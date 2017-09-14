Успіх написав:Будівельник! Рано, чи пізно війна закінчиться і такі хлопці, як "тернопільські", повернуться з війни запитати тебе - "ти був на фронті?" І сумніваюсь я , що ти встигнеш договорити своє речення про твою надважливість в тилу!
У вас есть точно такой же шанс не успеть доказать, что были. А получить такой вопрос шансов больше в силу более молодого возраста.
pesikot написав:[ Тобі Hotab декілька разів пропонував зустрітись у Львові, але ти засцяв ще з першого разу ) Зустрінься з ним, якщо ти такий смілий )
Мене теж будуть бити «якісь військові». Принаймні в вологих мріях нашого дра(о)чуна все так і виглядає. А його самого треба «вичіслять по айпі» 😅 Тому що його важко знайти і лєгко потєрять
Доречі нічого не міняється. Воно не здатне організувати цікаву тему, яку б інші обговорювали. Воно не здатне підтримати жодний існуючих діалог. Тому воно просто сере на форумі «тобі набʼють морду», «ти смокчеш за окуляри», та інші провокації та хамство.
UA написав:Ви взагалі в курсі куди мобілізованих везуть? Це все дуже тимчасово. Останній мій родич Учебка де випадково не вбили Іскандером на шикуванні. Далі Донбас... два тижні - пропав без вісті... Шукаю зараз в полоні через надійних людей з тієї сторони. З тієї сторони докуя жуликів які заробляють на "пошуку".
через кураторів?..
ІЧСХ, тут родичів він відмазати не може, хоча "ксіву уважают" та "дзвонять пробити людину" А з тієї сторони є надійні люди
pesikot написав: А також про зменшення чисельності ЗСУ та зменшення озброення.
ти маєш на увазі про демобілізацію? Так я представ собі за те щоб мене демобілізували.
Ти в СЗЧ вже збирався ) Так себе бив в груди ногами - палюбому на Пасху
То як там щодо Путіна ? ти вирішив промовчати То як там щодо тебе по лінії церкви ? ти вирішив промовчати )
Триндіти - не мішки таскати
не переживай запахне жареним піду в сзч. І обовязково тебе повідомлю) щоб ти не переживало. То якого розміру армія має бути в України ? По твому 250 тисяч це мало? По лінії церкви я до церкви заходив за цей рік 5 раз. По лінії церкви, влада устроїла гоніння на церкву. Про шо можно по лінії церкви договорюватись без дозволу влади? Шо щодо путіна? Шо путін не хоче договорюватись? Мирні угоди в стамбулі зірвала наша влада а не путін. Вважаю ті умови прийнятними.