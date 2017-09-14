RSS
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 21:59

  _hunter написав:
  flyman написав:Міха-Анархіст каже, що це прідєл потуг РФ, оглушити не получаєцца

>>> оглушити не получаєцца
А точно пробовали? -- потому как такое ощущение, что по "энергетике" только недавно начали прицельно бить...

на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 22:24

candle645

В типовому Київському багатоквартирному будинку - прикутий до ліжка батько незаконно мобілізованого помер-би (а по суті був би вбитим) максимум через тиждень.


І навіть тут причинно-наслідковий звʼязок смерті батька від мобілізації сина довести буде важко, а у випадку не оформленої відстрочки (а це саме той випадок) - абсолютно неможливо!
Я розумію що ти дуже хочеш всюди 426-1, та ще і четверту частину, але ти виглядаєш смішно в своїх потугах .
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 23:13

  Hotab написав:candle645

В типовому Київському багатоквартирному будинку - прикутий до ліжка батько незаконно мобілізованого помер-би (а по суті був би вбитим) максимум через тиждень.


І навіть тут причинно-наслідковий звʼязок смерті батька від мобілізації сина довести буде важко, а у випадку не оформленої відстрочки (а це саме той випадок) - абсолютно неможливо!
Я розумію що ти дуже хочеш всюди 426-1, та ще і четверту частину, але ти виглядаєш смішно в своїх потугах .

Взагалі-то
5. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану...
це частина п"ята.

Але ти молодець - ще пів-року тому намагався тут доводити що 426-1 це перша частина 426-ї статті, а зараз вже знаєш що 426-1 це саме окрема стаття і навіть намагаєшся вгадати її частину про яку йдеться.
З такими темпами - за 2-3 роки є шанс навчити тебе принаймі основам із шкільного курсу "Основи Права", який викладають дев"ятикласникам.
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в нас люблять посилатися на Лібанову, коли хочуть нажахати про демографію
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Чи буде достатньо Україні сьогоднішньої населення, якщо емігрантів не вдасться повернути?

«Усе залежить від того, для чого саме, — зазначає Елла Лібанова. — Для того, щоб жити непогано? Ну слухайте, у Норвегії живуть 14 осіб на квадратний кілометр. Дай Боже нам так жити, як у Норвегії. Це не критерій.

Критерій інший: чи вистачить нам робочої сили? Якщо почнемо відбудовувати промислові гіганти, які зараз зруйновані — один сценарій... Ми їх мусимо чимось замінювати, і якщо ми їх замінимо сучасним виробництвом, технологіями, сучасною продуктивністю праці, вистачить нам людей. Це перше.

Друге — я категорично не погоджуюся з оцінками Міністерства економіки, що нам потрібно 4,5 млн додаткової робочої сили. Не знаю, звідки це взяли. Ту методику, що я бачила, вона мене не переконує абсолютно. Чи зможемо ми працювати взагалі без міграції? Ні, не зможемо. Наші люди будуть виїжджати за кордон і після війни. І це нормально. До нас будуть приїжджати люди після війни і вже приїжджають. Це також нормально. Питання в тому, як держава вибудує міграційну політику, щоб не було такого жаху, який стався в багатьох країнах Європи. Тому смертельних проблем я не бачу».

Більше непокоїть, за словами науковиці, щоб населення мало «відповідні цінності, не було амбівалентним, не хиталося між Радянським Союзом, Європою, "тому що там краще жити", і Росією, "бо там порядок"».

І отут вирішальну роль, акцентувала Елла Лібанова, відіграє освіта. Без неї росіяни дуритимуть нас в інформаційних війнах, як захочуть.

«Інколи мені страшно читати інформацію в соціальних мережах. Не всі здатні зрозуміти, як відокремити правду від брехні», — зауважила Лібанова.

останнє речення й про наш форум теж. й про тих, хто ніяк не визначився й хитається...
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 23:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а виявляється на Раші вже не модно за гроші помирати - новий тренд
У РФ скорочують виплати за «СВО». До чого це
У Росії планують скорочувати виплати контрактникам, але нічого хорошого в цьому немає

Принаймні, саме така «зрада» лине зараз російськими інфо-майданчиками адептів культу Z.

Зокрема, скорочення торкнуться:

Татарстан — скоротять із 3,1 млн руб. до 800 тис. руб;

Ямало-Ненецький автономний округ — скоротять із 3,1 млн руб. до 1,9 млн руб;

Нижегородської області - від 3 млн до 1,5 млн;

Марій Ел і Бєлгородської області - з 3 млн до 800 тис. руб;

Чувашії - з 2,5 млн до 800 тисяч;

Башкирії - де і так башкирів за людей ніхто не вважає, з 1,6 млн до 600 тисяч. Тут традиційно були одні з найнижчих виплат.

У той час як низка адептів культу Z журяться через такі скорочення виплат, інша частина, і її значно більше, порушує питання про обов’язок перед батьківщиною. Мовляв, у велику вітчизняну діди не за довгим рублем ішли воювати, а батьківщину захищати! А «відважні ополченці Донбасу» теж, заради ідеї єднання з Росією матінкою і світлого майбутнього, без води, без світла і кульочки на унітазах! І в цьому вся негативна суть того, що відбувається.

На тлі зниження виплат розігрівається суспільство, мовляв, не за гроші воювати потрібно, а за ідею, батьківщина в небезпеці! Одночасно в Росії вже запроваджено цілорічну мобілізацію, яка дасть змогу призивати щонайменше 500 тис. на рік тільки через обов’язковість. Звичайно, строковика відправити на фронт не так просто, якщо він не підписав контракту з Міноборони, але над цим працюють щодня у В/Ч, чинячи морально-психологічний і фізичний тиск на строковиків, щоб ті підписували контракт.

Але з урахуванням нинішніх тенденцій на законодавчому рівні вже у 2026 році просто можуть ухвалити обов’язковою, наприклад, правку про «захист батьківщини», і хочеш не хочеш, строковик або контрактник, а вирушиш ловити обличчям fpv-дрон куди-небудь під Покровськ.

Прогрів суспільства на цю тему в Росії вже триває давно, але найближчим часом варто очікувати особливої ура-патріотичної істерії, покликаної забезпечити у 2026 році російські окупаційні війська значно більшою кількістю м’яса, ніж у попередні роки повномасштабного вторгнення.

Росіян підводять до прийняття обов’язкової загальної мобілізації, в репресивному форматі. А це означає, що проблем нам від такого припливу м’яса на фронт буде в рази більше.

проведена мобілізації на Раші звісно створить нам додаткові проблеми. але ж не просто так вони уникають мобілізації. а чому? бо є нюанс.

так, в нас зараз великий рівень ухиляння від мобілізації, але все одно всі розуміють, чого її проводять. й на Раші відношення до мобілізації буде те саме, осбливо після цих шалених виплат. хоч в них силовий апарат примусу значно більший, питання стане по-другому - а навіщо нам це треба, що Раша забула в Україні?
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 23:54

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Маячня ваша. Если вы говорите, что до развала Раши мир невозможен, то вывод может быть только один - для окончания войны надо брать Москву.
Не треба так маніпулювати...
Хай москву беруть вагнерівці чи мордва з татарами....
І брати вони її будуть - розвалюючи педерацію
Нам треба саме це. а не штурм москви.
І от коли вони її будуть брати -тоді війська з фронту підуть одні москву захищати , другі - захоплювати... і ми на плечах відступаючих французів..(москалів) дійдемо до кордонів 1991 року... і почнемо там швиденько окопуватись , бо прийдеться відбиватись від десятків мільйонів голодних педераційників яким мусульмани нагадають всі попередні 200 років....

Когда "вагнерівці чи мордва з татарами" пойдут брать Москву?
Завтра? Через год? Через 10 лет?
Пока что, к сожалению, "фантастика в следующем зале".
Мечтать, конечно, можно. Но жить надо в реальном мире.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 00:00

Лібанова і марафон

Лібанова і марафон

  Shaman написав:в нас люблять посилатися на Лібанову, коли хочуть нажахати про демографію
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Чи буде достатньо Україні сьогоднішньої населення, якщо емігрантів не вдасться повернути?

«Усе залежить від того, для чого саме, — зазначає Елла Лібанова. — Для того, щоб жити непогано? Ну слухайте, у Норвегії живуть 14 осіб на квадратний кілометр. Дай Боже нам так жити, як у Норвегії. Це не критерій.

Критерій інший: чи вистачить нам робочої сили? Якщо почнемо відбудовувати промислові гіганти, які зараз зруйновані — один сценарій... Ми їх мусимо чимось замінювати, і якщо ми їх замінимо сучасним виробництвом, технологіями, сучасною продуктивністю праці, вистачить нам людей. Це перше.

Друге — я категорично не погоджуюся з оцінками Міністерства економіки, що нам потрібно 4,5 млн додаткової робочої сили. Не знаю, звідки це взяли. Ту методику, що я бачила, вона мене не переконує абсолютно. Чи зможемо ми працювати взагалі без міграції? Ні, не зможемо. Наші люди будуть виїжджати за кордон і після війни. І це нормально. До нас будуть приїжджати люди після війни і вже приїжджають. Це також нормально. Питання в тому, як держава вибудує міграційну політику, щоб не було такого жаху, який стався в багатьох країнах Європи. Тому смертельних проблем я не бачу».

Більше непокоїть, за словами науковиці, щоб населення мало «відповідні цінності, не було амбівалентним, не хиталося між Радянським Союзом, Європою, "тому що там краще жити", і Росією, "бо там порядок"».

І отут вирішальну роль, акцентувала Елла Лібанова, відіграє освіта. Без неї росіяни дуритимуть нас в інформаційних війнах, як захочуть.

«Інколи мені страшно читати інформацію в соціальних мережах. Не всі здатні зрозуміти, як відокремити правду від брехні», — зауважила Лібанова.

останнє речення й про наш форум теж. й про тих, хто ніяк не визначився й хитається...

Лібанова не така вже незалежна щоб гребти проти марафону
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 00:02

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:Питання до форумних фахівців і жінок, які мають таємні канали комунікації з владою.
Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день.
Нашо зелінський просить Томагавки, які летять всього на 2000км і несуть всього 500кг заряду, і яких дадуть 20-30шт.?
Чому зелінський не хоче розвалити русню фламінгами, яких вже має бути декілька сотен на складах, а просить томагавки, які мають значно гірші ТТХ?
Відповідь очевидна:
"Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день. " - це триндьож частково або повністю.
Відстань польоту і вага бойової частини -це одне
а вміння дотримуватись курсу, маневрувати, уникати впливу реб і так далі - це інше.

От і виходить
туди куди легко долетять Томагавки - не факт що доберуться Фламінго..
А от ПІСЛЯ десятка Томагавків - сотні Фламінго шороху наробить....

"ПІСЛЯ десятка Томагавків сотні Фламінго" долетят точно с тем же успехом, что и без них. Десяток Томагавков ничем не помогут. А стоят очень прилично.
Если так, то логичнее и дешевле запускать десятки Фламинго (или Томагавков) после сотен дронов.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 00:03

  Shaman написав:а виявляється на Раші вже не модно за гроші помирати - новий тренд
У РФ скорочують виплати за «СВО». До чого це
У Росії планують скорочувати виплати контрактникам, але нічого хорошого в цьому немає

Принаймні, саме така «зрада» лине зараз російськими інфо-майданчиками адептів культу Z.

Зокрема, скорочення торкнуться:

Татарстан — скоротять із 3,1 млн руб. до 800 тис. руб;

Ямало-Ненецький автономний округ — скоротять із 3,1 млн руб. до 1,9 млн руб;

Нижегородської області - від 3 млн до 1,5 млн;

Марій Ел і Бєлгородської області - з 3 млн до 800 тис. руб;

Чувашії - з 2,5 млн до 800 тисяч;

Башкирії - де і так башкирів за людей ніхто не вважає, з 1,6 млн до 600 тисяч. Тут традиційно були одні з найнижчих виплат.

У той час як низка адептів культу Z журяться через такі скорочення виплат, інша частина, і її значно більше, порушує питання про обов’язок перед батьківщиною. Мовляв, у велику вітчизняну діди не за довгим рублем ішли воювати, а батьківщину захищати! А «відважні ополченці Донбасу» теж, заради ідеї єднання з Росією матінкою і світлого майбутнього, без води, без світла і кульочки на унітазах! І в цьому вся негативна суть того, що відбувається.

На тлі зниження виплат розігрівається суспільство, мовляв, не за гроші воювати потрібно, а за ідею, батьківщина в небезпеці! Одночасно в Росії вже запроваджено цілорічну мобілізацію, яка дасть змогу призивати щонайменше 500 тис. на рік тільки через обов’язковість. Звичайно, строковика відправити на фронт не так просто, якщо він не підписав контракту з Міноборони, але над цим працюють щодня у В/Ч, чинячи морально-психологічний і фізичний тиск на строковиків, щоб ті підписували контракт.

Але з урахуванням нинішніх тенденцій на законодавчому рівні вже у 2026 році просто можуть ухвалити обов’язковою, наприклад, правку про «захист батьківщини», і хочеш не хочеш, строковик або контрактник, а вирушиш ловити обличчям fpv-дрон куди-небудь під Покровськ.

Прогрів суспільства на цю тему в Росії вже триває давно, але найближчим часом варто очікувати особливої ура-патріотичної істерії, покликаної забезпечити у 2026 році російські окупаційні війська значно більшою кількістю м’яса, ніж у попередні роки повномасштабного вторгнення.

Росіян підводять до прийняття обов’язкової загальної мобілізації, в репресивному форматі. А це означає, що проблем нам від такого припливу м’яса на фронт буде в рази більше.

проведена мобілізації на Раші звісно створить нам додаткові проблеми. але ж не просто так вони уникають мобілізації. а чому? бо є нюанс.

так, в нас зараз великий рівень ухиляння від мобілізації, але все одно всі розуміють, чого її проводять. й на Раші відношення до мобілізації буде те саме, осбливо після цих шалених виплат. хоч в них силовий апарат примусу значно більший, питання стане по-другому - а навіщо нам це треба, що Раша забула в Україні?

і?
недавно було про 2 млн. резервістів,
то це зрада чи перемога?
куди сьогодні хитатись із лінією партії?
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 00:07

  _hunter написав:
  Прохожий написав:
  pesikot написав:----------------------------
BeneFuckTor
про хаха з потужносями вже написали. вони були, поки ціленаправено з серпня поприлітало по ним і заводам з 'фламінго'. Якщо в урядовому кварталі пробеми які запасові потужності.
Деякі люди поняття не мають як робляться ці потужності скільки це часу займає і про те що так як було не зроблять і так далі.
----------------------------
То що пропонуєшь ?

"Кац предлагает сдаться"(с)

>>> То що пропонуєшь ?
Если "этот" не справляется - может пора нового выбирать? -- темболее, что срок "годности" давно прошел...
Это называется пук в лужу.
От того, что выбрать нового, новые энергомощности не появятся.
