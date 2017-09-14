|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 16 жов, 2025 18:22
Shaman написав: UA написав:
Ви взагалі в курсі куди мобілізованих везуть?
Це все дуже тимчасово.
Останній мій родич
Учебка де випадково не вбили Іскандером на шикуванні.
Далі Донбас... два тижні - пропав без вісті...
Шукаю зараз в полоні через надійних людей з тієї сторони
.
З тієї сторони докуя жуликів які заробляють на "пошуку".
через кураторів?..
ІЧСХ, тут родичів він відмазати не може, хоча "ксіву уважают" та "дзвонять пробити людину"
А з тієї сторони є надійні люди
2
2
Додано: Чет 16 жов, 2025 18:29
Сибарит написав: ЛАД написав:
Но это имеет принципиальное значение в данном случае?
Нет. Просто интересная версия.Не думаю, что в форумных спорах хоть что-то может иметь принципиальное значение
😁
Именно в форумных или вы так относитесь ко всем спорам?
Додано: Чет 16 жов, 2025 18:33
Banderlog написав:
Медведчук договорювався про обмін про обмін полоненими.
скоріше примазувався для піару
Додано: Чет 16 жов, 2025 19:05
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Чи винен Зе - напевно винен. Не 100% звичайно, але достатньо сильно винен. Тому що не готувався до війни(а це прямий і першочерговий його обов'язок), тому що не зумів реформувати армію, тому що не може домовитись з путіним(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д.
Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
Мене важко запідозрити в любові до зелених.....
Але є факти
На вибори в 2019 році йшли ДВА кандидати
Порошенко - з тезою ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ бо пуйло НАПАДЕ
Зеленський - з тезою Барига заробляє на війні, я прийду війну закінчу....
Вибрали ЗЕЛЕНСЬКОГО
А тепер що ? Ті хто вибрав за лозунг ні війні, звинувачують тих хто цей лозунг виконував - у війні?
Звичайно першопричиною є народ. Не взагалі, а в даній ситуації.
Народ(в масі) просто не вірив в повноцінну війну, тому саме ці тези не були ключові в виборах 2019.
І вірно зазначено - ключовою є саме теза ПІДГОТОВКИ до війни. Бо вже як війна почалась прям великої різниці між Зе і По немає.
Але якщо б Україна готувалась до війни, то можливо війни і не було б, як мінімум не було б таких провальних перших тижнів війни.
І те що "ми"(я голосував за По) вибрали Зе не означає що він може робити все що хоче. Фактично на сьогодні він нічим від диктатора не відрізняється. Все-таки народ не давав йому диктаторських повноважень.
Додано: Чет 16 жов, 2025 19:11
andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Чи винен Зе - напевно винен. Не 100% звичайно, але достатньо сильно винен. Тому що не готувався до війни(а це прямий і першочерговий його обов'язок), тому що не зумів реформувати армію, тому що не може домовитись з путіним(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д.
Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
Мене важко запідозрити в любові до зелених.....
Але є факти
На вибори в 2019 році йшли ДВА кандидати
Порошенко - з тезою ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ бо пуйло НАПАДЕ
Зеленський - з тезою Барига заробляє на війні, я прийду війну закінчу....
Вибрали ЗЕЛЕНСЬКОГО
А тепер що ? Ті хто вибрав за лозунг ні війні, звинувачують тих хто цей лозунг виконував - у війні?
Звичайно першопричиною є народ. Не взагалі, а в даній ситуації.
Народ(в масі) просто не вірив в повноцінну війну
Ти, саме ти, коли тоді казали, що війна буде - в це не вірив
Ти, саме ти, потім ... "я не думав, що Путін нападе"
Не кажи за всіх, кажи за себе.
Почни читати, а не писати
Бо зараз ти робишь ті самі помилки, які вже робив, постійно.
Намагаючись отримати інший результат
Додано: Чет 16 жов, 2025 19:53
ЛАД написав:
Сибарит написав: ЛАД написав:
Но это имеет принципиальное значение в данном случае?
Нет. Просто интересная версия.Не думаю, что в форумных спорах хоть что-то может иметь принципиальное значение
😁
Именно в форумных или вы так относитесь ко всем спорам?
Принципиальным может быть спор, результатом которого является принятие решения.
Додано: Чет 16 жов, 2025 20:03
Сибарит написав: ЛАД написав:
Сибарит написав:
..........
Нет. Просто интересная версия.Не думаю, что в форумных спорах хоть что-то может иметь принципиальное значение
😁
Именно в форумных или вы так относитесь ко всем спорам?
Принципиальным может быть спор, результатом которого является принятие решения.
Понятно.
Как часто бывает, важно в самом начале разговора уточнить понятия.
