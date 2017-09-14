RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15453154541545515456>
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:10

Shaman
Много пишете.
Решили догнать странницы хотя бы до того, с чего день начинали? :)
А насчёт ваших "аргументов" я уже писал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36789
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:19

  flyman написав:
генератор це небезпечно

Найвеличніший обіцяв блекаут в москві чи в Києві?
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9787
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:23

UA
Твій «улюблений» кампус не вимикали ще з минулого року.
Hotab
 
Повідомлень: 16749
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:25

  ЛАД написав:Shaman
Много пишете.
Решили догнать странницы хотя бы до того, с чего день начинали? :)
А насчёт ваших "аргументов" я уже писал.

що означає, що у вас аргументів немає ;)

тут під вечір повилазили різні зрадофіли - нічого не хочете про них сказати? а, знову не бачите? буває...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10088
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:34

  Hotab написав:UA
Твій «улюблений» кампус не вимикали ще з минулого року.

Накинули провода на контактну мережу Укрзалізниці?
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9787
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:37

  UA написав:
  Hotab написав:UA
Твій «улюблений» кампус не вимикали ще з минулого року.

Накинули провода на контактну мережу Укрзалізниці?

Гарна ідея. Як би не довелось. Адже влітку знову зажлобились зібрати гроші на автономне для всього будинку. Заговорили зараз - а пізно. Ну що ж, може блекаут животворящий вилічить ..,
Hotab
 
Повідомлень: 16749
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 00:07

fler

Але придбання хати - не показник розуму (деякі теж купляють, але ми тут бачимо, що мізків їм це не додає, на жаль).

Ідея оточення бетонними будками прикиівських іпєнєй обрізалась на недобудах УКО. Але це не означає що не буде вимагати народити захисника. «Винь да полож» йому.
Hotab
 
Повідомлень: 16749
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 00:35

доказ

  pesikot написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  барабашов написав:Надо бы узнать имена судей которые их подали в розыск за непонятно какое нарушение.
Они все получили повестки, расписались в них за "явиться с вещами и топором завтра в 8.00 на казнь" и пропали вместе со своими телефонами с места прописки, где их и нашли?

розшук тцк (раніше незаконний) сьогодні депутати вписали в закон

Де доклад про ТЕЦ ? )

Де доказ, що "розшук тцк" вписан в закон ? )
Наведи формулювання

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41146
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 00:52

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Після того пропаде вода, і не буде каналізації. Якщо дійде до півтижня то настане колапс.
Ну але будем сподіватись що Ви праві і є той резерв який не зможуть вирубати ракетами. Зрештою великі міста це ще не вся Україна, в провінції повно пустої нерухомості.

ще один нагнітач переляку... вода чого пропаде? ми не руські, до стану Донецька ми не дійдемо - в таких умовах лише руські жити можуть... й вода з неба капає...
вода пропаде разом з електрикою. Чи її по твому на горбах з дніпра носити мають? Пити і митись то ладно, пару місяців можно перетерпіти. Як каналізацію зливати будеш з багатоетажок?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 24.06.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 01:00

  Прохожий написав:
  katso написав:
  pesikot написав:Тоді готуйся - мінус свободи


Які свободи, можна детальніше?

https://life.pravda.com.ua/society/isto ... en-310286/


Так про ТЦК пишут почти тоже самое
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15453154541545515456>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 133699
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 319758
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1006025
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.