Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 20:42

  candle645 написав:
На Тернопільщині група військових викрадала і катувала людей — деталі
Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. Одного з діючих військових, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до буса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Обшуки відбувалися на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. Затримано шістьох осіб. У них вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

#Нашікотики
Третя штурмова. Вривайся!
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 15 жов, 2025 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 20:48

  Banderlog написав:
  fler написав:sergey_stasyuk555
Хотаб правий, відновлюється все, але не одразу, частинами. Труби димлять, робота кипить, ворог не дрімає, спостерігає. І шо? Нічого, хай стріляють (іпанутим нема спокою). Є резервні потужності.
то шо пані Флер? Є ті резервні потужності? Чи таки трохи не вистачає?
❗️В усіх (!) регіонах України – аварійні відключення електроенергії (крім Донецької та частини Чернігівської областей) через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі, повідомляє Укренерго
Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Потужності є, але як ви собі уявляєте їх одночасне швидке підключення? Де взяти таку кількість енергетиків, щоб вони скрізь встигали перемикати потужності та ще й ремонтом займатись? Крутяться як можуть, звиняйте.. А ворог не чекає, продовжує обстріли.
  Banderlog написав: Зе я понімаю таки ні в чому не винний? Негативного впливу на економіку України нема?

Тобто Зе винний в атаках рф на енергосистему? :shock:
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 20:52

  fler написав:Потужності є, але як ви собі уявляєте їх одночасне швидке підключення? Де взяти таку кількість енергетиків, щоб вони скрізь встигали перемикати потужності та ще й ремонтом займатись? Крутяться як можуть, звиняйте.. А ворог не чекає, продовжує обстріли.

А. Автоматика
  fler написав:
  Banderlog написав: Зе я понімаю таки ні в чому не винний? Негативного впливу на економіку України нема?

Тобто Зе винний в атаках рф на енергосистему? :shock:

Зручно включати дибіла. Четвертий рік знищують. Мілліарди попиляні. Нічого не зроблено. Так, це не зе, це путін
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 20:54

  whois2010 написав:
  candle645 написав:
На Тернопільщині група військових викрадала і катувала людей — деталі
Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.


#Нашікотики
Третя штурмова. Вривайся!

Там все неоднозначно та незрозуміло. :roll:
Схоже на спробу перекласти відповідальність за систематичні злочини місцевого ТЦК на кількох покидьків, які можливо якось пов"язані з 3ОШБ.
І мета саме дискредитація "Третьої штурмової" :( :evil:
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 20:57

  fler написав:Тобто Зе винний в атаках рф на енергосистему? :shock:

А хто ж як не Зе винен? Хто в нас гарант тереторіаоьної цільності, конституції? Представляє Україну в міжнародних відносинах та зовнішнополітичній діяльності і зрештою хто головнокомандувач?
Мож то песікіт не договорився з путіном?
Нє, пані Флер за провали в державній політиці як і за провали в війні відповідає презедент.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 21:07

Наша постійна рубрика «все ніяк»

candle645

по факту про справжне покарання згідно 426-1(8-12 років) - звісно не йдеться,


Може тому що нема ніяких тяжких наслідків і істотної шкоди ?
Адже відправка когось служити в ЗСУ - це надати можливість людині виконати почесний обовʼязок, а не зробити щось погане, що тягне на статті ККУ. :P

Для упоротих: у випадку загибелі чи каліцтва призваного - це також не провина воєнкома. Якщо що
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 21:10

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Не стал искать данные об участии немецких евреев в 1 МВ, но, думаю, такие же сочинения антисемитов, как были у нас во время ВОВ о том, что "евреи воюют на «Ташкентском фронте»". В Красной армии во время войны воевали 500 тыс. евреев, в США 550 тыс., а всего во всех
Лад, при всій повазі, але це фейк. знайдіть таку ж статистику національностях евакуйованих з україни.


В командовании Красной армии насчитывалось 305 евреев в звании генералов и адмиралов, 38 из них погибли в боях. Евреями командовали 9 армиями, 8 штабами фронтов, флотов, округов, 12 корпусами, 43 дивизиями, 66 бригадами и 139 полками. За годы войны число евреев-генералов, непосредственно сражавшихся на фронте, составило 132 человека[25].

Всего 7 евреев дослужились в период Второй мировой войны до звания генерал-полковника: Григорий Штерн, Владимир Колпакчи[a], Яков Крейзер, Александр Цирлин, Леонтий Котляр, Лев Мехлис и Борис Ванников.Самое высокое звание из евреев, служивших в военно-морском флоте, получил контр-адмирал Павел Трайнин[28].


євреї мовчали про свою національність, радянський союз так не здатен був побороти побутовий антисемітизм(хоч і намагався "каленим железом")

до речі , в мій час навчання у морському виші(1981-1987) ніхто рота не розтуляв про національності, особисто я тільки у році десь 40 років зрозумів що у нас серед одеситів було багато полужидів( і тільки один справжній, 100%) , так це Одеса

ЕвреИ
