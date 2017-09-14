ЛАД написав:Но можно сначала вопрос к вам? Мы воюем за независимость Украины? Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ? Если второе, тогда понятна цель - только парад ЗСУ на Красной площади и никак не меньше. Напомню, что нацисты "відповіли" только после взятия Берлина и полной и безоговорочной капитуляции Германии. Вы ставите такую же цель?
як ти перекручуєш, щоб відвести увагу від головного. тому ще раз - для початку визнай, що умови утримання українців в таборах на Раші нічим не відрізняються від нацистських чи сталінських таборів... визнаєш?
тепер відповідь - ми воюємо за незалежність. й на поточний момент можемо навіть залишити в окупації деякі території. й так, зараз до дерашизації питання може не дійти. але до тих пір Раша буде залишатися тоталітарною країною, з якою мають бути мінімальні зв'язки - такий з цього висновок. й тоді варіант треба дотягатися до окремих упирів - кого зможемо. та й приклад Мілошевича показує, що при зміні влади можливі варіанти. бо військові злочинці (де немає строків давності) не лише путін, а й купа його прихлебателів
Це не відповідь це бла-бла-бла. "Відповідь" ЗАВЖДИ буде залежати від ситуацій на фронті. Якщо якимось чудом ми почнемо наступати і вийдемо на кордони 91-го, то 100% відповідь буде: "Воюємо до спалення Москви". В цьому я ні хвильки не сумніваюсь.
Shaman написав:але ви так й не відповіли, як євреї мали домовитися з Гітлером - немає відповіді на це питань, ніяк не могли домовитися.
А це прямо суперечить попередній "відповіді". Логічно що якщо домовитись неможливо то 2 варіанти: або капітуляція або спалення Москви.
«Чоловіків оголошують у розшук без підстав через маніпуляції представників ТЦК. Особа оголошується в розшук у рамках кримінального провадження, згідно з постановою суду, постановою слідчого. ТЦК не мають підписаних повісток, рішень про адміністративні правопорушення або постанов, які давали б підстави для оголошення людини в розшук. Водночас вони часто створюють прецеденти, вносячи в розшук навіть тих, хто діє відповідно до закону», - військовий юрист Тарас Боровський.
Питання до форумних фахівців і жінок, які мають таємні канали комунікації з владою. Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день. Нашо зелінський просить Томагавки, які летять всього на 2000км і несуть всього 500кг заряду, і яких дадуть 20-30шт.? Чому зелінський не хоче розвалити русню фламінгами, яких вже має бути декілька сотен на складах, а просить томагавки, які мають значно гірші ТТХ?
whois2010 написав:Питання до форумних фахівців і жінок, які мають таємні канали комунікації з владою. Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день. Нашо зелінський просить Томагавки, які летять всього на 2000км і несуть всього 500кг заряду, і яких дадуть 20-30шт.? Чому зелінський не хоче розвалити русню фламінгами, яких вже має бути декілька сотен на складах, а просить томагавки, які мають значно гірші ТТХ?
Міха-Анархіст ще пару років тому: "причепити США до потяга війни, намертво"
ЛАД написав:Но можно сначала вопрос к вам? Мы воюем за независимость Украины? Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ? Если второе, тогда понятна цель - только парад ЗСУ на Красной площади и никак не меньше. Напомню, что нацисты "відповіли" только после взятия Берлина и полной и безоговорочной капитуляции Германии. Вы ставите такую же цель?
як ти перекручуєш, щоб відвести увагу від головного. тому ще раз - для початку визнай, що умови утримання українців в таборах на Раші нічим не відрізняються від нацистських чи сталінських таборів... визнаєш?
тепер відповідь - ми воюємо за незалежність. й на поточний момент можемо навіть залишити в окупації деякі території. й так, зараз до дерашизації питання може не дійти. але до тих пір Раша буде залишатися тоталітарною країною, з якою мають бути мінімальні зв'язки - такий з цього висновок. й тоді варіант треба дотягатися до окремих упирів - кого зможемо. та й приклад Мілошевича показує, що при зміні влади можливі варіанти. бо військові злочинці (де немає строків давності) не лише путін, а й купа його прихлебателів
Це не відповідь це бла-бла-бла. "Відповідь" ЗАВЖДИ буде залежати від ситуацій на фронті. Якщо якимось чудом ми почнемо наступати і вийдемо на кордони 91-го, то 100% відповідь буде: "Воюємо до спалення Москви". В цьому я ні хвильки не сумніваюсь.
Shaman написав:але ви так й не відповіли, як євреї мали домовитися з Гітлером - немає відповіді на це питань, ніяк не могли домовитися.
А це прямо суперечить попередній "відповіді". Логічно що якщо домовитись неможливо то 2 варіанти: або капітуляція або спалення Москви.
що за маячня про наступ на Москву. нам не потрібно зайвого. а Раша сама розвалиться
про євреїв - це приклад, що не завжди можна домовитися. а Раша через свою стрімку деградацію так чи інакше піде на перемовини - дотиснуть
whois2010 написав:Питання до форумних фахівців і жінок, які мають таємні канали комунікації з владою. Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день. Нашо зелінський просить Томагавки, які летять всього на 2000км і несуть всього 500кг заряду, і яких дадуть 20-30шт.? Чому зелінський не хоче розвалити русню фламінгами, яких вже має бути декілька сотен на складах, а просить томагавки, які мають значно гірші ТТХ?
Відповідь очевидна: "Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день. " - це триндьож частково або повністю.