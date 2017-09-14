flyman написав:Міха-Анархіст каже, що це прідєл потуг РФ, оглушити не получаєцца
>>> оглушити не получаєцца А точно пробовали? -- потому как такое ощущение, что по "энергетике" только недавно начали прицельно бить...
на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).
В типовому Київському багатоквартирному будинку - прикутий до ліжка батько незаконно мобілізованого помер-би (а по суті був би вбитим) максимум через тиждень.
І навіть тут причинно-наслідковий звʼязок смерті батька від мобілізації сина довести буде важко, а у випадку не оформленої відстрочки (а це саме той випадок) - абсолютно неможливо! Я розумію що ти дуже хочеш всюди 426-1, та ще і четверту частину, але ти виглядаєш смішно в своїх потугах .
В типовому Київському багатоквартирному будинку - прикутий до ліжка батько незаконно мобілізованого помер-би (а по суті був би вбитим) максимум через тиждень.
І навіть тут причинно-наслідковий звʼязок смерті батька від мобілізації сина довести буде важко, а у випадку не оформленої відстрочки (а це саме той випадок) - абсолютно неможливо! Я розумію що ти дуже хочеш всюди 426-1, та ще і четверту частину, але ти виглядаєш смішно в своїх потугах .
Взагалі-то 5. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану... це частина п"ята.
Але ти молодець - ще пів-року тому намагався тут доводити що 426-1 це перша частина 426-ї статті, а зараз вже знаєш що 426-1 це саме окрема стаття і навіть намагаєшся вгадати її частину про яку йдеться. З такими темпами - за 2-3 роки є шанс навчити тебе принаймі основам із шкільного курсу "Основи Права", який викладають дев"ятикласникам.
Чи буде достатньо Україні сьогоднішньої населення, якщо емігрантів не вдасться повернути?
«Усе залежить від того, для чого саме, — зазначає Елла Лібанова. — Для того, щоб жити непогано? Ну слухайте, у Норвегії живуть 14 осіб на квадратний кілометр. Дай Боже нам так жити, як у Норвегії. Це не критерій.
Критерій інший: чи вистачить нам робочої сили? Якщо почнемо відбудовувати промислові гіганти, які зараз зруйновані — один сценарій... Ми їх мусимо чимось замінювати, і якщо ми їх замінимо сучасним виробництвом, технологіями, сучасною продуктивністю праці, вистачить нам людей. Це перше.
Друге — я категорично не погоджуюся з оцінками Міністерства економіки, що нам потрібно 4,5 млн додаткової робочої сили. Не знаю, звідки це взяли. Ту методику, що я бачила, вона мене не переконує абсолютно. Чи зможемо ми працювати взагалі без міграції? Ні, не зможемо. Наші люди будуть виїжджати за кордон і після війни. І це нормально. До нас будуть приїжджати люди після війни і вже приїжджають. Це також нормально. Питання в тому, як держава вибудує міграційну політику, щоб не було такого жаху, який стався в багатьох країнах Європи. Тому смертельних проблем я не бачу».
Більше непокоїть, за словами науковиці, щоб населення мало «відповідні цінності, не було амбівалентним, не хиталося між Радянським Союзом, Європою, "тому що там краще жити", і Росією, "бо там порядок"».
І отут вирішальну роль, акцентувала Елла Лібанова, відіграє освіта. Без неї росіяни дуритимуть нас в інформаційних війнах, як захочуть.
«Інколи мені страшно читати інформацію в соціальних мережах. Не всі здатні зрозуміти, як відокремити правду від брехні», — зауважила Лібанова.
останнє речення й про наш форум теж. й про тих, хто ніяк не визначився й хитається...
У Росії планують скорочувати виплати контрактникам, але нічого хорошого в цьому немає
Принаймні, саме така «зрада» лине зараз російськими інфо-майданчиками адептів культу Z.
Зокрема, скорочення торкнуться:
Татарстан — скоротять із 3,1 млн руб. до 800 тис. руб;
Ямало-Ненецький автономний округ — скоротять із 3,1 млн руб. до 1,9 млн руб;
Нижегородської області - від 3 млн до 1,5 млн;
Марій Ел і Бєлгородської області - з 3 млн до 800 тис. руб;
Чувашії - з 2,5 млн до 800 тисяч;
Башкирії - де і так башкирів за людей ніхто не вважає, з 1,6 млн до 600 тисяч. Тут традиційно були одні з найнижчих виплат.
У той час як низка адептів культу Z журяться через такі скорочення виплат, інша частина, і її значно більше, порушує питання про обов’язок перед батьківщиною. Мовляв, у велику вітчизняну діди не за довгим рублем ішли воювати, а батьківщину захищати! А «відважні ополченці Донбасу» теж, заради ідеї єднання з Росією матінкою і світлого майбутнього, без води, без світла і кульочки на унітазах! І в цьому вся негативна суть того, що відбувається.
На тлі зниження виплат розігрівається суспільство, мовляв, не за гроші воювати потрібно, а за ідею, батьківщина в небезпеці! Одночасно в Росії вже запроваджено цілорічну мобілізацію, яка дасть змогу призивати щонайменше 500 тис. на рік тільки через обов’язковість. Звичайно, строковика відправити на фронт не так просто, якщо він не підписав контракту з Міноборони, але над цим працюють щодня у В/Ч, чинячи морально-психологічний і фізичний тиск на строковиків, щоб ті підписували контракт.
Але з урахуванням нинішніх тенденцій на законодавчому рівні вже у 2026 році просто можуть ухвалити обов’язковою, наприклад, правку про «захист батьківщини», і хочеш не хочеш, строковик або контрактник, а вирушиш ловити обличчям fpv-дрон куди-небудь під Покровськ.
Прогрів суспільства на цю тему в Росії вже триває давно, але найближчим часом варто очікувати особливої ура-патріотичної істерії, покликаної забезпечити у 2026 році російські окупаційні війська значно більшою кількістю м’яса, ніж у попередні роки повномасштабного вторгнення.
Росіян підводять до прийняття обов’язкової загальної мобілізації, в репресивному форматі. А це означає, що проблем нам від такого припливу м’яса на фронт буде в рази більше.
проведена мобілізації на Раші звісно створить нам додаткові проблеми. але ж не просто так вони уникають мобілізації. а чому? бо є нюанс.
так, в нас зараз великий рівень ухиляння від мобілізації, але все одно всі розуміють, чого її проводять. й на Раші відношення до мобілізації буде те саме, осбливо після цих шалених виплат. хоч в них силовий апарат примусу значно більший, питання стане по-другому - а навіщо нам це треба, що Раша забула в Україні?
ЛАД написав:Маячня ваша. Если вы говорите, что до развала Раши мир невозможен, то вывод может быть только один - для окончания войны надо брать Москву.
Не треба так маніпулювати... Хай москву беруть вагнерівці чи мордва з татарами.... І брати вони її будуть - розвалюючи педерацію Нам треба саме це. а не штурм москви. І от коли вони її будуть брати -тоді війська з фронту підуть одні москву захищати , другі - захоплювати... і ми на плечах відступаючих французів..(москалів) дійдемо до кордонів 1991 року... і почнемо там швиденько окопуватись , бо прийдеться відбиватись від десятків мільйонів голодних педераційників яким мусульмани нагадають всі попередні 200 років....
Когда "вагнерівці чи мордва з татарами" пойдут брать Москву? Завтра? Через год? Через 10 лет? Пока что, к сожалению, "фантастика в следующем зале". Мечтать, конечно, можно. Но жить надо в реальном мире.
Лібанова не така вже незалежна щоб гребти проти марафону
whois2010 написав:Питання до форумних фахівців і жінок, які мають таємні канали комунікації з владою. Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день. Нашо зелінський просить Томагавки, які летять всього на 2000км і несуть всього 500кг заряду, і яких дадуть 20-30шт.? Чому зелінський не хоче розвалити русню фламінгами, яких вже має бути декілька сотен на складах, а просить томагавки, які мають значно гірші ТТХ?
Відповідь очевидна: "Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день. " - це триндьож частково або повністю.
Відстань польоту і вага бойової частини -це одне а вміння дотримуватись курсу, маневрувати, уникати впливу реб і так далі - це інше.
От і виходить туди куди легко долетять Томагавки - не факт що доберуться Фламінго.. А от ПІСЛЯ десятка Томагавків - сотні Фламінго шороху наробить....
"ПІСЛЯ десятка Томагавків сотні Фламінго" долетят точно с тем же успехом, что и без них. Десяток Томагавков ничем не помогут. А стоят очень прилично. Если так, то логичнее и дешевле запускать десятки Фламинго (или Томагавков) после сотен дронов.
і? недавно було про 2 млн. резервістів, то це зрада чи перемога? куди сьогодні хитатись із лінією партії?
pesikot написав:---------------------------- BeneFuckTor про хаха з потужносями вже написали. вони були, поки ціленаправено з серпня поприлітало по ним і заводам з 'фламінго'. Якщо в урядовому кварталі пробеми які запасові потужності. Деякі люди поняття не мають як робляться ці потужності скільки це часу займає і про те що так як було не зроблять і так далі. ---------------------------- То що пропонуєшь ?
"Кац предлагает сдаться"(с)
>>> То що пропонуєшь ? Если "этот" не справляется - может пора нового выбирать? -- темболее, что срок "годности" давно прошел...
Это называется пук в лужу. От того, что выбрать нового, новые энергомощности не появятся.