали не 100 а вже 200 млрд доларів...
Ось список тих хто дав більше 1 млрд США: 114.6 🇪🇺 ЕС: 69.6
🇩🇪 Германия: 22.5 (+15.7 доля в помощи ЕС) 🇬🇧 Британия: 18.6 🇯🇵 Япония: 13.7 🇨🇦 Канада: 13.3 🇩🇰 Дания: 10.2 (+1.6)
але хотабич тут ляпав що все відновлено, труби димлять і я брехун ))
Хотаб правий, відновлюється все, але не одразу, частинами. Труби димлять, робота кипить, ворог не дрімає, спостерігає. І шо? Нічого, хай стріляють (іпанутим нема спокою). Є резервні потужності.
або нема
або нема
Київ поринув у суцільну темряву – тільки де-не-де видно світло у вікнах
Як стало відомо, через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці.
https://t.me/voynareal/123959 Після того пропаде вода, і не буде каналізації. Якщо дійде до півтижня то настане колапс. Ну але будем сподіватись що Ви праві і є той резерв який не зможуть вирубати ракетами. Зрештою великі міста це ще не вся Україна, в провінції повно пустої нерухомості.