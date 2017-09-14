RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мадам Кормышкина
Пилот на занзибарской пенсии "розумний та адекватний" в плане не попасть на памятник как Мариняк, защищая земельку и виллы ворья цвета плесени, а сдёрнуть "есличЁ" на море в ЕС?
Вы тоже планируете такое контротступление со своими защитниками?
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:02

Вільний народе - вільної країни!©))

  Успіх написав:

Тут ще й коменти цікаві 8)

Один з них:
"Краще відсидіти у тюрмі, ніж загинути на війні"

Або

"Сзчешникам -10 років тюрми, а ухилянтам - лише штрафи"
Успіх
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:16

Шо ви вчепилися за того пілота, як воша за кожух? Він відвоював 9 чи 9+ років на цій війні, причому більшість часу за менші гроші (бо тоді не платили стільки, як тепер).
У нас є десятки тисяч воєнпенсів, яким ще не 60, але вони всі "військові мирного часу". Хіба у мирний час військовим платять не за те, щоб під час війни вони першими йшли на фронт? Як на мене, то досвід рф щодо резервістів можна перейняти щодо невоювавших воєнпенсів до 60:
"Російський уряд схвалив законопроєкт, який дозволить Кремлю залучити до 2 млн осіб. Йдеться про тих, хто добровільно служив в армії, отримуючи за це утримання, різні виплати та пільги, а тепер перебуває в резерві."
https://uatv.ua/uk/kreml-planuye-zaluch ... zuvav-isw/
fler
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:21

  sergey_stasyuk555 написав:
  d44 написав:Все це з підтримкою адміністрації. Форум куплений з потрохами, писати тут давно немає сенсу, звичайне пропанадиське лайно вже пару років.

схоже модератора ірину, яка видаляла тут все підряд без разбору крім брєда хотабича та шамана - вже звільнили.
або у неї сьогодні вихідний ))

хотаб на рефлексії, хоч трохи менше флуду
flyman
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:28

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:добре, що країну тримають інші люди ;)

в цій фразі вся "незламна потужність" пропагандона шамана - нехай всі інші здохнуть на війні, а він буде просто пиз_діти "смєлєє впєрьод до перемоги".

все що ти написав - нахабна брехня. але анонімний тупенький сцикун-ухилянт може собі дозволити. хоча ти більш схожий на тупенького ІПСОшного - бо не віриться, що реальна людина може бути настільки гімняною.

тому марш на своє місце, під шконку, і не лізь туди, де є порядні люди 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:31

впенси мірного врємєні

  fler написав:Шо ви вчепилися за того пілота, як воша за кожух? Він відвоював 9 чи 9+ років на цій війні, причому більшість часу за менші гроші (бо тоді не платили стільки, як тепер).
У нас є десятки тисяч воєнпенсів, яким ще не 60, але вони всі "військові мирного часу". Хіба у мирний час військовим платять не за те, щоб під час війни вони першими йшли на фронт? Як на мене, то досвід рф щодо резервістів можна перейняти щодо невоювавших воєнпенсів до 60:
"Російський уряд схвалив законопроєкт, який дозволить Кремлю залучити до 2 млн осіб. Йдеться про тих, хто добровільно служив в армії, отримуючи за це утримання, різні виплати та пільги, а тепер перебуває в резерві."
https://uatv.ua/uk/kreml-planuye-zaluch ... zuvav-isw/

візмуться за впенсів мірного врємєні
flyman
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:34

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:----------------------------
ЛАД
Мы воюем за независимость Украины?
Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?
-----------------------------
Та пуйло не хоче розглядати інших варіантів...
Він як ААА-х какой человек товарищ Саахов...
Или я єє в ЗАГС или она меня к прокурору...

Тому ми не за дерашизацію... ми за створення національних Держав на місці того що буде після розвалу педерації.
Ми цим будемо займатися?
Чи, може, вони самі як-небудь?
А чим ми ЗАРАЗ займаємось?
Саме цим і займаємось...
Друге питання, що ЗАЙМАТИСЬ цимм ми будемо до моменту поки вони від нас відстануть , а відстануть тільки в тому випадку коли почнуть розвалюватись...
І як тільки вони почнуть - так відразу ми й ПЕРЕСТАНЕМО займатись НИМИ і ПОЧНЕМО СОБОЮ
а що і хто там буде робити в кавалках педерації - мене не цікавить від слова ВЗАГАЛІ.
мені пофігу хто буде на кукан натягувати руССкіх...
Чеченці чи дагестанці, мордва чи чуваші...
Зараз ми займаємось боротьбою за свою незалежність.
Що там буде в РФії мене мало турбує. Якщо ви збираєтесь воювати аж до розвалу РФ, то... прапор вам в руки.

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:-----------------------------
ЛАД
Если у вас нет денег на обед, а вам кто-то даст 1 гривню, то вы можете, конечно благодарить, но даже булочку купить не удастся.
-----------------------------
100 млрд доларів за три роки.... ніфіга собі булочка.... Це 6 місяців всій Україні працювати до війни....
Не треба перекручувати.
Я писав тільки про Томагавки, а не за 100 млрд.
Так я це давно зауважив
.....
маленьке уточнення
Нам за роки війни дали не 100 а вже 200 млрд доларів...
Ось список тих хто дав більше 1 млрд
США: 114.6
.....
На жаль, ви нічого не розумієте.
Розмова була конкретно про США і Томагавки.
Ось цитата Xenon"а, про що йшла мова:
США зможуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk — цього недостатньо, щоб змінити хід війни, — Financial Times.

США мають близько 4150 ракет Tomahawk, однак передати Україні зможуть лише кілька десятків. Нові закупівлі обмежені, — колишній співробітник Пентагону Марк Канчіан
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5898737#p5898737
І ви вірно спочатку написали - США нам дійсно допомогли на 100 млрд. долл. чи, як ви зараз уточнили, на 114.6 млрд. Це немало, але, як бачите, недостатньо.
Так, для довідки:
У 2010-2012 роках, коли американський контингент у країні складав понад 100 тисяч військових, війна коштувала США 100 млрд доларів на рік.

Коли військові США переключилися з наступальних операцій на підготовку афганських сил, витрати різко впали.

Вже до 2018 року щороку Сполучені Штати витрачали близько 45 млрд доларів, як повідомляв тоді Конгресу США представник Пентагону.

За даними Міністерства оборони США, загальні військові витрати в Афганістані (з жовтня 2001 року по вересень 2019 року) досягли 778 млрд доларів.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58230178
Навіть коли витрати різко впали, то за 3 роки вони витрачали 45*3 = 135 млрд. долл. Ми воюєм вже більше 3 років. А максимальни витрати в них були за рік майже такі, як їхня допомога нам за весь час.
Гадаєте, наш ворог слабкіше за талібів і на боротьбу з ним треба менше коштів та зброї?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 14 жов, 2025 22:47, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:35

  sergey_stasyuk555 написав:найбільш сумним є те, що насправді я вважаю нашого "африканського льотчика" розумним та адекватним, не зря ж він хату купив в чорногорії, щоб з'їбатись "єслі шо" ))

але "в рамках форума" вєчно виходить якийсь срач.

тому ж псу я не хочу повторної окупації чи просто знищення його міста, але він чомусь вірить в казочки пропагандонів і щось тут фиркає на мої факти...
в тебе немає жодного факту, лише брехня й перекручення. якби людина вірила у все, що ти пишеш - її б тут не було. ти де? в якому регіоні України?
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:38

кажуть не весь

  Banderlog написав:
  fler написав:все, але не одразу, частинами. Труби димлять, робота кипить, ворог не дрімає, спостерігає. І шо? Нічого, хай стріляють (іпанутим нема спокою). Є резервні потужності.
або нема
Київ поринув у суцільну темряву – тільки де-не-де видно світло у вікнах

Як стало відомо, через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці.

https://t.me/voynareal/123959
Після того пропаде вода, і не буде каналізації. Якщо дійде до півтижня то настане колапс.
Ну але будем сподіватись що Ви праві і є той резерв який не зможуть вирубати ракетами. Зрештою великі міста це ще не вся Україна, в провінції повно пустої нерухомості.


генератор це небезпечно
flyman
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:42

  d44 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:я писав, навчись читати )

не все встигаю тут читати,
твою сводку як все добре в чернігові пропустив.
тобто нам немає про що переживати?
маринуєм шашлики?
Вони з Шаманом часто плутають незламні тези щодо стану справ та мети боротьби. Один "воюємо поки раша не зрозуміє що треба домовлятися" а другий хвилюється що при проросійському президенті може зникнути вода, газ, електрика та свободи. Все це з підтримкою адміністрації. Форум куплений з потрохами, писати тут давно немає сенсу, звичайне пропанадиське лайно вже пару років.

так вали за курсом руського корабля звідси - чого продовжуєш тут брехати?
Shaman
