Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:44

Вчора бачився з колишнім колегою. Більше року тому мобілізований мав бути, але замість цього підписав контракт з ТРО. Зараз знаходиться на півдні. В роті 20 осіб залишилося. По 8 днів сидять в окопі, 8 днів відпочивають в хаті. Є підрозділ в якому залишилося 3 особи. Ті взагалі з позицій не виходять декілька місяців, міняти нема кому їх. В бойових діях не беруть участь. Позиції за 30 м від р.Дніпро, на іншому березі окупант. Тупо висиджують свої дні в бліндажі не зробивши джодного пострілу і повертаються. Поки сидять там, або здійснюють ротацію, весь час їх виковирюють фпв. Не зрозуміла тактика укрокомандирів. Схоже, хочуть всіх стерти під фпв.

До того ж потроху вищипують і відправляють в м'ясні підрозділи, міняти вибувших. По прибуттю на нове місце одразу уходять в сзч. Взагалі каже настрій такий, що як тільки до них надійде інформація про перевід у м'ясо, всі зберуться і йдуть у сзч.

Годують норм. Їдло видають, самі собі готують. З зарплатнею найо*ують: "забувають" включати у списки на виплати.

Є окремий офіційний підрозділ дронщиків. Від держави отримують х*, але держава (командирчики) від них вимагають результат. Колега каже, що списують постріли для гранатометів як вистріляні і передають їх дронщикам, бо тих боєприпасами не забезпечують. Дронщики самостійно збирають літачки з комплектухи, яку надають волонтери. Ще раз: від держави - ноль.

Відчуваю, що перемога близенько.