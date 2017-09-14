jump написав:«Цинічно. Рекрутерів, які приїжджають до навчального центру набирати людей, називають покупцями», - командир військової частини у 17-му армійському корпусі Андрій Іванов «Прокурор»
новітній ясир
Не видумуйте. Представники в/ч , які забирали призовників в воєнкоматах, називались так всю історію укр армії, Мабуть ще в радянській так звались. Чому так , адже нічого не платили ні за кого - хз. Для красного слівця , мабуть
jump написав:В Україні з’являться військові поліцейські: з кийками, наручниками, газовими балончиками та зброєю, — проєкт
Вони перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блокпостах під час воєнного стану. Також військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у військах, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, вилучатимуть докази та охоронятимуть військові об’єкти.
зелена кліка будь-як намагається втримати владу
У центрі Харкова викрали чоловіка і відібрали в нього майже $100 тисяч: сказали, що з ТЦК
Троє чоловіків у балаклавах і військовій формі біля пункту обміну валют у центрі Харкова заштовхали 32-річного чоловіка в автомобіль Mercedes-Benz Vito без номерних знаків, а за кілька годин кинули його на узбіччі дороги в селищі Безлюдівка Харківського району.
У потерпілого відібрали 14 600 євро, а потім, утримуючи чоловіка в підвальному приміщенні, змусили його перевести на їхні криптогаманці $більше ніж 83 000, повідомили в поліції Харківської області.
И что вас так удивляет? Среди военнослужащих не может быть уголовников? Они как-то отличаются от всего народа, среди которого тоже, как ни странно, попадаются уголовники? После войны и демобилизации их будет достаточно.
Vadim_ уже написал - так и было.
Ми не совки, совки не ми!
Не уверен, что так не называют рекрутеров где-нибудь в армии США.