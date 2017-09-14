«Українці планують цю війну на три роки — і це розумно. Нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу щонайменше ці три роки», — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
ЛАД написав:Не стал искать данные об участии немецких евреев в 1 МВ, но, думаю, такие же сочинения антисемитов, как были у нас во время ВОВ о том, что "евреи воюют на «Ташкентском фронте»". В Красной армии во время войны воевали 500 тыс. евреев, в США 550 тыс., а всего во всех
Лад, при всій повазі, але це фейк. знайдіть таку ж статистику національностях евакуйованих з україни.
Уточните, что вы считате фейком - количество эвакуированных или количество в армии. Если количество эвакуированных, то откуда гетто в оккупации и могилы уничтоженных? Бабий и Дробицкий яр тоже фейки? Или количество воевавших? Эта цифра, думаю, не абсолютно точная, но сомневаюсь, что погрешность очень большая. Списки всей армии не приведу, но вот что ИИ даёт по Героям Советского Союза:
Национальность Количество Героев Советского Союза Русские - 8160 Украинцы - 2069 Белорусы - 309 Татары - 161 Евреи - 148 Армяне - 106 Казахи - 96 ....
Могу привести цифры по переписи 1939 о количестве населения: русских - 99,6 млн, украинцев - 28,1 млн, белорусов - 5,3 млн, евреев - 3,0 млн. Можете пересчитать количестао Героев "на душу". Доля русских, возможно, несколько выше за счёт того, что Украина и Белоруссия были быстро захвачены и, соответственно, вначале не всех успели призвать и начали призывать после освобождения. Если учесть, что евреев было больше тоже в Украине и Белоруссии и далеко не все эвакуировались, а после освобождения уже некого было призывать, то понятна меньшая доля Героев "на душу". Евреи - единственнвя национальность, численность которой уменьшилась по переписи 1959 по сравнению с 1939 - с 3,03 млн. до 2,27 млн. Все цифры отсюда - https://surli.cc/amibeh
В командовании Красной армии насчитывалось 305 евреев в звании генералов и адмиралов, 38 из них погибли в боях. Евреями командовали 9 армиями, 8 штабами фронтов, флотов, округов, 12 корпусами, 43 дивизиями, 66 бригадами и 139 полками. За годы войны число евреев-генералов, непосредственно сражавшихся на фронте, составило 132 человека[25].
Всего 7 евреев дослужились в период Второй мировой войны до звания генерал-полковника: Григорий Штерн, Владимир Колпакчи[a], Яков Крейзер, Александр Цирлин, Леонтий Котляр, Лев Мехлис и Борис Ванников.Самое высокое звание из евреев, служивших в военно-морском флоте, получил контр-адмирал Павел Трайнин[28].
євреї мовчали про свою національність, радянський союз так не здатен був побороти побутовий антисемітизм(хоч і намагався "каленим железом")
до речі , в мій час навчання у морському виші(1981-1987) ніхто рота не розтуляв про національності, особисто я тільки у році десь 40 років зрозумів що у нас серед одеситів було багато полужидів( і тільки один справжній, 100%) , так це Одеса
На Тернопільщині спецоперація: військових затримують через звинувачення у вимаганні та катуванні
За даними місцевого активіста Романа Довбенка, військові утримували людей в підвалах, вимагали винагороди, щоб тих не мобілізовували, відбирали машини. Одного чоловіка облили легкозаймистою сумішшю і примусили бігати навколо авто голяка.
"Протягом місяця у нас в області перебувають представники Третьої штурмової бригади. Більшість з них, які зараз тут перебувають, вбулися і почали займатися відвертим беззаконням - їх було долучено до додаткового оповіщення населення - натомість вони почали відбирати авто у цивільних, утримували хлопців у підвалах, та чекали на фінансову винагороду, щоб їх типу не мобілізовували. Зараз почали їх активно затримувати. Станом на цю хвилину затримано 8 чоловік і думаю буде затримано більше", - наголосив Довбенко.
Місцеве видання "20 хвилин" очікує на офіційний коментар поліції і Спецпрокуратури.
whois2010 написав:Питання до форумних фахівців і жінок, які мають таємні канали комунікації з владою. Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день. Нашо зелінський просить Томагавки, які летять всього на 2000км і несуть всього 500кг заряду, і яких дадуть 20-30шт.? Чому зелінський не хоче розвалити русню фламінгами, яких вже має бути декілька сотен на складах, а просить томагавки, які мають значно гірші ТТХ?
"Томагавк" - це елемент торгу між Трампом та Путіним, і цей торг виходить за рамки російсько-української війни, вважає дипломат. ... За словами Чалого, "Томагавк" - це ракета-символ, її далекобійність досить велика - понад 2 тисячі кілометрів.
"Але ажіотаж виникає не тільки через це: йдеться не лише про якусь там ракетну перевагу; це можливість відчутно натиснути на тригерну точку РФ, адже "Томагавки" здатні нести ядерну зброю. Тому основні побоювання Росії - це наявність на території України ракет, контрольованих США, які можуть потенційно нести ядерну зброю", - пояснив він.
оце потужно все як хотів Бандерлог
місцеве видання 20 хвилин треба судити за зрив мобілізації та держзраду
fler написав:sergey_stasyuk555 Хотаб правий, відновлюється все, але не одразу, частинами. Труби димлять, робота кипить, ворог не дрімає, спостерігає. І шо? Нічого, хай стріляють (іпанутим нема спокою). Є резервні потужності.
то шо пані Флер? Є ті резервні потужності? Чи таки трохи не вистачає? ❗️В усіх (!) регіонах України – аварійні відключення електроенергії (крім Донецької та частини Чернігівської областей) через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі, повідомляє Укренерго
Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. Зе я понімаю таки ні в чому не винний? Негативного впливу на економіку України нема?