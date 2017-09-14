RSS
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 07:43

  Shaman написав:ще один шукає - а чого німці так вирішили, може євреї їх спровокували? як називається оце явище - коли намагаються звинуватити жертву?..
так вирішили не одні німці, майже вся європа вирішила так. Борці за незалежність України також приймали участь.
Тепер інше, ти вваажаєш що задаватись питанням чому не можна?
Що відповідь має бути, що предки були іраціональними.
зійшов з розуму Гітлер і користуючись пропагандою та магією ананербе заставив нарід палити євреїв в кремторіях :lol:
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 08:48

  ЛАД написав:Ура, товарищи!
Украина впервые будет экспортировать яблоки на канадский рынок. Об этом изданию FreshPlaza рассказал представитель производителя USPA Fruit Владимир Гуржий.
........Украинские яблоки становятся все более популярными, и дефицит этого фрукта в Европе может способствовать продажам. Покупатели отмечают высокую плотность, хороший вкус и привлекательный внешний вид украинских фруктов. Однако плодов может не хватить всем, а сбор задерживается на две недели.
.........На основе многих факторов производитель прогнозирует, что сезон 2025/2026 будет сезоном высоких цен. Кроме погодных условий и низкого урожая, на это повлияют высокая инфляция в Европе и переоценка евро относительно доллара США, резюмирует Гуржий. (причём тут инфляция и переоценка евро, мне личо непонятно)
........Для украинцев яблоки едва ли не самый распространенный фрукт, однако рост цен на него позволяет назвать этот плод "дорогим". Из-за снижения валового сбора в Украине, в конце лета яблоки стоили минимум вдвое больше, чем в прошлом году.

При этом президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что производителям невыгодно продавать яблоки на внутреннем рынке и они переориентируются на экспорт. По его словам, дешевых яблок украинцы уже не увидят.
https://www.unian.net/economics/agro/yabloki-ukraina-vpervye-budet-eksportirovat-frukt-v-kanadu-13163664.html
Комментировать надо?

картоплю нема кому збирати, а ще ж яблоки
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 08:58

10 жовтня президент Володимир Зеленський зібрав на нараду керівництво свого Офісу, Міністерства закордонних справ, Міноборони та інших.

Першим питанням на порядку денному стояв аудит домовленостей із партнерами з військової допомоги, зокрема для захисту енергетики.

Серед іншого глава держави хотів розібратись, і це було не вперше на таких зустрічах, хто за що відповідає в енергетиці, яка структура які об'єкти захищає, і чим він як президент може допомогти на своєму рівні. Попередня така Ставка 6 жовтня закінчилась важкою розмовою на підвищених тонах.

У питанні ж "хто винен, що величезна частина мережі прикрита абияк?" у міністрів та керівників профільних держорганів зазвичай не знаходиться іншої відповіді ніж – "попередники".

От тільки того ж ексвіцепрем'єра Олександра Кубракова, команда якого починала зводити захист для енергооб'єктів, звільнили понад півтора року тому. Тобто "нові" чиновники на посадах до-будовують ці укриття довше, ніж "попередники" будували.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/16/8002928/

Захист енергооб'єктів України недостатньо реалізований – Рахункова палата
https://epravda.com.ua/energetika/chomu ... niy-812926

Росіяни під час масованої атаки на Київ у ніч 10 жовтня "вибили" з енергосистеми дві столичні ТЕЦ. Це призвело до втрати 1 300 МВт потужності.
https://focus.ua/uk/economics/728790-vi ... 0-zhovtnya

ця недовлада-настрашніше прокляття України...
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 09:55

  flyman написав:
  ЛАД написав:Ура, товарищи!
Украина впервые будет экспортировать яблоки на канадский рынок. Об этом изданию FreshPlaza рассказал представитель производителя USPA Fruit Владимир Гуржий.
........Украинские яблоки становятся все более популярными, и дефицит этого фрукта в Европе может способствовать продажам. Покупатели отмечают высокую плотность, хороший вкус и привлекательный внешний вид украинских фруктов. Однако плодов может не хватить всем, а сбор задерживается на две недели.
.........На основе многих факторов производитель прогнозирует, что сезон 2025/2026 будет сезоном высоких цен. Кроме погодных условий и низкого урожая, на это повлияют высокая инфляция в Европе и переоценка евро относительно доллара США, резюмирует Гуржий. (причём тут инфляция и переоценка евро, мне личо непонятно)
........Для украинцев яблоки едва ли не самый распространенный фрукт, однако рост цен на него позволяет назвать этот плод "дорогим". Из-за снижения валового сбора в Украине, в конце лета яблоки стоили минимум вдвое больше, чем в прошлом году.
Беда яблок в том, что их нельзя снимать, хранить и транспортировать недозревшими, как те же бананы. И они куда более нежные к механике по сравнению с цитрусом.
При этом президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что производителям невыгодно продавать яблоки на внутреннем рынке и они переориентируются на экспорт. По его словам, дешевых яблок украинцы уже не увидят.
https://www.unian.net/economics/agro/yabloki-ukraina-vpervye-budet-eksportirovat-frukt-v-kanadu-13163664.html
Комментировать надо?

картоплю нема кому збирати, а ще ж яблоки

Экспортного (хорошая плотность, высокий брикс, окрас) яблока от силы 20-30% от валового сбора. Само яблоко в сезон может быть дешевым, но с каждым месяцем хранения в хранилище РГС (которое питается от дорогого электричества и само по себе дорогое удовльствие в постройке) оно дорожает и дешевым быть не может. Что то долежит просто в сарае 1-2 месяца и всё, дешевое яблоко заканчивается. Фермеры не очень любят заморачиваться с реализацией на внутреннем рынке, где цены действительно не очень, а требования сетей высокие. ВОзятся только с экспортным, а всё что не соответствует экспортным стандартам многие сразу сдают на переработку.
P.S. опять же - струсить и отвезти самосвалом на переработку куда проще, чем аккуратно поснимать плоды, которые даже в местах нажимов пальцами (на жаргоне яблочников "пальцы") через пару месяцев хранения становятся потемневшими пятнами.
P.P.S. Беджа яблок в том, что они гораздо более нежные к механике по сравнению с цитрусом, и их нельзя срывать, хранить и транспортировать недозревшими как бананы.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 10:15

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:Міха-Анархіст каже, що це прідєл потуг РФ, оглушити не получаєцца

>>> оглушити не получаєцца
А точно пробовали? -- потому как такое ощущение, что по "энергетике" только недавно начали прицельно бить...

на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).

Странно, что ответ удалили, но попробуем по-другом...

Первый "сезон" - то чисто "проба пера" была.
Второй - да, началось. Но (если мы телевизионными терминами говорим) - закончилось посреди сезона. То ли Трамп надавил, то ли еще что было.
И вот сейчас - как недавние события показали - пошло продолжение второго сезона...
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 10:17

  Shaman написав:в нас люблять посилатися на Лібанову, коли хочуть нажахати про демографію
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
...... Тому смертельних проблем я не бачу».
......

Было бы неполохо - если бы она хоть в общих чертах набросала - что такое "смертельные проблемы"...
Потому как тренд - очевидный :roll:
Населення України щороку скорочується на 300 тисяч — приблизно як усе населення Житомира, — голова Офісу Міграційної політики Воскобойник (https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... yzu/354150)

Він заявив, що це без урахування війни, бо ці процеси почалися задовго до початку військових дій.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 10:20

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  Прохожий написав:"Кац предлагает сдаться"(с)

>>> То що пропонуєшь ?
Если "этот" не справляется - может пора нового выбирать? -- темболее, что срок "годности" давно прошел...

От того, что выбрать нового, новые энергомощности не появятся.

А кто говорил про "новые энергомощности"? :shock:
-- перестанут пропадать имеющиеся. Что в текущих условиях - уже достижение.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 10:24

  katso написав:
  jump написав:На Тернопільщині спецоперація: військових затримують через звинувачення у вимаганні та катуванні

За даними місцевого активіста Романа Довбенка, військові утримували людей в підвалах, вимагали винагороди, щоб тих не мобілізовували, відбирали машини. Одного чоловіка облили легкозаймистою сумішшю і примусили бігати навколо авто голяка.

"Протягом місяця у нас в області перебувають представники Третьої штурмової бригади. Більшість з них, які зараз тут перебувають, вбулися і почали займатися відвертим беззаконням - їх було долучено до додаткового оповіщення населення - натомість вони почали відбирати авто у цивільних, утримували хлопців у підвалах, та чекали на фінансову винагороду, щоб їх типу не мобілізовували. Зараз почали їх активно затримувати. Станом на цю хвилину затримано 8 чоловік і думаю буде затримано більше", - наголосив Довбенко.

Місцеве видання "20 хвилин" очікує на офіційний коментар поліції і Спецпрокуратури.

оце потужно 8)
все як хотів Бандерлог :lol:


Это к вопросу о свободах - спор перешел на уровень "где сильнее катуют". Разве не очевидно что такая постановка вопроса совсем не мотивирует, что собственно и было изначальным вопросом. Наша проблема в большом количестве низкоинтеллектуальых людей собравшихся в группы, которые думают что фраза "а то будет как в Буче" реально оправдывает вот это выше "как в Тернополе". А потом удивляются провалу мобилизации. Я бы всех причастных в университет на курсы психологии загнал бы а книгу Карнеги как управлять людьми заставил бы учить наизусть.

При этом:
У бригаді також наголосили, що Третя штурмова є одним із підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових.

-- что же в остальных происходит :?: :shock:
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 10:35

  jump написав:......
Серед іншого глава держави хотів розібратись, і це було не вперше на таких зустрічах, хто за що відповідає в енергетиці, яка структура які об'єкти захищає, і чим він як президент може допомогти на своєму рівні. ......

Как раз в тему вчерашнего разговора о полной некомпетентности :roll:
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 10:58


-- что же в остальных происходит :?: :shock:




_hunter -у треба зсередини глянути. В такому питанні не можна нікому довіряти
