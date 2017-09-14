RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:54

  Успіх написав:Здивований, що мої космічні побратими попали в розкручену/розпіарену 3тю-штурмову!

І шо пишуть? Грошей більше платять?
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:00

Редакція видання ВВС звертає увагу на те, що не менше 57 регіонів Росії відчули на собі перебої в постачанні палива після потужних українських атак по російських НПЗ. 12 жовтня стало відомо, що до цього процесу активно залучені США, які допомагають ЗСУ завдавати успішних ударів.
Протягом 2025 року Україна атакувала 21 з 38 найбільших НПЗ РФ, що на 48% перевищує показник за весь 2024 рік.
fler
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:14

  ЛАД написав:Интересно, что никто не решился/не захотел обсуждать лишение гражданства Труханова.
Я не интересовался его деятельностью, но всё-таки его 3 раза избирали мэром Одессы. Знаю, что были и протесты, так против кого их не было. Но я не о нём.
СБУ опубликовало ксерокопии нескольких документов, на основании которых было принято решение. В т.ч. его загранпаспорта.
Вопрос о его российском гражданстве возникал уже не раз. И проверялся СБУ. Да и даже без всяких вопросов мэр миллионного города наверняка проверяется СБУ очень тщательно.
Смотрю на эту ксерокопию - загранпаспорт выдан 15.12.2025 - 10 лет назад.
До конца срока действия осталось ровно 2 месяца. Почему именно теперь?
А сегодня читаю - Эксклюзив The Insider: копия «действующего» загранпаспорта РФ мэра Одессы Труханова из материалов СБУ — подделка.
:?:


Я не интересовался его деятельностью


не цікавився, так поцікавтесь...до того як писати кремлівські пости (ви повторили все з програми "60 минут" скабєєвой і попова), сидів в СІЗО і вийшов під заставу у 13млн

поцікавтесь звідки його нова кликуха -генагенератор
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:29

  Успіх написав:
  flyman написав:jump
Хто не виїхав до 24.02.22 той підписався на публічну оферту (с)

Але ще раніше була "підписана" публічна оферта з нетойвосниками!
Пересічні платять податки/утримують на них нетойвосників, а нетойвосники - захищають їх від ворога!
Але щось пішло не так...

Я кажу - от зробити опитування пересічних громадян на вулиці... То 99% скажуть, що в першу чергу мають військові йти на фронт/йти у бій!
І лише коли вони "закінчаться", то ЛИШЕ ТОДІ можна вже брати трактористів і баристів, а не навпаки!!!

а в РФ знайшли 2 млн. резервістів впенсів та сисунів бюжетної сісі, ось так, але це їх не врятує від перемоги мобілізованими Миколами і Тарасами з кулебівськими лопатами і трампівськими бартками
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора бачився з колишнім колегою. Більше року тому мобілізований мав бути, але замість цього підписав контракт з ТРО. Зараз знаходиться на півдні. В роті 20 осіб залишилося. По 8 днів сидять в окопі, 8 днів відпочивають в хаті. Є підрозділ в якому залишилося 3 особи. Ті взагалі з позицій не виходять декілька місяців, міняти нема кому їх. В бойових діях не беруть участь. Позиції за 30 м від р.Дніпро, на іншому березі окупант. Тупо висиджують свої дні в бліндажі не зробивши джодного пострілу і повертаються. Поки сидять там, або здійснюють ротацію, весь час їх виковирюють фпв. Не зрозуміла тактика укрокомандирів. Схоже, хочуть всіх стерти під фпв.
До того ж потроху вищипують і відправляють в м'ясні підрозділи, міняти вибувших. По прибуттю на нове місце одразу уходять в сзч. Взагалі каже настрій такий, що як тільки до них надійде інформація про перевід у м'ясо, всі зберуться і йдуть у сзч.
Годують норм. Їдло видають, самі собі готують. З зарплатнею найо*ують: "забувають" включати у списки на виплати.
Є окремий офіційний підрозділ дронщиків. Від держави отримують х*, але держава (командирчики) від них вимагають результат. Колега каже, що списують постріли для гранатометів як вистріляні і передають їх дронщикам, бо тих боєприпасами не забезпечують. Дронщики самостійно збирають літачки з комплектухи, яку надають волонтери. Ще раз: від держави - ноль.
Відчуваю, що перемога близенько.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:59

  whois2010 написав:Не зрозуміла тактика укрокомандирів. Схоже, хочуть всіх стерти під фпв.

И Ваш коллега с Вашей помощью, похоже, решил в этом помочь. Слишком много информации. А потом удивляемся, что вдруг ракеты прилетают.
Сибарит
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:05

  fler написав:Редакція видання ВВС звертає увагу на те, що не менше 57 регіонів Росії відчули на собі перебої в постачанні палива

Потужно. Жаль, что палыво импортировать можно. В отличии от того, что на этом форуме нельзя упоминать...
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:08

  Сибарит написав:
  whois2010 написав:Не зрозуміла тактика укрокомандирів. Схоже, хочуть всіх стерти під фпв.

И Ваш коллега с Вашей помощью, похоже, решил в этом помочь. Слишком много информации. А потом удивляемся, что вдруг ракеты прилетают.

Ага, так і є. Росіяне ж не знають, що за 3км від них на іншому березі вже четвертий рік позиції і там є особовий склад. І дронів-розвідників не мають, і антенни не пеленгують. А тепер прочитають мій допис і оборона посиплеться.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:35

  katso написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Вибрали ЗЕЛЕНСЬКОГО

Звичайно першопричиною є народ. Не взагалі, а в даній ситуації.
Народ(в масі) просто не вірив в повноцінну війну


А у народа есть разведданые, спутниковые снимки, агентурная информация, военная аналитика? Ну чтоб народу такое предъявлять.

Говоримо про вибір 2019. Тоді "разведданые, спутниковые снимки, агентурная информация, военная аналитика" не мали значення.
А в 2022 опції вибору/зміни президента вже не було.
andrijk777
