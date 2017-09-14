|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 15 жов, 2025 21:59
_hunter написав: flyman написав:
Міха-Анархіст каже, що це прідєл потуг РФ, оглушити не получаєцца
>>> оглушити не получаєцца
А точно пробовали? -- потому как такое ощущение, что по "энергетике" только недавно начали прицельно бить...
на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).
flyman
Додано: Сер 15 жов, 2025 22:24
candle645
В типовому Київському багатоквартирному будинку - прикутий до ліжка батько незаконно мобілізованого помер-би (а по суті був би вбитим) максимум через тиждень.
І навіть тут причинно-наслідковий звʼязок смерті батька від мобілізації сина довести буде важко, а у випадку не оформленої відстрочки (а це саме той випадок) - абсолютно неможливо!
Я розумію що ти дуже хочеш всюди 426-1, та ще і четверту частину, але ти виглядаєш смішно в своїх потугах .
Hotab
