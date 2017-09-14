Додано: Вів 14 жов, 2025 22:34

Мы воюем за независимость Украины?

Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?

Та пуйло не хоче розглядати інших варіантів...

Він як ААА-х какой человек товарищ Саахов...

Или я єє в ЗАГС или она меня к прокурору...



Чи, може, вони самі як-небудь? Ми цим будемо займатися?Чи, може, вони самі як-небудь? А чим ми ЗАРАЗ займаємось?

Саме цим і займаємось...

Друге питання, що ЗАЙМАТИСЬ цимм ми будемо до моменту поки вони від нас відстануть , а відстануть тільки в тому випадку коли почнуть розвалюватись...

І як тільки вони почнуть - так відразу ми й ПЕРЕСТАНЕМО займатись НИМИ і ПОЧНЕМО СОБОЮ

а що і хто там буде робити в кавалках педерації - мене не цікавить від слова ВЗАГАЛІ.

мені пофігу хто буде на кукан натягувати руССкіх...

Если у вас нет денег на обед, а вам кто-то даст 1 гривню, то вы можете, конечно благодарить, но даже булочку купить не удастся.

Я писав тільки про Томагавки, а не за 100 млрд. Не треба перекручувати.Я писав тільки про Томагавки, а не за 100 млрд. Так я це давно зауважив

маленьке уточнення

Нам за роки війни дали не 100 а вже 200 млрд доларів...

Ось список тих хто дав більше 1 млрд

США: 114.6

США зможуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk — цього недостатньо, щоб змінити хід війни, — Financial Times.



США мають близько 4150 ракет Tomahawk, однак передати Україні зможуть лише кілька десятків. Нові закупівлі обмежені, — колишній співробітник Пентагону Марк Канчіан

У 2010-2012 роках, коли американський контингент у країні складав понад 100 тисяч військових, війна коштувала США 100 млрд доларів на рік.



Коли військові США переключилися з наступальних операцій на підготовку афганських сил, витрати різко впали.



Вже до 2018 року щороку Сполучені Штати витрачали близько 45 млрд доларів, як повідомляв тоді Конгресу США представник Пентагону.



За даними Міністерства оборони США, загальні військові витрати в Афганістані (з жовтня 2001 року по вересень 2019 року) досягли 778 млрд доларів.

Зараз ми займаємось боротьбою за свою незалежність.Що там буде в РФії мене мало турбує. Якщо ви збираєтесь воювати аж до розвалу РФ, то... прапор вам в руки.На жаль, ви нічого не розумієте.Розмова була конкретно про США і Томагавки.Ось цитата"а, про що йшла мова:І ви вірно спочатку написали - США нам дійсно допомогли на 100 млрд. долл. чи, як ви зараз уточнили, на 114.6 млрд. Це немало, але, як бачите, недостатньо.Так, для довідки:Навіть коли витрати різко впали, то за 3 роки вони витрачали 45*3 = 135 млрд. долл. Ми воюєм вже більше 3 років. А максимальни витрати в них були за рік майже такі, як їхня допомога нам за весь час.Гадаєте, наш ворог слабкіше за талібів і на боротьбу з ним треба менше коштів та зброї?