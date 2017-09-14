RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:40

ЛАД

Кернес для Харькова много сделал, хотя и себя не забыл.


після того, як їх владі нічого не загрожує (є домовленість з центральною владою, конкуренти з кримінальному світу знешкоджені або в бігах) вони (бандити з 90х)
в середині 2000х і далі починають займатися благодійністю, чому? тому що так робила мафія в Італії і США

Щоб люди запам'ятали ці добрі вчинки і зробили вибір на наступних виборах

И его заслуга в том, что нет ХНР достаточно велика.[/quote]

це маячня, не вірю в патріотизм ні кернеса, ні авакова, ні коломойського
на той час власні інтереси (влада в регіоні Харкова, Дніпра) співпали з інтересами держави
Ця трійця вони більш розумнішими, ніж Ахметов і бачили наслідки "махновщини" при владі росіян

з 29хвилини
в заголи все відео цікаве

https://www.youtube.com/watch?v=dA_nwvD ... fnwFzZVmOU
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:48

prodigy
Что Кернес делал в 90-х это другой вопрос. Но тогда он не был мэром.
Меня не очень волнует, почему Кернес, Аваков, Коломойский выступили в защиту Украины и степень их патриотизма.
Важно, что без их поддержки ситуация была бы значительно хуже. Никогда не задумывались, что было бы, если бы они выступили даже не явно против, а хотя бы как Ахметов?
Но повторяю, остальные (и главные) вопросы в моём посте вы "не заметили"?
Со зрением совсем плохо?
Сочувствую.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:04

Будапешт 2.0

  Xenon написав:
Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным в Венгрии, — Axios

Отмечается, что он и его команда узнали о новой договоренности уже по прибытии в Вашингтон.

"Киев ожидал встречи с Трампом и надеялся получить ракеты Tomahawk, но услышал о "мирном саммите" США-Россия в Будапеште — стране, которую считают одной из наименее дружественных к Украине".

https://www.axios.com/2025/10/16/zelens ... -interview

Б2.0
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:15

  trololo написав:путін готувався до цієї війни десятиліттями не для того, щоб нормалізувати відносини шляхом узаконення нападу на крим та донецьк

єдині хто могли зупинити х... від нападу це США та Європа, якби заявили (ПЕРЕД нападом) що будуть давати всю зброю яка в них є, закриють доступ росіян в європу, заборонять використовувати їх валюту та пришлють війська.

Та не планував він воювати до 2027 року.
план сво був до середини березня 2022
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:26

«Цинічно. Рекрутерів, які приїжджають до навчального центру набирати людей, називають покупцями», - командир військової частини у 17-му армійському корпусі Андрій Іванов «Прокурор» :oops:

новітній ясир :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:26

Буча? Буряти?
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:29

  flyman написав:
  Xenon написав:
Зеленский был удивлен заявлением Трампа о встрече с Путиным в Венгрии, — Axios

Отмечается, что он и его команда узнали о новой договоренности уже по прибытии в Вашингтон.

"Киев ожидал встречи с Трампом и надеялся получить ракеты Tomahawk, но услышал о "мирном саммите" США-Россия в Будапеште — стране, которую считают одной из наименее дружественных к Украине".

https://www.axios.com/2025/10/16/zelens ... -interview

Б2.0

Ну, в принципе - пора все это заканчивать...
Темболее и разговоры про "конец года" пошли.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:34

  _hunter написав:Ну, в принципе - пора все это заканчивать...
Темболее и разговоры про "конец года" пошли.

Те, що пора закінчувати, це давно зрозуміло.
Питання тільки: ЯК?
Ось на відповідь на це питання може піти років 5.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:36

В Україні з’являться військові поліцейські: з кийками, наручниками, газовими балончиками та зброєю, — проєкт :lol:

Вони перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блокпостах під час воєнного стану.
Також військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у військах, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, вилучатимуть докази та охоронятимуть військові об’єкти.

зелена кліка будь-як намагається втримати владу 8)

У центрі Харкова викрали чоловіка і відібрали в нього майже $100 тисяч: сказали, що з ТЦК :shock:


Троє чоловіків у балаклавах і військовій формі біля пункту обміну валют у центрі Харкова заштовхали 32-річного чоловіка в автомобіль Mercedes-Benz Vito без номерних знаків, а за кілька годин кинули його на узбіччі дороги в селищі Безлюдівка Харківського району.

У потерпілого відібрали 14 600 євро, а потім, утримуючи чоловіка в підвальному приміщенні, змусили його перевести на їхні криптогаманці $більше ніж 83 000, повідомили в поліції Харківської області.

Правоохоронці викрили та затримали ймовірних нападників. Це чоловіки віком 30, 34 та 39 років, серед яких — військовослужбовець 8)
https://focus.ua/uk/ukraine/729054-u-ce ... hcho-z-tck
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:37

  jump написав:«Цинічно. Рекрутерів, які приїжджають до навчального центру набирати людей, називають покупцями», - командир військової частини у 17-му армійському корпусі Андрій Іванов «Прокурор» :oops:

новітній ясир :shock:


Це ще при СРСР так називали тих військових які приїзджали у облвоєнкомати за новобранцями.
Vadim_
