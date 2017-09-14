|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 15 жов, 2025 01:20
гы, напомнило анекдот про то что в военное время значение синуса может равняться четырем
строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевищувати 45 календарних днів для будь-якої категорії працівників.
Что ж вы узнаете о человеке за 45 дней? Он же будет неделю только инструктажи проходить, которые так и не отменили в военное время. Инструктаж по охране труда надо? Надо. Инструктаж по пожарной безопасности надо? Надо. А потом еще стажировки, допуски и так далее. Раньше было испытательный срок был 3 месяца и то некоторые валенки ухитрялись это время косить под нормальных и только потом раскрывалось кто они.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1416
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 15 жов, 2025 01:39
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
...
Після того пропаде вода, і не буде каналізації. Якщо дійде до півтижня то настане колапс.
Ну але будем сподіватись що Ви праві і є той резерв який не зможуть вирубати ракетами. Зрештою великі міста це ще не вся Україна, в провінції повно пустої нерухомості.
ще один нагнітач переляку... вода чого пропаде? ми не руські, до стану Донецька ми не дійдемо - в таких умовах лише руські жити можуть... й вода з неба капає...
вода пропаде разом з електрикою. Чи її по твому на горбах з дніпра носити мають? Пити і митись то ладно, пару місяців можно перетерпіти. Як каналізацію зливати будеш з багатоетажок?
Экономисту этого не понять.
Так же, как и причины нехватки воды в Донбассе. И то, что наличие воды не зависит от того, кто в каких условиях может или хочет жить.
И да, без мытья можно обойтись - "сколько там той зимы".
А вот без питья вряд ли. Но с питьевой водой в Киеве проще - 2 ведра, коромысло. Правда, многим идти далековато.
А канализация... Парков в Киеве много, выкопают ямы, поставят будки и вуаля.
Но не будем нагнетать. Уже много раз пугали (собственно, каждую зиму). Помните, как год назад нагнетали: "Покупайте генераторы, аккумуляторы" и т.д. по списку. Обошлось. Надеюсь, и в этом году обойдётся.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36794
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 15 жов, 2025 02:50
ЛАД написав:
Но не будем нагнетать. Уже много раз пугали (собственно, каждую зиму). Помните, как год назад нагнетали: "Покупайте генераторы, аккумуляторы" и т.д. по списку. Обошлось. Надеюсь, и в этом году обойдётся.
надіюсь. Я просто жив в тих місцях де не обійшлось. Ця територія розширяється... і мені не хочеться щоб таким став київ харків чи запоріжжя.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3673
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 02:54
Banderlog написав: ЛАД написав:
Но не будем нагнетать. Уже много раз пугали (собственно, каждую зиму). Помните, как год назад нагнетали: "Покупайте генераторы, аккумуляторы" и т.д. по списку. Обошлось. Надеюсь, и в этом году обойдётся.
надіюсь. Я просто жив в тих місцях де не обійшлось. Ця територія розширяється... і мені не хочеться щоб таким став київ харків чи запоріжжя.
Понимаю. И хорошо помню регулярные отключения и раннее выключение отопления. К счастью, не очень раннее и погода нас пожалела - рано потеплело.
Но не будем о грустном.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36794
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|133766
|
|
|1493
|319825
|
|
|6076
|1006096
|
|