Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.
Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. Одного з діючих військових, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до буса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.
Обшуки відбувалися на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. Затримано шістьох осіб. У них вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.
Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
#Нашікотики Третя штурмова. Вривайся!
fler написав:sergey_stasyuk555 Хотаб правий, відновлюється все, але не одразу, частинами. Труби димлять, робота кипить, ворог не дрімає, спостерігає. І шо? Нічого, хай стріляють (іпанутим нема спокою). Є резервні потужності.
то шо пані Флер? Є ті резервні потужності? Чи таки трохи не вистачає? ❗️В усіх (!) регіонах України – аварійні відключення електроенергії (крім Донецької та частини Чернігівської областей) через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі, повідомляє Укренерго Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Потужності є, але як ви собі уявляєте їх одночасне швидке підключення? Де взяти таку кількість енергетиків, щоб вони скрізь встигали перемикати потужності та ще й ремонтом займатись? Крутяться як можуть, звиняйте.. А ворог не чекає, продовжує обстріли.
Banderlog написав: Зе я понімаю таки ні в чому не винний? Негативного впливу на економіку України нема?
fler написав:Потужності є, але як ви собі уявляєте їх одночасне швидке підключення? Де взяти таку кількість енергетиків, щоб вони скрізь встигали перемикати потужності та ще й ремонтом займатись? Крутяться як можуть, звиняйте.. А ворог не чекає, продовжує обстріли.
А. Автоматика
Banderlog написав: Зе я понімаю таки ні в чому не винний? Негативного впливу на економіку України нема?
Тобто Зе винний в атаках рф на енергосистему?
Зручно включати дибіла. Четвертий рік знищують. Мілліарди попиляні. Нічого не зроблено. Так, це не зе, це путін
Там все неоднозначно та незрозуміло. Схоже на спробу перекласти відповідальність за систематичні злочини місцевого ТЦК на кількох покидьків, які можливо якось пов"язані з 3ОШБ. І мета саме дискредитація "Третьої штурмової"
fler написав:Тобто Зе винний в атаках рф на енергосистему?
А хто ж як не Зе винен? Хто в нас гарант тереторіаоьної цільності, конституції? Представляє Україну в міжнародних відносинах та зовнішнополітичній діяльності і зрештою хто головнокомандувач? Мож то песікіт не договорився з путіном? Нє, пані Флер за провали в державній політиці як і за провали в війні відповідає презедент.
по факту про справжне покарання згідно 426-1(8-12 років) - звісно не йдеться,
Може тому що нема ніяких тяжких наслідків і істотної шкоди ? Адже відправка когось служити в ЗСУ - це надати можливість людині виконати почесний обовʼязок, а не зробити щось погане, що тягне на статті ККУ.
Для упоротих: у випадку загибелі чи каліцтва призваного - це також не провина воєнкома. Якщо що
whois2010 написав:Зручно включати дибіла. Четвертий рік знищують. Мілліарди попиляні. Нічого не зроблено.
На всякий случай - если ура-патриоты старую шарманку "какие есть ваши доказательства" заведут
Україна давно могла зайнятись укриттями. Якщо не з отриманням незалежності, то хоча б з моменту російського вторгнення у 2014 році. Але не секрет, що ми не маємо подібного навіть зараз, на четвертий рік повномасштабної війни, - Жорін
«Крім того, ми абсолютно ніде не підготувались ані до обстрілів енергетичних обʼєктів, ані до відключень. Про що говорити, якщо й***бані антидронові сітки досі є якоюсь непідйомною задачею.
Все це - безпека людей, а часто і їхні життя», - Максим Жорін підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус.
candle645 написав:Там все неоднозначно та незрозуміло. Схоже на спробу перекласти відповідальність за систематичні злочини місцевого ТЦК на кількох покидьків, які можливо якось пов"язані з 3ОШБ. І мета саме дискредитація "Третьої штурмової"
Спорно. Они "перестрили и побили" военного на реабилитации. Что бы не творили ТЦК, есть один непреложный факт- правильные документы их отгоняют, как ладан черта. Ну, если успеешь предъявить, конечно, помню видосик, чувака заломали тот с полу им ВОД показал- развернулись, ушли А нехрен хлебалом щелкать. У нас вийна в крайини. Но что бы ТЦКшники вояк щемили-не было такого. Не, ну если кто за ухилянта заступаться будет,а сам дохлый-то перегребут, понятно. Тут же как всегда, если по закону статус одинаковый то рулит физическая форма. Но вот такое? Я думаю это была банда, члены которые служили в 3-ей штурмовой (официально доказанный факт,если шо). Впервые что ли? Торнадо к примеру. Кому не нравится в Европу валите. Там максимум с пневматического пистолета расстреляют. Но можно носить свитер с принтом типа " я не украинец"- то и не тронут.
fler написав:Потужності є, але як ви собі уявляєте їх одночасне швидке підключення? Де взяти таку кількість енергетиків, щоб вони скрізь встигали перемикати потужності та ще й ремонтом займатись? Крутяться як можуть, звиняйте.. А ворог не чекає, продовжує обстріли.
Зручно включати дибіла.
А коли ви його вимикаєте? Поза форумом?
whois2010 написав: Четвертий рік знищують.
І шо? Кацапи рукожопі чи шо? Чому світло досі є? Адже:
whois2010 написав:Мілліарди попиляні. Нічого не зроблено.