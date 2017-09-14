"Тепла зима": Кабмін планує роздати 4,3 мільярда на виплату по 6 500 гривень родинам з дітьми Кошти одноразової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу. https://censor.net/biz/news/3580007/kab ... am-z-ditmy стартує черговий "прогрів" від зелених потвор
Banderlog написав:він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись. Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет. Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.
А ти хотів вести переговори з пуйлом самостійно через інтернет?
Проблема не в цьому. .
чого ж не в цьому? Не може домовитись один ? Значить потрібні посередники і не десь зі сторони. В першу чергу не з європи. Європа боїться закінчення війни. Переговорників треба шукати в середині країни, серед людей в яких є звязки з росією та спільні інтереси з росіянами. Червоний хрест, церква, олігархат, простий народ що має звязки родинні чи товариські це і є канали комунікації. А так , раз всі переговори через одну людину, значить виключно вона і відповідає за результат.
Water написав:А ти хотів вести переговори з пуйлом самостійно через інтернет?
Ну Трамп домовлявся. І що? Думаєте "переговорники в середині країни" краще домовляться як Трамп? Я думаю путін і слухати не буде ніяких "переговорники в середині країни".
jump написав:На Тернопільщині спецоперація: військових затримують через звинувачення у вимаганні та катуванні
За даними місцевого активіста Романа Довбенка, військові утримували людей в підвалах, вимагали винагороди, щоб тих не мобілізовували, відбирали машини. Одного чоловіка облили легкозаймистою сумішшю і примусили бігати навколо авто голяка.
"Протягом місяця у нас в області перебувають представники Третьої штурмової бригади. Більшість з них, які зараз тут перебувають, вбулися і почали займатися відвертим беззаконням - їх було долучено до додаткового оповіщення населення - натомість вони почали відбирати авто у цивільних, утримували хлопців у підвалах, та чекали на фінансову винагороду, щоб їх типу не мобілізовували. Зараз почали їх активно затримувати. Станом на цю хвилину затримано 8 чоловік і думаю буде затримано більше", - наголосив Довбенко.
Місцеве видання "20 хвилин" очікує на офіційний коментар поліції і Спецпрокуратури.
оце потужно все як хотів Бандерлог
Это к вопросу о свободах - спор перешел на уровень "где сильнее катуют". Разве не очевидно что такая постановка вопроса совсем не мотивирует, что собственно и было изначальным вопросом. Наша проблема в большом количестве низкоинтеллектуальых людей собравшихся в группы, которые думают что фраза "а то будет как в Буче" реально оправдывает вот это выше "как в Тернополе". А потом удивляются провалу мобилизации. Я бы всех причастных в университет на курсы психологии загнал бы а книгу Карнеги как управлять людьми заставил бы учить наизусть.
На весні 2024, за подібні дружні застереження не робити невиправних дурниць, мене банили на місяць з формулюванням Рос. агітація... Взагалі, цікаво все обертається.