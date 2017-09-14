RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:46

  pesikot написав:А де там це формулювання ?
Ти брехло, грошей своїх не отримаєшь )

я ж тобі цитату навів і посилання, а ти не можеш прочитати? ))
і ще брешеш, що я брехло, смішно.
хоч погавкай, щоб якось бути корисним ))
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:51

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:А де там це формулювання ?
Ти брехло, грошей своїх не отримаєшь )

я ж тобі цитату навів і посилання, а ти не можеш прочитати? ))
і ще брешеш, що я брехло, смішно.
хоч погавкай, щоб якось бути корисним ))


Брехло ти, в тому посиланні немає такого формулювання
Тож гавкаєшь у нас ти )))

Ти таке тупе, що навіть не перевіряещь, що тобі вкидають за прайм малий )
4. Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств,
установ і організацій, які в установленому Кабінетом Міністрів України порядку
визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий
період, у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або
оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не
перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані зазначені у
пункті 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від
11 квітня 2024 р. № 3633-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та
військового обліку”, чи/та перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті
336 та статті 337 Кримінального кодексу України).
Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з
дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше
одного разу за один календарний рік. Критерії та порядок, за якими здійснюється
визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для
функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового
комплексу, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Порядок та
організація такого бронювання, критерії, перелік посад і професій, а також
обсяги бронювання військовозобов’язаних визначаються цим Законом та
нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, прийнятими на його
виконання.»


Ось повний текст, ти його не в змозі осилити, навіть не намагайся )

Але це показує, що ти збрехав
Як кожен номерний )
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 20:57

  pesikot написав:Ось повний текст, ти його не в змозі осилити, навіть не намагайся )
Але це показує, що ти збрехав
Як кожен номерний )

нарешті ти "хоч щось" за моїм посиланням зміг прочитати.
псіна, ще трохи постарайся і наблизишся до "гомосапієнс" ))
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:00

  sergey_stasyuk555 написав:на трипільській тес відновлено повністю всю встановлену потужність?
як я писав раніше, повне відновлення цієї тес протягом найближчих років майже неможливе!!!

Скажу більше - воно й непотрібне. Тому що проблема обстрілів вирішується вже іншим шляхом, причому ще з минулої зими. Про це тут не раз писали. Якщо ви не в темі, то спочатку "загугліть", ознайомтеся, а потім коментуйте.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:10

  fler написав:Скажу більше - воно й непотрібне. Тому що проблема обстрілів вирішується вже іншим шляхом, причому ще з минулої зими. Про це тут не раз писали. Якщо ви не в темі, то спочатку "загугліть", ознайомтеся, а потім коментуйте.

дякую, що ти "винирнула" ))
але хотабич тут ляпав що все відновлено, труби димлять і я брехун ))
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:13

найбільш сумним є те, що насправді я вважаю нашого "африканського льотчика" розумним та адекватним, не зря ж він хату купив в чорногорії, щоб з'їбатись "єслі шо" ))

але "в рамках форума" вєчно виходить якийсь срач.

тому ж псу я не хочу повторної окупації чи просто знищення його міста, але він чомусь вірить в казочки пропагандонів і щось тут фиркає на мої факти...
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:18

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Мы воюем за независимость Украины?
Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?
Та пуйло не хоче розглядати інших варіантів...
Він як ААА-х какой человек товарищ Саахов...
Или я єє в ЗАГС или она меня к прокурору...

Тому ми не за дерашизацію... ми за створення національних Держав на місці того що буде після розвалу педерації.
Ми цим будемо займатися?
Чи, може, вони самі як-небудь?
А чим ми ЗАРАЗ займаємось?
Саме цим і займаємось...
Друге питання, що ЗАЙМАТИСЬ цимм ми будемо до моменту поки вони від нас відстануть , а відстануть тільки в тому випадку коли почнуть розвалюватись...
І як тільки вони почнуть - так відразу ми й ПЕРЕСТАНЕМО займатись НИМИ і ПОЧНЕМО СОБОЮ
а що і хто там буде робити в кавалках педерації - мене не цікавить від слова ВЗАГАЛІ.
мені пофігу хто буде на кукан натягувати руССкіх...
Чеченці чи дагестанці, мордва чи чуваші...

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Если у вас нет денег на обед, а вам кто-то даст 1 гривню, то вы можете, конечно благодарить, но даже булочку купить не удастся.
100 млрд доларів за три роки.... ніфіга собі булочка.... Це 6 місяців всій Україні працювати до війни....
Не треба перекручувати.
Я писав тільки про Томагавки, а не за 100 млрд.
Так я це давно зауважив
Ви разом з группою товаріщєй висмикуєте детальки і забуваєте розглянути картину в цілому..
ПС
маленьке уточнення
Нам за роки війни дали не 100 а вже 200 млрд доларів...
Ось список тих хто дав більше 1 млрд
США: 114.6
🇪🇺 ЕС: 69.6

🇩🇪 Германия: 22.5 (+15.7 доля в помощи ЕС)
🇬🇧 Британия: 18.6
🇯🇵 Япония: 13.7
🇨🇦 Канада: 13.3
🇩🇰 Дания: 10.2 (+1.6)

🇳🇱 Нидерланды: 9.6 (+3.3)
🇫🇷 Франция: 7.6 (+13.4)
🇸🇪 Швеция: 7.9 (+2.3)
🇳🇴 Норвегия: 6.9
🇵🇱 Польша: 5.0 (+2.8)

🇫🇮 Финляндия: 3.3 (+1.3)
🇧🇪 Бельгия: 3.4 (+2.7)
🇮🇹 Италия: 2.7 (+9.6)
🇪🇸 Испания: 1.5 (+6.3)
🇱🇹 Литва: 1.3 (+0.3)
🇦🇺 Австралия: 1.0
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:36

  sergey_stasyuk555 написав:
  fler написав:Скажу більше - воно й непотрібне. Тому що проблема обстрілів вирішується вже іншим шляхом, причому ще з минулої зими. Про це тут не раз писали. Якщо ви не в темі, то спочатку "загугліть", ознайомтеся, а потім коментуйте.


але хотабич тут ляпав що все відновлено, труби димлять і я брехун ))

Хотаб правий, відновлюється все, але не одразу, частинами. Труби димлять, робота кипить, ворог не дрімає, спостерігає. І шо? Нічого, хай стріляють (іпанутим нема спокою). Є резервні потужності.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:44

  sergey_stasyuk555 написав:найбільш сумним є те, що насправді я вважаю нашого "африканського льотчика" розумним та адекватним, не зря ж він хату купив в чорногорії, ...

Хотаб як був розумним та адекватним, так і залишається таким. Але придбання хати - не показник розуму (деякі теж купляють, але ми тут бачимо, що мізків їм це не додає, на жаль).
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:48

  fler написав:все, але не одразу, частинами. Труби димлять, робота кипить, ворог не дрімає, спостерігає. І шо? Нічого, хай стріляють (іпанутим нема спокою). Є резервні потужності.
або нема
Київ поринув у суцільну темряву – тільки де-не-де видно світло у вікнах

Як стало відомо, через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці.

https://t.me/voynareal/123959
Після того пропаде вода, і не буде каналізації. Якщо дійде до півтижня то настане колапс.
Ну але будем сподіватись що Ви праві і є той резерв який не зможуть вирубати ракетами. Зрештою великі міста це ще не вся Україна, в провінції повно пустої нерухомості.
