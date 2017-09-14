RSS
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Маячня ваша. Если вы говорите, что до развала Раши мир невозможен, то вывод может быть только один - для окончания войны надо брать Москву.
Не треба так маніпулювати...
Хай москву беруть вагнерівці чи мордва з татарами....
І брати вони її будуть - розвалюючи педерацію
Нам треба саме це. а не штурм москви.
І от коли вони її будуть брати -тоді війська з фронту підуть одні москву захищати , другі - захоплювати... і ми на плечах відступаючих французів..(москалів) дійдемо до кордонів 1991 року... і почнемо там швиденько окопуватись , бо прийдеться відбиватись від десятків мільйонів голодних педераційників яким мусульмани нагадають всі попередні 200 років....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27204
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:45

  Banderlog написав:
  fler написав:sergey_stasyuk555
Хотаб правий, відновлюється все, але не одразу, частинами. Труби димлять, робота кипить, ворог не дрімає, спостерігає. І шо? Нічого, хай стріляють (іпанутим нема спокою). Є резервні потужності.
то шо пані Флер? Є ті резервні потужності? Чи таки трохи не вистачає?
❗️В усіх (!) регіонах України – аварійні відключення електроенергії (крім Донецької та частини Чернігівської областей) через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі, повідомляє Укренерго

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Зе я понімаю таки ні в чому не винний? Негативного впливу на економіку України нема?

І до чого тут Зе ? Не він же атакував енергетику України
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12276
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:45

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:Питання до форумних фахівців і жінок, які мають таємні канали комунікації з владою.
Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день.
Нашо зелінський просить Томагавки, які летять всього на 2000км і несуть всього 500кг заряду, і яких дадуть 20-30шт.?
Чому зелінський не хоче розвалити русню фламінгами, яких вже має бути декілька сотен на складах, а просить томагавки, які мають значно гірші ТТХ?
Відповідь очевидна:
"Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день. " - це триндьож частково або повністю.
Відстань польоту і вага бойової частини -це одне
а вміння дотримуватись курсу, маневрувати, уникати впливу реб і так далі - це інше.

От і виходить
туди куди легко долетять Томагавки - не факт що доберуться Фламінго..
А от ПІСЛЯ десятка Томагавків - сотні Фламінго шороху наробить....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27204
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:51

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Маячня ваша. Если вы говорите, что до развала Раши мир невозможен, то вывод может быть только один - для окончания войны надо брать Москву.
Не треба так маніпулювати...
Хай москву беруть вагнерівці чи мордва з татарами....
І брати вони її будуть - розвалюючи педерацію
Нам треба саме це. а не штурм москви.
І от коли вони її будуть брати -тоді війська з фронту підуть одні москву захищати , другі - захоплювати... і ми на плечах відступаючих французів..(москалів) дійдемо до кордонів 1991 року... і почнемо там швиденько окопуватись , бо прийдеться відбиватись від десятків мільйонів голодних педераційників яким мусульмани нагадають всі попередні 200 років....

andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6806
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

про хаха з потужносями вже написали. вони були, поки ціленаправено з серпня поприлітало по ним і заводам з 'фламінго'. Якщо в урядовому кварталі пробеми які запасові потужності.
Деякі люди поняття не мають як робляться ці потужності скільки це часу займає і про те що так як було не зроблять і так далі.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 383
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 19:00

  BeneFuckTor написав:про хаха з потужносями вже написали. вони були, поки ціленаправено з серпня поприлітало по ним і заводам з 'фламінго'. Якщо в урядовому кварталі пробеми які запасові потужності.
Деякі люди поняття не мають як робляться ці потужності скільки це часу займає і про те що так як було не зроблять і так далі.

То що пропонуєшь ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12276
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 19:04

  pesikot написав:
  BeneFuckTor написав:про хаха з потужносями вже написали. вони були, поки ціленаправено з серпня поприлітало по ним і заводам з 'фламінго'. Якщо в урядовому кварталі пробеми які запасові потужності.
Деякі люди поняття не мають як робляться ці потужності скільки це часу займає і про те що так як було не зроблять і так далі.

То що пропонуєшь ?

"Кац предлагает сдаться"(с)
Прохожий
 
Повідомлень: 14162
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
