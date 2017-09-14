RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:16

  Hotab написав:Трохи є різниця між «терпіти лішенія, бо нема іншого вибору»(адже напали на нас, і у нас нема опції припинити війну просто маючи таке бажання. І терпіти, коли це був свідомий вибір , підтримуючи свою владу, яка вирішила кудись вторгнутись. І у кацапів якраз опція припинити війну (агресію) є.

Не вірно.
У "кацапів рядових" ніяких опцій вибору немає. Фактично як і у нас зараз.
А у "кацапів верхових" проблем з паливом чи електрикою немає і не буде.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6814
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:19

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Интересно, что никто не решился/не захотел обсуждать лишение гражданства Труханова.
Я не интересовался его деятельностью, но всё-таки его 3 раза избирали мэром Одессы. Знаю, что были и протесты, так против кого их не было. Но я не о нём.
СБУ опубликовало ксерокопии нескольких документов, на основании которых было принято решение. В т.ч. его загранпаспорта.
Вопрос о его российском гражданстве возникал уже не раз. И проверялся СБУ. Да и даже без всяких вопросов мэр миллионного города наверняка проверяется СБУ очень тщательно.
Смотрю на эту ксерокопию - загранпаспорт выдан 15.12.2025 - 10 лет назад.
До конца срока действия осталось ровно 2 месяца. Почему именно теперь?
А сегодня читаю - Эксклюзив The Insider: копия «действующего» загранпаспорта РФ мэра Одессы Труханова из материалов СБУ — подделка.
:?:


Я не интересовался его деятельностью


не цікавився, так поцікавтесь...до того як писати кремлівські пости (ви повторили все з програми "60 минут" скабєєвой і попова), сидів в СІЗО і вийшов під заставу у 13млн

поцікавтесь звідки його нова кликуха -генагенератор

Спасибо.
Но вы знаете, смотреть не буду.
Он лично мне совершенно не интересен. Допускаю, что он преступник, редиска и вообще нехороший человек.
Но я написал не об этом.
Если давно известно, что он гражданин РФ, почему его терпели 10 лет на посту мэра миллионного украинского города и вспомнили о его загранпаспорте за 2 месяца до окончания срока? Да ещё и этот загранпаспорт по утверждению The Insider фейковый, а попросту липа.
Если он преступник, то почему он не осужден нашим самым справедливым судом и не сидит?
Почему одесситы трижды - 25 мая 2014, 25 октября 2015 и в 2020 - голосовали за него?
Почему из всех возможных вариантов был выбран вариант, при котором президент Украины может принимать единоличное решение, не требующее никакого голосования и ничьего одобрения?
Не кажется ли вам, что это сильно напоминает действия советского "большевистского" руководства?
Я как советский человек могу это одобрить и оправдать "революционной необходимостью".
Но вы (как и почти все здесь) ярый противник СССР и должны осуждать такое решение?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36822
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:25

andrijk777

У "кацапів рядових" ніяких опцій вибору немає


Тим не менше «верхових» вони дійсно обирають. І навіть дуже свідомо, без кийків на виборчих дільницях. А якщо життя погіршиться на порядок, не почнуть «роптєть»?
Hotab
 
Повідомлень: 16766
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:27

  andrijk777 написав:
  katso написав:
  andrijk777 написав:-------------------------------------
budivelnik
Вибрали ЗЕЛЕНСЬКОГО
-----------------------------
Звичайно першопричиною є народ. Не взагалі, а в даній ситуації.
Народ(в масі) просто не вірив в повноцінну війну


А у народа есть разведданые, спутниковые снимки, агентурная информация, военная аналитика? Ну чтоб народу такое предъявлять.

Говоримо про вибір 2019. Тоді "разведданые, спутниковые снимки, агентурная информация, военная аналитика" не мали значення.
А в 2022 опції вибору/зміни президента вже не було.

Спутниковые снимки, согласен, роли в 2019 не играли.
А всё остальное вполне.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36822
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:31

  trololo написав:
  ЛАД написав: И обещания Зеленского решить их и решить мирным путём были серьёзным аргуменьом в его пользу.
К сожалению, он нарушил свои обещания.
Хотя возможно, судя по настроениям народа, он их и не мог выполнить.


путін готувався до цієї війни десятиліттями не для того, щоб нормалізувати відносини шляхом узаконення нападу на крим та донецьк

єдині хто могли зупинити х... від нападу це США та Європа, якби заявили (ПЕРЕД нападом) що будуть давати всю зброю яка в них є, закриють доступ росіян в європу, заборонять використовувати їх валюту та пришлють війська.

А я где-то писал об узаконивании "нападу на крим та донецьк"?
И вы уверены, что он десятилетиями готовился именно к нападению на Украину?
Вот прямо с 2000 года?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36822
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Почему одесситы трижды - 25 мая 2014, 25 октября 2015 и в 2020 - голосовали за него?


тому що харків'яни три рази "вибирали" кримінального авторитета Кернеса...тощо
вата і там і тут, бо не бажають жити в бандерівській Україні (українське не них це чуже, "западеньське"), бо їх батьки і самі вони "понаєхали після 1955р" з росії (чому після 1955? тому що за часи сталіна не дуже подорожували (якщо не по етапу)

ви де народились і хто по національності?
prodigy
 
Повідомлень: 12733
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:37

  fler написав:
  andrijk777 написав:...........
Вже 3 роки ми "відчуваємо на собі перебої в постачанні електрики", що значно гірше ніж паливо.

Не факт, шо гірше. Ми за 3 роки навчилися/пристосувалися користуватися генераторами, сонячними панелями, зарядними станціями тощо. А вони на віслючій сечі будуть їздити чи як?)))

Какой % населения пользуется у нас всем этим счастьем?
Промпредприятия тоже работают на солнечных панелях и зарядных станциях?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36822
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И вы уверены, что он десятилетиями готовился именно к нападению на Украину?
Вот прямо с 2000 года?


підготовка до нападу почалась після мюнхенської промови (10/02/07), потренувались на Грузії(2008), до України -сценарій був у виді м'якої сили, але яник не виправдав надій, потім були надії на медвдечука (силовий варіант завжди був як план Б), опозиційний блок зайняв 2ге місто на двох виборах поспіль
prodigy
 
Повідомлень: 12733
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
