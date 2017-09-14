ЛАД написав:Banderlog Интересно, ваш вопрос к prodigy почему-то удалили. Ноя не об этом. К нашему вчерашнему разговору. Мне друзья сбросили ссылку https://www.youtube.com/watch?v=4lIfx8Zyk_8. Если будет время и желание, посмотрите. Правда, рассказ очень длинный - 1:50:44. Я смотрел на скорости х1,5 с включенными субтитрами. Происходило это всё ещё 500 лет назад. Не было ещё никакой 1 МВ, но находились другие обвинения.
_hunter написав:Так то не та линия - мы же про РПО... А на случай, если "этот" нэ пидэ - и есть вариант импичмента.
Це та сама лінія. "этот" це хто?
РПО не предусматривает передачу территорий. Тот, кого нельзя называть на этом форуме - зеля.
Значить РФ(пу) не піде на РПО і все.
Не буде ніякого імпічменту "єтому". Ще рік тому була 100% інфа що США мають на Зе залізобетонний компромат. І де це компромат? Я ще тоді в це не вірив. Тепер 100% не вірю. Я в казки не вірю.
Може якийсь компромат і є, але він 100% не достатній для імпічменту Зе в сьогоднішніх умовах. Та це підтверджує і поведінка Зе. Зе б не зміг так суперечити(фактично хамити) американцям в Білому домі якщо на нього є якісь компрометуючі факти. Тому імпічмент Зе - це казки. Не буде цього.
Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом. 99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян. Це все через безконтрольність. вигрібайте зеленізм.
я про це тут писав, але банили як рос. агітація. Посилання на рос ресурс