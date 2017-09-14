RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:14

  andrijk777 написав:
  fler написав:Редакція видання ВВС звертає увагу на те, що не менше 57 регіонів Росії відчули на собі перебої в постачанні палива після потужних українських атак по російських НПЗ. 12 жовтня стало відомо, що до цього процесу активно залучені США, які допомагають ЗСУ завдавати успішних ударів.
Протягом 2025 року Україна атакувала 21 з 38 найбільших НПЗ РФ, що на 48% перевищує показник за весь 2024 рік.

А ми "відчули на собі перебої в постачанні палива" ще в 2022 і що? Щось змінилось?
Вже 3 роки ми "відчуваємо на собі перебої в постачанні електрики", що значно гірше ніж паливо. І що? Це щось змінює?
Може Україна розпалась? Але РФ точно від цих перебої розпадеться. :D Вони ж слабаки, тільки з'являться сильні перебої - відразу побіжуть ропадатись. :D :D

В них же "сральники - ями у подвір'ї", "не дороги, а направлєнія" куди далі "розпад"?
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:27

  flyman написав:В них же "сральники - ями у подвір'ї", "не дороги, а направлєнія" куди далі "розпад"?

На разунок ям то не все так однозначно, в них ями вже є і вони привикші, а нам доведеться копати.
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:35

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:jump
Хто не виїхав до 24.02.22 той підписався на публічну оферту (с)

Але ще раніше була "підписана" публічна оферта з нетойвосниками!
Пересічні платять податки/утримують на них нетойвосників, а нетойвосники - захищають їх від ворога!
Але щось пішло не так...

Я кажу - от зробити опитування пересічних громадян на вулиці... То 99% скажуть, що в першу чергу мають військові йти на фронт/йти у бій!
І лише коли вони "закінчаться", то ЛИШЕ ТОДІ можна вже брати трактористів і баристів, а не навпаки!!!

а в РФ знайшли 2 млн. резервістів впенсів та сисунів бюжетної сісі, ось так, але це їх не врятує від перемоги мобілізованими Миколами і Тарасами з кулебівськими лопатами і трампівськими бартками

Довели до того, що Детройт образився і втік
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:37

  ЛАД написав: И обещания Зеленского решить их и решить мирным путём были серьёзным аргуменьом в его пользу.
К сожалению, он нарушил свои обещания.
Хотя возможно, судя по настроениям народа, он их и не мог выполнить.


путін готувався до цієї війни десятиліттями не для того, щоб нормалізувати відносини шляхом узаконення нападу на крим та донецьк

єдині хто могли зупинити х... від нападу це США та Європа, якби заявили (ПЕРЕД нападом) що будуть давати всю зброю яка в них є, закриють доступ росіян в європу, заборонять використовувати їх валюту та пришлють війська.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:40

  andrijk777 написав:
  fler написав:Редакція видання ВВС звертає увагу на те, що не менше 57 регіонів Росії відчули на собі перебої в постачанні палива після потужних українських атак по російських НПЗ. 12 жовтня стало відомо, що до цього процесу активно залучені США, які допомагають ЗСУ завдавати успішних ударів.
Протягом 2025 року Україна атакувала 21 з 38 найбільших НПЗ РФ, що на 48% перевищує показник за весь 2024 рік.

А ми "відчули на собі перебої в постачанні палива" ще в 2022 і що? Щось змінилось?
Вже 3 роки ми "відчуваємо на собі перебої в постачанні електрики", що значно гірше ніж паливо. І що? Це щось змінює?
Може Україна розпалась? Але РФ точно від цих перебої розпадеться. :D Вони ж слабаки, тільки з'являться сильні перебої - відразу побіжуть ропадатись. :D :D

Трохи є різниця між «терпіти лішенія, бо нема іншого вибору»(адже напали на нас, і у нас нема опції припинити війну просто маючи таке бажання. І терпіти, коли це був свідомий вибір , підтримуючи свою владу, яка вирішила кудись вторгнутись. І у кацапів якраз опція припинити війну (агресію) є.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:43

Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным в Венгрии, — Axios

Отмечается, что он и его команда узнали о новой договоренности уже по прибытии в Вашингтон.

"Киев ожидал встречи с Трампом и надеялся получить ракеты Tomahawk, но услышал о "мирном саммите" США-Россия в Будапеште — стране, которую считают одной из наименее дружественных к Украине".

https://www.axios.com/2025/10/16/zelens ... -interview
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:47

  Xenon написав:
Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным в Венгрии, — Axios

Отмечается, что он и его команда узнали о новой договоренности уже по прибытии в Вашингтон.

"Киев ожидал встречи с Трампом и надеялся получить ракеты Tomahawk, но услышал о "мирном саммите" США-Россия в Будапеште — стране, которую считают одной из наименее дружественных к Украине".

https://www.axios.com/2025/10/16/zelens ... -interview

У зілінського, як і у електората, вже обнулилася пам'ять: забув як місяць тому з кожної собачої буди розповідали про Фламінго. Нашо ті Томагавки. В жовтні вже виробляють по 7 Фламінго на добу з дальністю 3000км і боєзарядом 1000кг.
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:49

  andrijk777 написав:
  fler написав:Редакція видання ВВС звертає увагу на те, що не менше 57 регіонів Росії відчули на собі перебої в постачанні палива після потужних українських атак по російських НПЗ.
Протягом 2025 року Україна атакувала 21 з 38 найбільших НПЗ РФ, що на 48% перевищує показник за весь 2024 рік.

А ми "відчули на собі перебої в постачанні палива" ще в 2022 і що? Щось змінилось?

У нас десь нема палива? :shock: А на бензоколонці істотно поменшало :P Отож.
Вже 3 роки ми "відчуваємо на собі перебої в постачанні електрики", що значно гірше ніж паливо.

Не факт, шо гірше. Ми за 3 роки навчилися/пристосувалися користуватися генераторами, сонячними панелями, зарядними станціями тощо. А вони на віслючій сечі будуть їздити чи як?)))
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:50

  flyman написав:Хто не виїхав до 24.02.22 той підписався на публічну оферту


У Польщі зафіксовано рекордну кількість польсько-українських шлюбів, — Польське радіо 8)

У 2024 році було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України.

Переважна більшість нових союзів – це шлюби польських чоловіків з українками. Лише у 535 випадках польки виходили заміж за українців. :oops:
Востаннє редагувалось jump в П'ят 17 жов, 2025 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:50

flyman

В них же "сральники - ями у подвір'ї", "не дороги, а направлєнія" куди далі "розпад"?


А баклашки з водою , щоб прийняти душ, гріють на сонці?


Лише у 535 випадках польки виходили заміж за українців.


Хух, ну наші теж їхніх тойво! 😅

А загалом, так там мабуть і співвідношення українських биків-осємєнітілєй і українських фертільних жінок таке ж, 1:10
