Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:06

  ЛАД написав:Почему одесситы трижды - 25 мая 2014, 25 октября 2015 и в 2020 - голосовали за него?

Очень странный вопрос от жителя Харькова, в котором голосовали за почти мертвого Кернеса ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12297
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:12

  ЛАД написав:Banderlog
Интересно, ваш вопрос к prodigy почему-то удалили. :)
Ноя не об этом.
К нашему вчерашнему разговору.
Мне друзья сбросили ссылку https://www.youtube.com/watch?v=4lIfx8Zyk_8.
Если будет время и желание, посмотрите. Правда, рассказ очень длинный - 1:50:44. Я смотрел на скорости х1,5 с включенными субтитрами.
Происходило это всё ещё 500 лет назад. Не было ещё никакой 1 МВ, но находились другие обвинения.

це все через українське питання
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41195
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:16

  trololo написав:
  Hotab написав:andrijk777

У "кацапів рядових" ніяких опцій вибору немає


Тим не менше «верхових» вони дійсно обирають. І навіть дуже свідомо, без кийків на виборчих дільницях. А якщо життя погіршиться на порядок, не почнуть «роптєть»?


в кацапів остання пародія на вибори була 25 років тому

Ну тобто ви думаєте що фактичної як мінімум 50+% підтримки у пітуна нема і нарід насправді не хоче війни, територій і отого всього?
Hotab
 
Повідомлень: 16770
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:18

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги. :D

Так то не та линия :D - мы же про РПО...
А на случай, если "этот" нэ пидэ - и есть вариант импичмента.

Це та сама лінія.
"этот" це хто?

РПО не предусматривает передачу территорий.
Тот, кого нельзя называть на этом форуме - зеля.
_hunter
 
Повідомлень: 10752
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:27

  Hotab написав:
  trololo написав:в кацапів остання пародія на вибори була 25 років тому

Ну тобто ви думаєте що фактичної як мінімум 50+% підтримки у пітуна нема і нарід насправді не хоче війни, територій і отого всього?

Нарід влаштовує пародія на вибори

Зараз в РФії підтримка Путіна 80+%, нарід хоче війни, хоче територій.
Вони ж не захоплюють, вони ж "асвабаждают"

Якщо десь і "критикують" Путіна, то тільки за те, що він мало Сталін

Деякі місцеві хом"ячкі-зрадунці чудово це розуміють і підтримують
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12297
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:40

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Где линия проходить будет.

Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги. :D

А якщо в Трамп запропонує умови, від яких обидві сторони не зможуть відмовитися?

Трамп вже запропонував такі умови в квітні. І обидві сторони відмовились(Зе фактично, пу гіпотетично). :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6821
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:45

  andrijk777 написав:
  flyman написав:А якщо в Трамп запропонує умови, від яких обидві сторони не зможуть відмовитися?

Трамп вже запропонував такі умови в квітні. І обидві сторони відмовились(Зе фактично, пу гіпотетично). :D :D :D


Продовжуй, продовжуй виправдовувати Путіна ...

Бо саме Путін, фактично, відмовляється.
Але ти, через власний недолугий розум, цього не бачишь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12297
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:48

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Так то не та линия :D - мы же про РПО...
А на случай, если "этот" нэ пидэ - и есть вариант импичмента.

Це та сама лінія.
"этот" це хто?

РПО не предусматривает передачу территорий.
Тот, кого нельзя называть на этом форуме - зеля.

Значить РФ(пу) не піде на РПО і все.

Не буде ніякого імпічменту "єтому".
Ще рік тому була 100% інфа що США мають на Зе залізобетонний компромат. І де це компромат?
Я ще тоді в це не вірив. Тепер 100% не вірю. Я в казки не вірю.

Може якийсь компромат і є, але він 100% не достатній для імпічменту Зе в сьогоднішніх умовах.
Та це підтверджує і поведінка Зе. Зе б не зміг так суперечити(фактично хамити) американцям в Білому домі якщо на нього є якісь компрометуючі факти.
Тому імпічмент Зе - це казки. Не буде цього.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6821
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:05

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:На що ми маємо "посмотреть"?

Где линия проходить будет.

Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги. :D

Питання тільки, до чиєї перемоги?
Schmit
 
Повідомлень: 5205
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:08

Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом.
99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян.
Це все через безконтрольність.
вигрібайте зеленізм.

я про це тут писав, але банили як рос. агітація.
Посилання на рос ресурс
UA
 
Повідомлень: 9791
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Зараз обговорюється
monobank (2670)
17.10.2025 17:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
