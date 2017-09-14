Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:06
andrijk777 написав: _hunter написав: andrijk777 написав:
На що ми маємо "посмотреть"?
Где линия проходить будет.
Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги.
А якщо в Трамп запропонує умови, від яких обидві сторони не зможуть відмовитися?
1
3
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:06
ЛАД написав:
Почему одесситы трижды - 25 мая 2014, 25 октября 2015 и в 2020 - голосовали за него?
Очень странный вопрос от жителя Харькова, в котором голосовали за почти мертвого Кернеса ...
2
2
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:12
ЛАД написав: Banderlog
Интересно, ваш вопрос к
prodigy
почему-то удалили.
Ноя не об этом.
К нашему вчерашнему разговору.
Мне друзья сбросили ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=4lIfx8Zyk_8
.
Если будет время и желание, посмотрите. Правда, рассказ очень длинный - 1:50:44. Я смотрел на скорости х1,5 с включенными субтитрами.
Происходило это всё ещё 500 лет назад. Не было ещё никакой 1 МВ, но находились другие обвинения.
це все через українське питання
1
3
Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:16
trololo написав: Hotab написав: andrijk777 У "кацапів рядових" ніяких опцій вибору немає
Тим не менше «верхових» вони дійсно обирають. І навіть дуже свідомо, без кийків на виборчих дільницях. А якщо життя погіршиться на порядок, не почнуть «роптєть»?
в кацапів остання пародія на вибори була 25 років тому
Ну тобто ви думаєте що фактичної як мінімум 50+% підтримки у пітуна нема і нарід насправді не хоче війни, територій і отого всього?
5
4
4
