Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:03

"Тепла зима": Кабмін планує роздати 4,3 мільярда на виплату по 6 500 гривень родинам з дітьми :oops:
Кошти одноразової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу.
https://censor.net/biz/news/3580007/kab ... am-z-ditmy
стартує черговий "прогрів" від зелених потвор 8)
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:11

  fler написав:
То хто винен в провалі мирних переговорів?

Може Миротворець, нє? Бо ні з ким іншим Переможець домовлятись не хоче.
нє. Миротворець нам нічого не винен. він заробляє на нашій війні.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:19

  Banderlog написав:
  fler написав:
То хто винен в провалі мирних переговорів?

Може Миротворець, нє? Бо ні з ким іншим Переможець домовлятись не хоче.
нє. Миротворець нам нічого не винен. він заробляє на нашій війні.

Трамп тупо завидует. Вот Китай с войны такие сливки снимает, что трампа аж коробит.
alex_dvornichenko
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:27

  andrijk777 написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись.
Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет.
Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.

А ти хотів вести переговори з пуйлом самостійно через інтернет?

Проблема не в цьому.
.
чого ж не в цьому?
Не може домовитись один ?
Значить потрібні посередники і не десь зі сторони. В першу чергу не з європи.
Європа боїться закінчення війни.
Переговорників треба шукати в середині країни, серед людей в яких є звязки з росією та спільні інтереси з росіянами. Червоний хрест, церква, олігархат, простий народ що має звязки родинні чи товариські це і є канали комунікації.
А так , раз всі переговори через одну людину, значить виключно вона і відповідає за результат.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 14:38

Вибори, вибори, кандидати як завжди

  jump написав:"Тепла зима": Кабмін планує роздати 4,3 мільярда на виплату по 6 500 гривень родинам з дітьми :oops:
Кошти одноразової допомоги зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на віртуальну платіжну картку "Дія.Картка" та будуть доступними для використання протягом 180 календарних днів з дати зарахування отримувачу.
https://censor.net/biz/news/3580007/kab ... am-z-ditmy
стартує черговий "прогрів" від зелених потвор 8)

Вибори, вибори,
Кандидати нетрадиційні

Заодно в лисого відібрали паспорт
flyman
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 15:08

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  Water написав:А ти хотів вести переговори з пуйлом самостійно через інтернет?

Проблема не в цьому.
.
чого ж не в цьому?
Не може домовитись один ?
Значить потрібні посередники і не десь зі сторони. В першу чергу не з європи.
Європа боїться закінчення війни.
Переговорників треба шукати в середині країни, серед людей в яких є звязки з росією та спільні інтереси з росіянами. Червоний хрест, церква, олігархат, простий народ що має звязки родинні чи товариські це і є канали комунікації.
А так , раз всі переговори через одну людину, значить виключно вона і відповідає за результат.

Ну Трамп домовлявся. І що?
Думаєте "переговорники в середині країни" краще домовляться як Трамп? :D :D
Я думаю путін і слухати не буде ніяких "переговорники в середині країни".
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 15:10

  katso написав:
  jump написав:На Тернопільщині спецоперація: військових затримують через звинувачення у вимаганні та катуванні

За даними місцевого активіста Романа Довбенка, військові утримували людей в підвалах, вимагали винагороди, щоб тих не мобілізовували, відбирали машини. Одного чоловіка облили легкозаймистою сумішшю і примусили бігати навколо авто голяка.

"Протягом місяця у нас в області перебувають представники Третьої штурмової бригади. Більшість з них, які зараз тут перебувають, вбулися і почали займатися відвертим беззаконням - їх було долучено до додаткового оповіщення населення - натомість вони почали відбирати авто у цивільних, утримували хлопців у підвалах, та чекали на фінансову винагороду, щоб їх типу не мобілізовували. Зараз почали їх активно затримувати. Станом на цю хвилину затримано 8 чоловік і думаю буде затримано більше", - наголосив Довбенко.

Місцеве видання "20 хвилин" очікує на офіційний коментар поліції і Спецпрокуратури.

оце потужно 8)
все як хотів Бандерлог :lol:


Это к вопросу о свободах - спор перешел на уровень "где сильнее катуют". Разве не очевидно что такая постановка вопроса совсем не мотивирует, что собственно и было изначальным вопросом. Наша проблема в большом количестве низкоинтеллектуальых людей собравшихся в группы, которые думают что фраза "а то будет как в Буче" реально оправдывает вот это выше "как в Тернополе". А потом удивляются провалу мобилизации. Я бы всех причастных в университет на курсы психологии загнал бы а книгу Карнеги как управлять людьми заставил бы учить наизусть.

На весні 2024, за подібні дружні застереження не робити невиправних дурниць, мене банили на місяць з формулюванням Рос. агітація...
Взагалі, цікаво все обертається.
