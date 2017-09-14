RSS
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:00

  Успіх написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Будівельник!
Рано, чи пізно війна закінчиться і такі хлопці, як "тернопільські", повернуться з війни запитати тебе - "ти був на фронті?"
І сумніваюсь я , що ти встигнеш договорити своє речення про твою надважливість в тилу! :lol:

У вас есть точно такой же шанс не успеть доказать, что были.
А получить такой вопрос шансов больше в силу более молодого возраста.

"Рибак рибака бачить здалекА!"©
"Ворон воронові око не виклює!"©
:lol: :lol: :lol:

А от надважливі в тилу - теж будуть колишнім військовим "кидатись в око"! :lol:

Тобі Hotab декілька разів пропонував зустрітись у Львові, але ти засцяв ще з першого разу )
Зустрінься з ним, якщо ти такий смілий )
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:06

  pesikot написав:[
Тобі Hotab декілька разів пропонував зустрітись у Львові, але ти засцяв ще з першого разу )
Зустрінься з ним, якщо ти такий смілий )


Мене теж будуть бити «якісь військові».
Принаймні в вологих мріях нашого дра(о)чуна все так і виглядає. А його самого треба «вичіслять по айпі» 😅 Тому що його важко знайти і лєгко потєрять :lol:

Доречі нічого не міняється. Воно не здатне організувати цікаву тему, яку б інші обговорювали. Воно не здатне підтримати жодний існуючих діалог. Тому воно просто сере на форумі «тобі набʼють морду», «ти смокчеш за окуляри», та інші провокації та хамство.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:13

  UA написав:Ви взагалі в курсі куди мобілізованих везуть?
Це все дуже тимчасово.
Останній мій родич
Учебка де випадково не вбили Іскандером на шикуванні.
Далі Донбас... два тижні - пропав без вісті...
Шукаю зараз в полоні через надійних людей з тієї сторони.
З тієї сторони докуя жуликів які заробляють на "пошуку".

через кураторів?..
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:17

  Hotab написав:...
Новини від кацапії

https://www.facebook.com/share/p/1Amfod ... tid=wwXIfr

коментарі цікаві :lol:
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:22

  Shaman написав:
  Hotab написав:...
Новини від кацапії

https://www.facebook.com/share/p/1Amfod ... tid=wwXIfr

коментарі цікаві :lol:


Там взагалі канал убойний))
Флайману треба вчитись на таких каналах йуморити, бо таке щось як відмочить дідівське, що лише ваганич регоче.

Ще про «есвео»:

Зображення
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:22

  Shaman написав:
  UA написав:Ви взагалі в курсі куди мобілізованих везуть?
Це все дуже тимчасово.
Останній мій родич
Учебка де випадково не вбили Іскандером на шикуванні.
Далі Донбас... два тижні - пропав без вісті...
Шукаю зараз в полоні через надійних людей з тієї сторони.
З тієї сторони докуя жуликів які заробляють на "пошуку".

через кураторів?..


ІЧСХ, тут родичів він відмазати не може, хоча "ксіву уважают" та "дзвонять пробити людину"
А з тієї сторони є надійні люди
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:28

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
А також про зменшення чисельності ЗСУ та зменшення озброення.
ти маєш на увазі про демобілізацію? Так я представ собі за те щоб мене демобілізували.

Ти в СЗЧ вже збирався ) Так себе бив в груди ногами - палюбому на Пасху

То як там щодо Путіна ? ти вирішив промовчати
То як там щодо тебе по лінії церкви ? ти вирішив промовчати
)

Триндіти - не мішки таскати
не переживай запахне жареним піду в сзч. І обовязково тебе повідомлю) щоб ти не переживало.
То якого розміру армія має бути в України ? По твому 250 тисяч це мало?
По лінії церкви я до церкви заходив за цей рік 5 раз. По лінії церкви, влада устроїла гоніння на церкву.
Про шо можно по лінії церкви договорюватись без дозволу влади?
Шо щодо путіна? Шо путін не хоче договорюватись?
Мирні угоди в стамбулі зірвала наша влада а не путін. Вважаю ті умови прийнятними.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:29

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но это имеет принципиальное значение в данном случае?

Нет. Просто интересная версия.
Не думаю, что в форумных спорах хоть что-то может иметь принципиальное значение 😁

:?:
Именно в форумных или вы так относитесь ко всем спорам?
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Медведчук договорювався про обмін про обмін полоненими.

скоріше примазувався для піару
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:37

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти в СЗЧ вже збирався ) Так себе бив в груди ногами - палюбому на Пасху

То як там щодо Путіна ? ти вирішив промовчати
То як там щодо тебе по лінії церкви ? ти вирішив промовчати
)

Триндіти - не мішки таскати
не переживай запахне жареним піду в сзч. І обовязково тебе повідомлю) щоб ти не переживало.
То якого розміру армія має бути в України ? По твому 250 тисяч це мало?

Які 250 тисяч ? Тоді про менші цифри була мова
  Banderlog написав:По лінії церкви я до церкви заходив за цей рік 5 раз. По лінії церкви, влада устроїла гоніння на церкву.

Про гоніння - брехня, цинічна брехня
Яка "віруюча" людина - 5 разів ... за рік ...
А скільки ти писав про релігію, скільки писав ... як дихав, як дихав ...
  Banderlog написав: Про шо можно по лінії церкви договорюватись без дозволу влади?

Ти ж сам сказав, що потрібно. З Онуфрієм парився.
То хто, як не ти, міг би домовлятись ? До чого тут влада ?
  Banderlog написав:Шо щодо путіна? Шо путін не хоче договорюватись?

То скажи про Путіна, чого ти боїшься ?

Це не важко, скажи - Путін не хоче домовлятись )
