andrijk777 написав:Тут фактично повна аналогія. Путін - як дощ, ми не можемо змінити його намірів.
Ось і вже далі
andrijk777 написав:Чи винен Зе - напевно винен. Не 100% звичайно, але достатньо сильно винен. Тому що не готувався до війни(а це прямий і першочерговий його обов'язок), тому що не зумів реформувати армію, тому що не може домовитись з путіним(і не поміг іншим з ним домовитись)
Тобто намірів Путіна ми змінити не можемо, але винен Зеленський, тому що не може домовитись з Путіним ... що у тебе в голові ?
Трамп, який вже майстер peace deal і теж чомусь домовитись не зміг з Путіним
Дивно ... чому ?
andrijk777 написав:, тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д. Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
andrijk777 написав:(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д. Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись. Окрім того обрубані всякі лінії комунікації. Від олігархів типу медведчука до церкви. Якби хто не ставився до медведчука переговори про обмін полоненими йшли через нього. Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет. То чому дивуватись, що домовитись не вдається? Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.
Чому ти про Путіна нічого не пишешь ? Боїшься ? Чому ? Чого ?
По суті, всі такі дописи - це дуже просте виправдання агресора. В усьому вина жертва агрессії - не так зробила, не так сказала, не те сказала
Shaman написав:ще один шукає - а чого німці так вирішили, може євреї їх спровокували? як називається оце явище - коли намагаються звинуватити жертву?..
так вирішили не одні німці, майже вся європа вирішила так. Борці за незалежність України також приймали участь. Тепер інше, ти вваажаєш що задаватись питанням чому не можна? Що відповідь має бути, що предки були іраціональними. зійшов з розуму Гітлер і користуючись пропагандою та магією ананербе заставив нарід палити євреїв в кремторіях
У вас почему-то явное предубеждение. Вопрос задавать можно, но ответ явно сложнее, чем вам кажется. Да, предки были иррациональными. И совсем не из-за магии Аненербе или того, что Гитлер зійшов з розуму. Можно начать с того, что христианство в средние века вбивало в головы, что евреи распяли Христа, "забывая", что и сам Христос, и все его апостолы были евреями, а влияние религии на умы народов в те времена было всеобъемлющим и подавляющим. Можно вспомнить об изгннании евреев из Испании и позже из Португалии. Можно вспомнить об антисемитизме в Германии в Х1Х веке, особенно на фоне развивавшегося немецкого национализма и пангерманизма. Можно вспомнить и о теориях расового антисемитизма. Дюжи всегда искали виноватых в своих проблемах и бедах, всегда хотелось найти крайнего. Этим крайним проще всего сделать евреев - присутствуют во всех странах, причём везде в незначительном меньшинстве, т.е. не смогут оказать достойного сопротивления.
Евреев делали своего рода «козлами отпущения». Антисемиты, отвергая факты и доводы рассудка, обвиняли евреев в следующих бедствиях:
эпидемии, такие как Черная смерть (эпидемия бубонной чумы); военные потери, к примеру, поражение Германии в Первой мировой войне; распространение коммунизма и других радикальных политических движений; возникновение европейского империализма, колониализма и работорговли; финансовые кризисы, например, Великая депрессия.
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/article/antisemitism Обвинение, о котором вы написали, существовало и использовалось нацистами как одно из доказательств "еврейского заговора против Германии". Но гораздо больше было обвинений в провале экономики в Веймарской республике. Да, евреи занимали непропорционально большую долю в экономической элите веймарской Германии, но это тонкая прослойка. Зато ближе к народу врачи, адвокаты, владельцы мелких магазинов. Где-то попадалась цифра (не знаю, насколько правда), что среди адвокатов доля евреев доходила до 17% при доле в населении всего около 1%. Высокая доля в этих категориях хорошо видна "ширнармассам", легко возбудить зависть, а там и до ненависти далеко. Не берусь анализировать причины, но одна очевидна - многие профессии евреям были просто запрещены, соответственно, в других их доля становилась высокой. И даже после снятия запретов это оставалось в силу семейных традиций. В Союзе тоже была высока доля евреев среди врачей и учёных, хотя тут, наоборот, действовали ограничения для их приёма в вузы и на работу. Вы много читаете, почитайте и на эту тему. Возможно избавитесь от предрассудков.
andrijk777 написав:(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д. Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись. Окрім того обрубані всякі лінії комунікації. Від олігархів типу медведчука до церкви. Якби хто не ставився до медведчука переговори про обмін полоненими йшли через нього. Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет. То чому дивуватись, що домовитись не вдається? Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.
Чому ти про Путіна нічого не пишешь ? Боїшься ? Чому ? Чого ?
По суті, всі такі дописи - це дуже просте виправдання агресора. В усьому вина жертва агрессії - не так зробила, не так сказала, не те сказала
з путіна хай питають ті ким він керує, а з Трампа американці. По суті ти відстоюєш безвідповідальність влади. Питання в тім якого влада заборонила паралельні переговори, якщо сама не справляється? А не в тім хто агресор, хто жертва.
budivelnik написав:Не треба так маніпулювати... Хай москву беруть вагнерівці чи мордва з татарами.... І брати вони її будуть - розвалюючи педерацію Нам треба саме це. а не штурм москви. І от коли вони її будуть брати -тоді війська з фронту підуть одні москву захищати , другі - захоплювати... і ми на плечах відступаючих французів..(москалів) дійдемо до кордонів 1991 року... і почнемо там швиденько окопуватись , бо прийдеться відбиватись від десятків мільйонів голодних педераційників яким мусульмани нагадають всі попередні 200 років....
Когда "вагнерівці чи мордва з татарами" пойдут брать Москву? Завтра? Через год? Через 10 лет? Пока что, к сожалению, "фантастика в следующем зале". Мечтать, конечно, можно. Но жить надо в реальном мире.
Я не командувач вагнера чи мордви з татарами і чеченцями.. Але 2 роки тому , в липні 2023 Пригожин не дійшов до москви якихось 100 км, і йдучи по дорозі спалив парочку вертольотів педераційноїармії... Ніхто його не зупинив - він зупинився сам.... Якщо завтра в педерацію полетять Томагавки ( і якщо долетять ) - то не потрібно навіть фантазувати як це покращить єдність педерації і відданість того ж Кадирова Або Губернаторів Сибіру з Далеким Сходом.....
Тому Я допомагаю ЗСУ не в останню чергу тому , що ХОЧУ побачити як будуть різати одних руССьких - інші руССькі , і де і як вони це будуть робити - мені по барабану В мене тоді зявиться час і натхнення спостерігати по зомбоящику як буряти будуть різати москвичів... і я буду писати що це КАРМА яка настигла москвичів, яка до речі така сама як твоя КАРМА за твою російську і не всьо так адназначна на четвертому році війни. Правда в твоїй карміти винен всього на 30% а на 70% в ній винен пуйло є Зате в москвичів - роздольє, вони в своїй винні на 90% і тільки 10% бере на себе пуйло...