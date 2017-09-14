гы, напомнило анекдот про то что в военное время значение синуса может равняться четырем
строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевищувати 45 календарних днів для будь-якої категорії працівників.
Что ж вы узнаете о человеке за 45 дней? Он же будет неделю только инструктажи проходить, которые так и не отменили в военное время. Инструктаж по охране труда надо? Надо. Инструктаж по пожарной безопасности надо? Надо. А потом еще стажировки, допуски и так далее. Раньше было испытательный срок был 3 месяца и то некоторые валенки ухитрялись это время косить под нормальных и только потом раскрывалось кто они.
Banderlog написав:... Після того пропаде вода, і не буде каналізації. Якщо дійде до півтижня то настане колапс. Ну але будем сподіватись що Ви праві і є той резерв який не зможуть вирубати ракетами. Зрештою великі міста це ще не вся Україна, в провінції повно пустої нерухомості.
ще один нагнітач переляку... вода чого пропаде? ми не руські, до стану Донецька ми не дійдемо - в таких умовах лише руські жити можуть... й вода з неба капає...
вода пропаде разом з електрикою. Чи її по твому на горбах з дніпра носити мають? Пити і митись то ладно, пару місяців можно перетерпіти. Як каналізацію зливати будеш з багатоетажок?
Экономисту этого не понять. Так же, как и причины нехватки воды в Донбассе. И то, что наличие воды не зависит от того, кто в каких условиях может или хочет жить. И да, без мытья можно обойтись - "сколько там той зимы". А вот без питья вряд ли. Но с питьевой водой в Киеве проще - 2 ведра, коромысло. Правда, многим идти далековато. А канализация... Парков в Киеве много, выкопают ямы, поставят будки и вуаля. Но не будем нагнетать. Уже много раз пугали (собственно, каждую зиму). Помните, как год назад нагнетали: "Покупайте генераторы, аккумуляторы" и т.д. по списку. Обошлось. Надеюсь, и в этом году обойдётся.
ЛАД написав:Но не будем нагнетать. Уже много раз пугали (собственно, каждую зиму). Помните, как год назад нагнетали: "Покупайте генераторы, аккумуляторы" и т.д. по списку. Обошлось. Надеюсь, и в этом году обойдётся.
надіюсь. Я просто жив в тих місцях де не обійшлось. Ця територія розширяється... і мені не хочеться щоб таким став київ харків чи запоріжжя.
ЛАД написав:Но не будем нагнетать. Уже много раз пугали (собственно, каждую зиму). Помните, как год назад нагнетали: "Покупайте генераторы, аккумуляторы" и т.д. по списку. Обошлось. Надеюсь, и в этом году обойдётся.
надіюсь. Я просто жив в тих місцях де не обійшлось. Ця територія розширяється... і мені не хочеться щоб таким став київ харків чи запоріжжя.
Понимаю. И хорошо помню регулярные отключения и раннее выключение отопления. К счастью, не очень раннее и погода нас пожалела - рано потеплело. Но не будем о грустном.