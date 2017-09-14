|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:35
andrijk777 написав:
Чи винен Зе - напевно винен. Не 100% звичайно, але достатньо сильно винен. Тому що не готувався до війни(а це прямий і першочерговий його обов'язок), тому що не зумів реформувати армію, тому що не може домовитись з путіним(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д.
Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
Мене важко запідозрити в любові до зелених.....
Але є факти
На вибори в 2019 році йшли ДВА кандидати
Порошенко - з тезою ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ бо пуйло НАПАДЕ
Зеленський - з тезою Барига заробляє на війні, я прийду війну закінчу....
Вибрали ЗЕЛЕНСЬКОГО
А тепер що ? Ті хто вибрав за лозунг ні війні, звинувачують тих хто цей лозунг виконував - у війні?
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:38
Сибарит написав: ЛАД написав:
все его апостолы были евреями
Еврейство Петра можно поставить под сомнение. Есть не лишённая здравого смысла версия, что он был гражданином Рима.
громадянство риму на той час не було привязане до народності. Щодо феномену нації то він виник в 16 столітті.
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:38
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись.
Окрім того обрубані всякі лінії комунікації. Від олігархів типу медведчука до церкви. Якби хто не ставився до медведчука переговори про обмін полоненими йшли через нього.
Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет.
То чому дивуватись, що домовитись не вдається?
Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.
Чому ти про Путіна нічого не пишешь ? Боїшься ? Чому ? Чого ?
По суті, всі такі дописи - це дуже просте виправдання агресора.
В усьому вина жертва агрессії - не так зробила, не так сказала, не те сказала
з путіна хай питають ті ким він керує, а з Трампа американці.
По суті ти відстоюєш безвідповідальність влади.
Питання в тім якого влада заборонила паралельні переговори, якщо сама не справляється? А не в тім хто агресор, хто жертва
.
Питання саме в цьому - хто агресор, а хто жертва
Якби не було б війни, то можно було б розмовляти, хто з кого питає
Але війна є, тому що Путін напав, не маючи на це жодних підстав
Ніякі перемовники не можуть змінити думку Путіна, окрім капітуляції України
Навіть Трамп не зміг
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:38
whois2010 написав:
Мабуть мова йшла не про соціальний статус, а про комплекс потенціальних проблем у безхатченків: відсутність освіти, ВІЧ, гепатіт, венеричні хвороби, наркозалежність, туберкульоз і т.і.
А так взагалі, да, дуже смішно. Будуть з них "лучшіє" воїни
1 Всі безхатченки( на крайняк більше 95%) - мають освіту ( а добрих 30% з них ще й вищу)
2 Як правило бомжі це люди з схильністю до алкоголю...
А те що Ви перечислили - це наслідок схильності до алкоголю
3 Якщо безхатченко в статусі безхатченка - менше 3 років - то з нього вийде чудовий солдат
Якщо більше - то навряд чи ВЛК пропустить , там букет видно неозброєним оком.
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:47
ЛАД написав:
В отличие от вас я не видел проектов повышения энергоэффективности домов. Подозреваю, что цена переделки дома будет немалая. А у людей сейчас не хватает денег на текушую оплату ЖКХ.
Дивлячись яких будинків...
Якщо з датою будівництва по проектам після 2005 року - то там дійсно пасивна енергоефективність вже вкладена, а тому далі покращувати вже проблематично
А якщо старіших - то там є три необхідних і відносно дешевих кроки
Перший - змінити деревяні вікна на пластикові ( а якщо це архітектурна спадщина то на деревяні з склопакетами)
3000+/-грн м2, для нормальної інсоляції вистарчає площа вікна в 1/6 приміщення.
Для 70% квартир -це менше 1000 доларів, економія 30% енергії на опалення
Другий - утеплити стіни зовнішнім утеплювачем це також десь від 1000 грн/м2 і для середньостатистичної квартири це десь 1500 доларів/квартира - економія 20% енергії
Третій - утеплення теплотрас... тут вже потрібно співпрацювати з владою , або ставити свої котельні це десь від 1000 грн/м2 площі помешкання
Додано: Чет 16 жов, 2025 17:02
budivelnik написав:
А якщо старіших - то там є три необхідних і відносно дешевих кроки
Перший - змінити деревяні вікна на пластикові ( а якщо це архітектурна спадщина то на деревяні з склопакетами)
При этом желательно, чтобы герметичность не превышала норму, которую устанавливает ГОСТ 11214-86, на основании которого проектировалась вентиляция квартиры.
pesikot написав:
Ніякі перемовники не можуть змінити думку Путіна, окрім капітуляції України
Навіть Трамп не зміг
ти тупий? зможуть не зможуть це вже наступний етап. Спочатку треба почати переговори. Для цього заінтересувати переговорників. Або хоча б їм не мішати. В стамбульських переговорах не було мови про капітуляцію. Було про повернення до нейтрального статусу України
Зірвала їх наша сторона.
Додано: Чет 16 жов, 2025 17:09
budivelnik написав:
Дивлячись яких будинків...
Якщо з датою будівництва по проектам після 2005 року - то там дійсно пасивна енергоефективність вже вкладена, а тому далі покращувати вже проблематично
А якщо старіших - то там є три необхідних і відносно дешевих кроки
Перший - змінити деревяні вікна на пластикові ( а якщо це архітектурна спадщина то на деревяні з склопакетами)
3000+/-грн м2, для нормальної інсоляції вистарчає площа вікна в 1/6 приміщення.
Для 70% квартир -це менше 1000 доларів, економія 30% енергії на опалення
Таких прикладів не бачив в своєму місті
budivelnik написав:
Другий - утеплити стіни зовнішнім утеплювачем це також десь від 1000 грн/м2 і для середньостатистичної квартири це десь 1500 доларів/квартира - економія 20% енергії
Це бачив, зроблено через створення ОСББ, програми від держави під це діло
budivelnik написав:
Третій - утеплення теплотрас... тут вже потрібно співпрацювати з владою
В деяких моментах, не утеплення, а заміна теплотрас на труби з термоізоляцією виконується саме постачальниками тепла.
Але там теж, вагома частка допомоги місцевої влади
Додано: Чет 16 жов, 2025 17:16
Banderlog написав: pesikot написав:
Ніякі перемовники не можуть змінити думку Путіна, окрім капітуляції України
Навіть Трамп не зміг
ти тупий? зможуть не зможуть це вже наступний етап. Спочатку треба почати переговори. Для цього заінтересувати переговорників. Або хоча б їм не мішати. В стамбульських переговорах не було мови про капітуляцію. Було про повернення до нейтрального статусу України
Зірвала їх наша сторона.
Ти тупий ?
А також про зменшення чисельності ЗСУ та зменшення озброення.
І щоб РФія могла накласти вето на військову допомогу для України
Тож не кажи, хто та що там "зірвав"
PS. Ти так і не відповів нічого на те, щоб ти про лінії церкви передавав якісь пропозиції. Тому що, сам знаешь, що це нічого не дасть
PPS. Чому ж ти не пишешь про Путіна ? Чого боїшься ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 16 жов, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 жов, 2025 17:17
Успіх написав:Будівельник
!
Рано, чи пізно війна закінчиться і такі хлопці, як "тернопільські", повернуться з війни запитати тебе - "ти був на фронті?"
І сумніваюсь я , що ти встигнеш договорити своє речення про твою надважливість в тилу!
У вас есть точно такой же шанс не успеть доказать, что были.
А получить такой вопрос шансов больше в силу более молодого возраста.
