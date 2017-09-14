|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 16 жов, 2025 12:13
jump написав:
«ТЦК у навчальні центри почали дедалі частіше привозити бомжів», - заступник командира 3 армійського корпусу Дмитро Кухарчук.
А им положена бронь?
Из неприхотливого бомжа может получиться лучший солдат, чем из изнеженного клерка 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8986
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6488 раз.
- Подякували: 21661 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Чет 16 жов, 2025 12:15
Banderlog написав:
він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись.
Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет.
Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.
А ти хотів вести переговори з пуйлом самостійно через інтернет?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3444
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 16 жов, 2025 12:16
Сибарит написав: jump написав:
«ТЦК у навчальні центри почали дедалі частіше привозити бомжів», - заступник командира 3 армійського корпусу Дмитро Кухарчук.
А им положена бронь?
Из неприхотливого бомжа может получиться лучший солдат, чем из изнеженного клерка 😁
Мабуть мова йшла не про соціальний статус, а про комплекс потенціальних проблем у безхатченків: відсутність освіти, ВІЧ, гепатіт, венеричні хвороби, наркозалежність, туберкульоз і т.і.
А так взагалі, да, дуже смішно. Будуть з них "лучшіє" воїни
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 1023
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Чет 16 жов, 2025 12:17
Banderlog написав:
за осквернення Лаври теж буде розплата.
Осквернення ким, москалями? І де ця розплата? Буде папізже?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3444
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 16 жов, 2025 12:37
[quote="5899352:Water"] а при чім тут я? Мені за це не платять. Обовязків таких в мене нема. то який спрос з мене?
Були ж люди які домовлялись? Он шоколадний наприклад з сєпарами торгував. Так йому державну зраду за це інкримінують.
Медведчук договорювався про обмін про обмін полоненими.
Новинського он теж віджерли.
То хто винен в провалі мирних переговорів?
Може митрополит Онуфрій ?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3701
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 16 жов, 2025 13:00
То хто винен в провалі мирних переговорів?
Може Миротворець, нє? Бо ні з ким іншим Переможець домовлятись не хоче.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5899
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 16 жов, 2025 13:13
katso написав: jump написав:На Тернопільщині спецоперація: військових затримують через звинувачення у вимаганні та катуванні
За даними місцевого активіста Романа Довбенка, військові утримували людей в підвалах, вимагали винагороди, щоб тих не мобілізовували, відбирали машини. Одного чоловіка облили легкозаймистою сумішшю і примусили бігати навколо авто голяка.
"Протягом місяця у нас в області перебувають представники Третьої штурмової бригади. Більшість з них, які зараз тут перебувають, вбулися і почали займатися відвертим беззаконням - їх було долучено до додаткового оповіщення населення - натомість вони почали відбирати авто у цивільних, утримували хлопців у підвалах, та чекали на фінансову винагороду, щоб їх типу не мобілізовували. Зараз почали їх активно затримувати. Станом на цю хвилину затримано 8 чоловік і думаю буде затримано більше
", - наголосив Довбенко.
Місцеве видання "20 хвилин" очікує на офіційний коментар поліції і Спецпрокуратури.
оце потужно
все як хотів Бандерлог
Это к вопросу о свободах - спор перешел на уровень "где сильнее катуют".
Так, цікава фраза - "де сильніше катують?"
п.с.
Хоч тут трохи інша ситуація, але все одно - наш Будівельник і далі твердо впевнений, що йому ніхто не дасть по морді з колишніх військових, які зададуть питання: - "ти воював?/де ти був під час повномасштабної?"
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8738
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 16 жов, 2025 13:22
Water написав: ЛАД написав:
Это к вопросу о резервных мощностях и сроках включения отопления.
Замечу, что в Харькове "8 и ниже градусов" уже есть. А вот лимитов «Нафтогаза» и решения правительства, видимо, нет.
В ви все чекаєте рішення партії та правітєльства?
Є спеціалізовані фірми, які за невелику плату обстежать ваш будинок, зроблять проект модернізації існуючої системи под якійсь гібрід(сонячна, тепловий насос) з приблизними розцінками.
Если бы я жил в частном доме, то тепловой насос, наверное, сделал - геотермальный (грунт-вода). В квартире я сейчас могу использовать кондиционер (тепловой насос воздух-воздух) и тёплый пол. Но с началом отопительного сезона это не имеет смысла - платить за э-энергию + досчитают за "недобор тепла" от общей системы отопления (или это уже отменили?).
Допускаю, что у меня недостаточно знаний в этой области, но, простите, в эффективность солнечной энергии в наших климатических условиях не верю. В условиях большей части года, тем более, зимы, когда это нужнее всего.
Для геотермального теплового насоса на многоквартирный дом нужен слишком большой свободный участок грунта и большие капитальные затраты на установку.
В отличие от вас я не видел проектов повышения энергоэффективности домов. Подозреваю, что цена переделки дома будет немалая. А у людей сейчас не хватает денег на текушую оплату ЖКХ.
Кстати, хотя бы примерно, сколько это невелика плата за "яку обстежать ваш будинок, зроблять проект модернізації існуючої системи под якійсь гібрід"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36811
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 16 жов, 2025 13:22
Water написав: Banderlog написав:
він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись.
Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет.
Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.
А ти хотів вести переговори з пуйлом самостійно через інтернет?
Проблема не в цьому.
Одна з ключових проблем переговорів що Зе і влада ведуть себе так ніби ми рівні з РФ. Але це не так. Ми втратили територію, міста, ми слабші(як мінімум ми не маємо ЯЗ), нас обстрілюють напевно в 10 разів сильніше ніж РФ, ми сильно залежні від "партнерів", вони ні і т.д.
Наприклад, було б смішно якби фіни вели переговори з СРСР на рівних. Ні. Фінське керівництво їздило в Москву і домовлялось, прекрасно розуміючи що вони слабші.
Але у нас найвеличніший, він вважає себе рівним з путіним. Може він і рівний, але страждає усі країна. Мільйони людей втекло з України, мільйони втратили житло, сотні тисяч загинуло, але це фігня, головне "ми воюємо з РФ на рівних".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6808
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|134426
|
|
|1493
|320490
|
|
|6076
|1006860
|
|