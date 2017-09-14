RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15462154631546415465
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:06

  _hunter написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:>>> оглушити не получаєцца
А точно пробовали? -- потому как такое ощущение, что по "энергетике" только недавно начали прицельно бить...

на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).

Странно, что ответ удалили, но попробуем по-другом...

Первый "сезон" - то чисто "проба пера" была.
Второй - да, началось. Но (если мы телевизионными терминами говорим) - закончилось посреди сезона. То ли Трамп надавил, то ли еще что было.
И вот сейчас - как недавние события показали - пошло продолжение второго сезона...

Кстати вот - новая серия только вчера вышла:
Минулої ночі ворог атакував українську енергетику та цивільну інфраструктуру більше ніж 300 дронами і 37-ма ракетами
_hunter
 
Повідомлень: 10745
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:07

  jump написав:10 жовтня президент Володимир Зеленський зібрав на нараду керівництво свого Офісу, Міністерства закордонних справ, Міноборони та інших.

Першим питанням на порядку денному стояв аудит домовленостей із партнерами з військової допомоги, зокрема для захисту енергетики.

Серед іншого глава держави хотів розібратись, і це було не вперше на таких зустрічах, хто за що відповідає в енергетиці, яка структура які об'єкти захищає, і чим він як президент може допомогти на своєму рівні. Попередня така Ставка 6 жовтня закінчилась важкою розмовою на підвищених тонах.

У питанні ж "хто винен, що величезна частина мережі прикрита абияк?" у міністрів та керівників профільних держорганів зазвичай не знаходиться іншої відповіді ніж – "попередники".

От тільки того ж ексвіцепрем'єра Олександра Кубракова, команда якого починала зводити захист для енергооб'єктів, звільнили понад півтора року тому. Тобто "нові" чиновники на посадах до-будовують ці укриття довше, ніж "попередники" будували.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/16/8002928/

Захист енергооб'єктів України недостатньо реалізований – Рахункова палата
https://epravda.com.ua/energetika/chomu ... niy-812926

Росіяни під час масованої атаки на Київ у ніч 10 жовтня "вибили" з енергосистеми дві столичні ТЕЦ. Це призвело до втрати 1 300 МВт потужності.
https://focus.ua/uk/economics/728790-vi ... 0-zhovtnya

ця недовлада-настрашніше прокляття України...

флер з хотабом з місць рекогнисціровки інше пишут: все відновлене і захищене, можна запускати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41176
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:10

  jump написав:ця недовлада-настрашніше прокляття України...

Настрашніше прокляття України йобобо нутий сусід, а влада це ускладнення прокляття.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Флуман каже що генератор під магазином через дорогу ще не дирчить, шум через амбразуру в підвал не проникає, отже енергосистема в порядку
Hotab
 
Повідомлень: 16757
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:13

енергомощі

  _hunter написав:
  ЛАД написав: От того, что выбрать нового, новые энергомощности не появятся.

А кто говорил про "новые энергомощности"? :shock:
-- перестанут пропадать имеющиеся. Что в текущих условиях - уже достижение.

енергомощі (Ільї Муромця, в Лаврі, були ... )
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41176
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:16

мій крокодил, як хочу так і міряю (с)

  _hunter написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:>>> оглушити не получаєцца
А точно пробовали? -- потому как такое ощущение, что по "энергетике" только недавно начали прицельно бить...

на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).

Странно, что ответ удалили, но попробуем по-другом...

Первый "сезон" - то чисто "проба пера" была.
Второй - да, началось. Но (если мы телевизионными терминами говорим) - закончилось посреди сезона. То ли Трамп надавил, то ли еще что было.
И вот сейчас - как недавние события показали - пошло продолжение второго сезона...

Добре, хай буде кінець 2гого сезона ("мій крокодил, як хочу так і міряю").
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41176
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:20

  flyman написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав: От того, что выбрать нового, новые энергомощности не появятся.

А кто говорил про "новые энергомощности"? :shock:
-- перестанут пропадать имеющиеся. Что в текущих условиях - уже достижение.

енергомощі (Ільї Муромця, в Лаврі, були ... )
за осквернення Лаври теж буде розплата.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3698
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:24

Banderlog
Скоро в одному з київських підвалів знайдуть мумію ченця Флаймана, буде замість святого Антонія з його печерами

Історія для туристів буде майже без змін: не їв 120 днів, дівчат не пробував. Правда замість молитись, флудив на фінансах і ДОУ
Hotab
 
Повідомлень: 16757
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:31

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).

Странно, что ответ удалили, но попробуем по-другом...

Первый "сезон" - то чисто "проба пера" была.
Второй - да, началось. Но (если мы телевизионными терминами говорим) - закончилось посреди сезона. То ли Трамп надавил, то ли еще что было.
И вот сейчас - как недавние события показали - пошло продолжение второго сезона...

Добре, хай буде кінець 2гого сезона ("мій крокодил, як хочу так і міряю").

Я там не столько про нумерацию сезонов имел в виду, сколько про "не получаєцца" - есть такое ощущение (допускаю, что может быть и ложное), что просто решили не дожимать...
_hunter
 
Повідомлень: 10745
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 15462154631546415465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 134383
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 320442
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1006817
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2660)
16.10.2025 11:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.