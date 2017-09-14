Чи буде достатньо Україні сьогоднішньої населення, якщо емігрантів не вдасться повернути?



«Усе залежить від того, для чого саме, — зазначає Елла Лібанова. — Для того, щоб жити непогано? Ну слухайте, у Норвегії живуть 14 осіб на квадратний кілометр. Дай Боже нам так жити, як у Норвегії. Це не критерій.



Критерій інший: чи вистачить нам робочої сили? Якщо почнемо відбудовувати промислові гіганти, які зараз зруйновані — один сценарій... Ми їх мусимо чимось замінювати, і якщо ми їх замінимо сучасним виробництвом, технологіями, сучасною продуктивністю праці, вистачить нам людей. Це перше.



Друге — я категорично не погоджуюся з оцінками Міністерства економіки, що нам потрібно 4,5 млн додаткової робочої сили. Не знаю, звідки це взяли. Ту методику, що я бачила, вона мене не переконує абсолютно. Чи зможемо ми працювати взагалі без міграції? Ні, не зможемо. Наші люди будуть виїжджати за кордон і після війни. І це нормально. До нас будуть приїжджати люди після війни і вже приїжджають. Це також нормально. Питання в тому, як держава вибудує міграційну політику, щоб не було такого жаху, який стався в багатьох країнах Європи. Тому смертельних проблем я не бачу».



Більше непокоїть, за словами науковиці, щоб населення мало «відповідні цінності, не було амбівалентним, не хиталося між Радянським Союзом, Європою, "тому що там краще жити", і Росією, "бо там порядок"».



І отут вирішальну роль, акцентувала Елла Лібанова, відіграє освіта. Без неї росіяни дуритимуть нас в інформаційних війнах, як захочуть.



«Інколи мені страшно читати інформацію в соціальних мережах. Не всі здатні зрозуміти, як відокремити правду від брехні», — зауважила Лібанова.