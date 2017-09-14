Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:22
_hunter написав:
Где линия проходить будет.
значно східніше лінії Керзона
Востаннє редагувалось
flyman
в П'ят 17 жов, 2025 15:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 41195
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2862 раз.
Профіль
1
3
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:22
ЛАД написав:
Не боитесь, что посадка (без импичмента) будет не "этому", а вам?
Очень уместное замечание, кстати.
Можно сколько угодно давать оценочное суждение, например:"блазень-лох".
Но призывать к свержению оного блазня вполне чревато.
Ведь он хоть и блазень, но наш, легитимный блазень! Потужний!
Господар Вельзевула
Повідомлень: 874
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:23
Hotab написав: andrijk777 У "кацапів рядових" ніяких опцій вибору немає
Тим не менше «верхових» вони дійсно обирають. І навіть дуже свідомо, без кийків на виборчих дільницях. А якщо життя погіршиться на порядок, не почнуть «роптєть»?
в кацапів остання пародія на вибори була 25 років тому
trololo
Повідомлень: 6273
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2699 раз.
Подякували: 1422 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:28
_hunter написав: andrijk777 написав:
На що ми маємо "посмотреть"?
Где линия проходить будет.
Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги.
andrijk777
Повідомлень: 6819
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:40
Banderlog
Интересно, ваш вопрос к
prodigy
почему-то удалили.
Ноя не об этом.
К нашему вчерашнему разговору.
Мне друзья сбросили ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=4lIfx8Zyk_8
.
Если будет время и желание, посмотрите. Правда, рассказ очень длинный - 1:50:44. Я смотрел на скорости х1,5 с включенными субтитрами.
Происходило это всё ещё 500 лет назад. Не было ещё никакой 1 МВ, но находились другие обвинения.
ЛАД
2
Повідомлень: 36830
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:59
_hunter написав: fler написав:
Редакція видання ВВС звертає увагу на те, що не менше 57 регіонів Росії відчули на собі перебої в постачанні палива
Потужно. Жаль, что палыво импортировать можно. В отличии от того, что на этом форуме нельзя упоминать...
"можно и зайца научить спички зажигать"
Конечно, можно импортировать топливо ...
Только 2 вопроса - откуда ? какое транспортное плечо ?
Мы же на финансовом форуме, импорт - это всегда оплата кому-то. А это расходы, а не доходы
pesikot
Повідомлень: 12293
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
_hunter
Повідомлень: 10752
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:01
Banderlog написав: flyman написав:
В них же "сральники - ями у подвір'ї", "не дороги, а направлєнія" куди далі "розпад"?
На разунок ям то не все так однозначно, в них ями вже є і вони привикші, а нам доведеться копати.
Чернігів, зразка лютий-березень 2022 року, копав вигрибні ями у дворах багатоповерхівок
Копали, навіть, біля елітних багатоповерхівок
Тож аргумент "доведеться" ... такий собі
pesikot
Повідомлень: 12293
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:02
andrijk777 написав: _hunter написав: andrijk777 написав:
На що ми маємо "посмотреть"?
Где линия проходить будет.
Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги.
Так то не та линия
- мы же про РПО...
А на случай, если "этот" нэ пидэ - и есть вариант импичмента.
_hunter
Повідомлень: 10752
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:05
_hunter написав: andrijk777 написав: _hunter написав:
Где линия проходить будет.
Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги.
Так то не та линия
- мы же про РПО...
А на случай, если "этот" нэ пидэ - и есть вариант импичмента.
Це та сама лінія.
"этот" це хто?
andrijk777
Повідомлень: 6819
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
33
135144
1493
321204
6076
1007606