Shaman написав:але ви так й не відповіли, як євреї мали домовитися з Гітлером - немає відповіді на це питань, ніяк не могли домовитися.
А це прямо суперечить попередній "відповіді". Логічно що якщо домовитись неможливо то 2 варіанти: або капітуляція або спалення Москви.
У кого вы ищете логику? Инструктор по идеологии райкома по определению логикой не владеет и не пользуется. У него же постоянно: "Я за переговоры, но переговоры невозможны. Я за перемирие, но против политических уступок. Мне не нужен захват Москвы, но пока РФ не рухнет, войну закончить не получится". И т.д.
Shaman написав:........... що за маячня про наступ на Москву. нам не потрібно зайвого. а Раша сама розвалиться
про євреїв - це приклад, що не завжди можна домовитися. а Раша через свою стрімку деградацію так чи інакше піде на перемовини - дотиснуть
Маячня ваша. Если вы говорите, что до развала Раши мир невозможен, то вывод может быть только один - для окончания войны надо брать Москву. И это не "потреба зайвого", а просто достижение победы. После "дерашизации", о которой вы мечтаете, и развала РФ Москву можно вернуть под управление Московского улуса. И хватит вам уже тревожить прах давно погибших. Евреи не могли договариваться, договариваться было просто некому - у них не было государства, они были рассеяны по всей Европе и по всему миру. По тем же причинам они не могли оказать сопротивление. Это тоже пример вашей логики. И, кстати, поинтересуйтесь тогдашним поведением ваших уважаемых цивилизованных и демократических государств, которые отказывались принимать еврейскую эмиграцию уже после принятия "расовых законов" и "Хрустальной ночи". А Великобритания препятствовала эмиграции евреев в подмандатную Палестину.
мені цікаво - ЛАД так красиво пише, як треба спілкуватися, як треба відноситися до інших, але коли доходить до мене - то починається ганебна брехня. чи він вважає, що ейджізм дає йому право брехати? чи це радянська школа - брешу, як дишу?
ви приписуєте мені речі, які я ніколи не казав, які ви вигадали... якщо ви погано розуміє написане (особливо українською) чи у вас вже в голові думки плутаються, то дуже прошу - не пишіть брехні. а ще краще цитуйте мене - й все стане зрозуміло. але цитат немає - висновок?
тепер до суті. "Я за переговоры, но переговоры невозможны. Я за перемирие, но против политических уступок. Мне не нужен захват Москвы, но пока РФ не рухнет, войну закончить не получится" - я за перемовини, але перемовини на поточний момент неможливі, бо Раша не хоче. Про які політичні поступки йде мова? від НАТО ми вже відмовилися, що ще треба? останне - взагалі нахабна брехня. розвал Раші, який я обговорюю - я ніколи не пов'язував з припиненням поточної гарячої фази війни. вже зараз втрати Раші настільки великі, що будь-яка адекватна влада сама б ініціювала перемовини.
а тепер класичний софізм - ви зі своєї брехні про розвал Раші робите якийсь висновки, до яких я не маю відношення. з приводу дерашизації - незважаючи на багато прикладів, ви досі намагаєтесь уникнути визнання, що поточна влада на Раші чисто тоталітарна, й рівень зомбування населення відповідає нацистській Німеччині. й лікування можливе лише таке. й доки це не прийде - ми матиме постійно ворожу державу під боком, чому я теж схиляюсь до думки, що загальні війна - надовго, до зміни поточної влади як мінімум. гаряча фаза припиниться, а війна продовжиться...
добре євреї не могли домовлятися, а ми можемо - але на рівних, а не як капітуляція...
ну й як же "у вас негров линчуют". а чого не згадали про ставлення до євреїв в срср? теж не бачили проблем?
Шаман як завжди несе пропаганду. Як євреї могли договоритися з гітлером якщо вони не договорились самі з собою і від них не було переговорника з гітлером) Тоді треба ставити питання як євреї мали домовитися з німцями? І що стало причиною бажання німців їх знищити. Відповідь очевидна в час першої світової коли німці бились проти половини європи, євреї в тилу займались спекуляціями і наживались на біді. Понятно що ставити вину на цілий народ аморально, но і робити одного гітлера відповідальним за голокост це по меншій мірі тупо. Євреї наприклад так не робили і заставили платити репарації німеччину а не спадкоємців гітлера
ще один шукає - а чого німці так вирішили, може євреї їх спровокували? як називається оце явище - коли намагаються звинуватити жертву?..
ЛАД написав:Маячня ваша. Если вы говорите, что до развала Раши мир невозможен, то вывод может быть только один - для окончания войны надо брать Москву.
Не треба так маніпулювати... Хай москву беруть вагнерівці чи мордва з татарами.... І брати вони її будуть - розвалюючи педерацію Нам треба саме це. а не штурм москви. І от коли вони її будуть брати -тоді війська з фронту підуть одні москву захищати , другі - захоплювати... і ми на плечах відступаючих французів..(москалів) дійдемо до кордонів 1991 року... і почнемо там швиденько окопуватись , бо прийдеться відбиватись від десятків мільйонів голодних педераційників яким мусульмани нагадають всі попередні 200 років....
Когда "вагнерівці чи мордва з татарами" пойдут брать Москву? Завтра? Через год? Через 10 лет? Пока что, к сожалению, "фантастика в следующем зале". Мечтать, конечно, можно. Но жить надо в реальном мире.
нагадаю, що вже одна спроба походу була - й пройшли чималу відстань, а по дорозі місцева влада, прям як в Сирії, - нічого не бачила й сиділа на попі рівно.
ЛАД, ви краще нас це мали вивчати - не згадаєте, як саме в 1917 році солдати пішли на Пітер з Москвою - а що ж тоді сталося? й дійшли здається, й непогано погуляли...
flyman написав:Міха-Анархіст каже, що це прідєл потуг РФ, оглушити не получаєцца
>>> оглушити не получаєцца А точно пробовали? -- потому как такое ощущение, что по "энергетике" только недавно начали прицельно бить...
на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).
Ну, я не запасался. В прошлом году попереджали все, кому не лень. Гораздо больше, чем сейчас.
............... мені цікаво - ЛАД так красиво пише, як треба спілкуватися, як треба відноситися до інших, але коли доходить до мене - то починається ганебна брехня. чи він вважає, що ейджізм дає йому право брехати? чи це радянська школа - брешу, як дишу?
ви приписуєте мені речі, які я ніколи не казав, які ви вигадали... якщо ви погано розуміє написане (особливо українською) чи у вас вже в голові думки плутаються, то дуже прошу - не пишіть брехні. а ще краще цитуйте мене - й все стане зрозуміло. але цитат немає - висновок?
тепер до суті.
1. Большой спич, но напоминает унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Если отбросить словеесную шелуху, то фактически вы подтвердили всё, что я написал. Только сильно запудрили. " перемовини неможливі", т.е. надо только воевать. Других вариантов, вподе, не существует. "я ніколи не пов'язував з припиненням поточної гарячої фази війни", - пов'язували и неоднократно. Цитаты искать, простите, не буду. "вже зараз втрати Раші настільки великі, що будь-яка адекватна влада сама б ініціювала перемовини", это ваше мнение. У них другое. У нас втрати побольше, но мы ж не ініціюємо. "ви досі намагаєтесь уникнути визнання, що поточна влада на Раші чисто тоталітарна", - признаЮ, и что? Хотя "рівень зомбування населення" пока что далёк от "нацистської Німеччини". Но ві из єтого делаете вівод, что "загальні війна - надовго". 2. Я не понимаю, что означает: "гаряча фаза припиниться, а війна продовжиться". Что такое "гаряча фаза" в вашем понимании? И что такое война не в "гарячій фазі"? 3. Не знаю, причём тут "у вас негров линчуют". Да, антисемитизм в СССР существовал. Но вы писали о том, что евреи не могли договориться с Гитлером. Я об этом и написал. Или я должен был ещё написать об изгнании евреев из Испании, а позже из Португалии? Вспомнить "черту оседлости" в царской России? Что ещё?
Так что брехня мсключительно ваша. И мысли путаются у вас. На любом языке. А происходит это по элементарнойи причине - когда позиция заведомо слабая, то приходится "брехати" и изворачиваться, чтобы эту позицию как-то замаскировать и сделать "покрасивше". Я бы скорее понял человека, который прямо и честно сказал: "Независимо от сегодняшней ситуации я считаю, что надо воевать. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Такая позиция понятна и достойна уважения. С ней можно не соглашаться, но она, по крайней мере, честна.
jump написав:На Тернопільщині спецоперація: військових затримують через звинувачення у вимаганні та катуванні
За даними місцевого активіста Романа Довбенка, військові утримували людей в підвалах, вимагали винагороди, щоб тих не мобілізовували, відбирали машини. Одного чоловіка облили легкозаймистою сумішшю і примусили бігати навколо авто голяка.
"Протягом місяця у нас в області перебувають представники Третьої штурмової бригади. Більшість з них, які зараз тут перебувають, вбулися і почали займатися відвертим беззаконням - їх було долучено до додаткового оповіщення населення - натомість вони почали відбирати авто у цивільних, утримували хлопців у підвалах, та чекали на фінансову винагороду, щоб їх типу не мобілізовували. Зараз почали їх активно затримувати. Станом на цю хвилину затримано 8 чоловік і думаю буде затримано більше", - наголосив Довбенко.
Місцеве видання "20 хвилин" очікує на офіційний коментар поліції і Спецпрокуратури.
оце потужно все як хотів Бандерлог
Это к вопросу о свободах - спор перешел на уровень "где сильнее катуют". Разве не очевидно что такая постановка вопроса совсем не мотивирует, что собственно и было изначальным вопросом. Наша проблема в большом количестве низкоинтеллектуальых людей собравшихся в группы, которые думают что фраза "а то будет как в Буче" реально оправдывает вот это выше "как в Тернополе". А потом удивляются провалу мобилизации. Я бы всех причастных в университет на курсы психологии загнал бы а книгу Карнеги как управлять людьми заставил бы учить наизусть.
«Во Львове отток молодежи значительный — до 30% от всего коллектива заведения. Они уже уехали за границу или собираются это сделать. Во Львове с этим есть серьезная проблема. В Харькове, Днепре, Полтаве такого оттока нет. Ситуацию во Львове я могу объяснить тем, что у молодых людей уже есть родственники за границей, например, мама или сестра, поэтому им легче бросить все и уехать. Например, в Киеве из 10 моих знакомых поваров за границу уехал только один, остальные работают», — рассказывает Ольга Насонова.
Почти половина (45%) мужчин 18–22 лет не намерена покидать Украину на фоне разрешения на выезд за границу для молодежи этой возрастной группы.
Об этом говорится в исследовании OLX, на которое ссылается «Униан».
Хотя значительная часть молодежи остается, рынок труда в Украине уже реагирует на потенциальный отток мужчин 18–22 лет.
Кто из мужчин планирует оставаться Согласно опросу, почти половина (45%) молодых людей этой возрастной группы не намерена покидать Украину. Их ключевые мотиваторы: - семья (48%); - карьера дома (40%); - желание помочь стране (39%).
В то же время около четверти респондентов все же планируют выезд. Главными причинами для них являются безопасность (53%) и избегание мобилизации (38%). Среди других мотивов — карьерные амбиции за рубежом (43%) и стремление учиться (29%).
Реакция работодателей: увольнения и дефицит Украинские компании уже начали ощущать последствия. 41% работодателей отметили заметное влияние этого разрешения. Основными проблемами стали: - рост числа увольнений среди молодежи (59%); - сложности с поиском кандидатов в возрасте до 22 лет (55%); - уменьшение отзывов на вакансии (44%); - заметный рост зарплатных ожиданий молодых специалистов (14%).
Украина впервые будет экспортировать яблоки на канадский рынок. Об этом изданию FreshPlaza рассказал представитель производителя USPA Fruit Владимир Гуржий. ........Украинские яблоки становятся все более популярными, и дефицит этого фрукта в Европе может способствовать продажам. Покупатели отмечают высокую плотность, хороший вкус и привлекательный внешний вид украинских фруктов. Однако плодов может не хватить всем, а сбор задерживается на две недели. .........На основе многих факторов производитель прогнозирует, что сезон 2025/2026 будет сезоном высоких цен. Кроме погодных условий и низкого урожая, на это повлияют высокая инфляция в Европе и переоценка евро относительно доллара США, резюмирует Гуржий. (причём тут инфляция и переоценка евро, мне личо непонятно) ........Для украинцев яблоки едва ли не самый распространенный фрукт, однако рост цен на него позволяет назвать этот плод "дорогим". Из-за снижения валового сбора в Украине, в конце лета яблоки стоили минимум вдвое больше, чем в прошлом году.
При этом президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что производителям невыгодно продавать яблоки на внутреннем рынке и они переориентируются на экспорт. По его словам, дешевых яблок украинцы уже не увидят.
«Будем откровенны: нас впереди ждет очень тяжелый отопительный сезон. И нужно рассчитать все для того, чтобы его пройти. Тепловая сеть Харькова готова к отопительному сезону. Но что касается лимитов НАК «Нафтогаз», то мы будем советоваться и получать лимиты. И когда будут и погодные условия, и лимиты, и соответствующие разрешения, то да, мы будем начинать отопительный сезон», — ответил Терехов на вопрос ведущих. .... Мэр констатировал, что Харьков обстреливают КАБами и «Шахедами», и основной целью военных РФ являются объекты энергоинфраструктуры.
«Что касается тактики россиян, то однозначно это энергетические объекты, трансформаторные подстанции, генерирующее оборудование. И мы это все видим, потому что когда 18, 15, 20 «Шахедов» направляются на трансформаторные подстанции, когда разрушаются трансформаторные подстанции, когда разрушается газодобыча, генерирующее оборудование. То есть они делают все для того, чтобы не было энергоснабжения, чтобы люди уезжали из городов. И нужно понимать, что у нас будет очень тяжелая зима, но мы делаем все возможное. И я благодарен сегодня правительству, президенту, потому что мы все объединены для того, чтобы пройти отопительный сезон. Да, он будет чрезвычайно тяжелым, и мы это прекрасно понимаем, но я уверен, что мы выдержим», — подчеркнул Терехов.
Напомним, разрешение на начало отопительного сезона дают местные власти после соответствующего решения правительства, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха в регионе составляет 8 и ниже градусов.