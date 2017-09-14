Додано: Сер 15 жов, 2025 01:20

sergey_stasyuk555 написав: та/або які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56499

строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевищувати 45 календарних днів для будь-якої категорії працівників.



гы, напомнило анекдот про то что в военное время значение синуса может равняться четыремЧто ж вы узнаете о человеке за 45 дней? Он же будет неделю только инструктажи проходить, которые так и не отменили в военное время. Инструктаж по охране труда надо? Надо. Инструктаж по пожарной безопасности надо? Надо. А потом еще стажировки, допуски и так далее. Раньше было испытательный срок был 3 месяца и то некоторые валенки ухитрялись это время косить под нормальных и только потом раскрывалось кто они.