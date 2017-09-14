Кернес для Харькова много сделал, хотя и себя не забыл.
після того, як їх владі нічого не загрожує (є домовленість з центральною владою, конкуренти з кримінальному світу знешкоджені або в бігах) вони (бандити з 90х) в середині 2000х і далі починають займатися благодійністю, чому? тому що так робила мафія в Італії і США
Щоб люди запам'ятали ці добрі вчинки і зробили вибір на наступних виборах
И его заслуга в том, что нет ХНР достаточно велика.[/quote]
це маячня, не вірю в патріотизм ні кернеса, ні авакова, ні коломойського на той час власні інтереси (влада в регіоні Харкова, Дніпра) співпали з інтересами держави Ця трійця вони більш розумнішими, ніж Ахметов і бачили наслідки "махновщини" при владі росіян
prodigy Что Кернес делал в 90-х это другой вопрос. Но тогда он не был мэром. Меня не очень волнует, почему Кернес, Аваков, Коломойский выступили в защиту Украины и степень их патриотизма. Важно, что без их поддержки ситуация была бы значительно хуже. Никогда не задумывались, что было бы, если бы они выступили даже не явно против, а хотя бы как Ахметов? Но повторяю, остальные (и главные) вопросы в моём посте вы "не заметили"? Со зрением совсем плохо? Сочувствую.
trololo написав:путін готувався до цієї війни десятиліттями не для того, щоб нормалізувати відносини шляхом узаконення нападу на крим та донецьк
єдині хто могли зупинити х... від нападу це США та Європа, якби заявили (ПЕРЕД нападом) що будуть давати всю зброю яка в них є, закриють доступ росіян в європу, заборонять використовувати їх валюту та пришлють війська.
Та не планував він воювати до 2027 року. план сво був до середини березня 2022