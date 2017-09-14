RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:16

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги. :D

Питання тільки, до чиєї перемоги?

До Перемоги Пекина або Лондона.
Таких дурачків як у та р знайти складно. Будуть використовувати до кінця.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знайомий влаштовується на службу в ДСНС, проходить ВЛЕК. Поставили діагноз гіпертонічна хвороба 1ст. Голова ВЛЕК дав направлення на стаціонар для обстеження, чи готовий він у такому стані нести службу в ДСНС, бо навантаження.
В той же час для ЗСУ люди і з 1, і з 2, і з 3ст. гіпертонії - годні. Там навантаження не такі потужні, як в ДСНС. Країна абсурду. Ну, і відповідно мруть вже починаючи з учєбкі.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:33

  UA написав:Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом.
99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян.
Це все через безконтрольність.
вигрібайте зеленізм.

я про це тут писав, але банили як рос. агітація.


А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?

Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?

Ти продовжуєшь рос.агітацію )
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:37

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Где линия проходить будет.

Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги. :D

Так то не та линия :D - мы же про РПО...
А на случай, если "этот" нэ пидэ - и есть вариант импичмента.


Уже в открытую начали говорить, что если не отдать территории, то "есть вариант импичмента" и ждать того, кто отдаст ...

А как рассказывали, как рассказывали, что достаточно согласится на РПВ по ЛБЗ, как всё и закончится )
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:39

  andrijk777 написав:Значить РФ(пу) не піде на РПО і все.

Не буде ніякого імпічменту "єтому".
Ще рік тому була 100% інфа що США мають на Зе залізобетонний компромат. І де це компромат?
Я ще тоді в це не вірив. Тепер 100% не вірю. Я в казки не вірю.

Може якийсь компромат і є, але він 100% не достатній для імпічменту Зе в сьогоднішніх умовах.
Та це підтверджує і поведінка Зе. Зе б не зміг так суперечити(фактично хамити) американцям в Білому домі якщо на нього є якісь компрометуючі факти.
Тому імпічмент Зе - це казки. Не буде цього.



Не так. Вы забыли один момент. Об него вытерли ноги в Овальном и тучи сгущались очень видимо. Но потом он подписал ту угоду которую так хотел Трамп и Трамп его оставил.
Говоря на понятном языке- он порешал с Трампом. Если бы не порешал, там и компромата не надо было- сковырнуть вождя туземного племени не проблема для действующего президента Америки.
Я склоняюсь к тому, что все все порешали и тупо лепят комедию для нас и Европы.
Неплохо было было ее ускорить,даже добавив драматизма, но сценарий плавный, не допускающий перекосов и неожиданностей.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:53

  whois2010 написав:Знайомий влаштовується на службу в ДСНС, проходить ВЛЕК. Поставили діагноз гіпертонічна хвороба 1ст. Голова ВЛЕК дав направлення на стаціонар для обстеження, чи готовий він у такому стані нести службу в ДСНС, бо навантаження.
В той же час для ЗСУ люди і з 1, і з 2, і з 3ст. гіпертонії - годні. Там навантаження не такі потужні, як в ДСНС. Країна абсурду. Ну, і відповідно мруть вже починаючи з учєбкі.


Друга стадія - це забезпечення та тил, а третя зняття з обліку, но її не дають...
В мене 200/110 - обмеженно придатний та вже в зсу, незважаючи на виклик швидкої прямо в тцк яка підтвердила ці показники. Укол, та через 5 годин мене вже везли у військову частину на службу...
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:04

  pesikot написав:
  UA написав:Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом.
99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян.
Це все через безконтрольність.
вигрібайте зеленізм.

я про це тут писав, але банили як рос. агітація.


А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?

Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?

Ти продовжуєшь рос.агітацію )

Зюбаненко один з небагатьох притомних начальників тому і зреагували.
Загалом НПУ в стадії розпаду.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:15

  ЛАД написав:prodigy
Что Кернес делал в 90-х это другой вопрос. Но тогда он не был мэром.
Меня не очень волнует, почему Кернес, Аваков, Коломойский выступили в защиту Украины и степень их патриотизма.
Важно, что без их поддержки ситуация была бы значительно хуже. Никогда не задумывались, что было бы, если бы они выступили даже не явно против, а хотя бы как Ахметов?
Но повторяю, остальные (и главные) вопросы в моём посте вы "не заметили"?
Со зрением совсем плохо?
Сочувствую.


ви типова вата, це треба пояснювати? ваш час минає
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:16

  UA написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом.
99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян.
Це все через безконтрольність.
вигрібайте зеленізм.

я про це тут писав, але банили як рос. агітація.


А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?

Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?

Ти продовжуєшь рос.агітацію )

Зюбаненко один з небагатьох притомних начальників тому і зреагували.
Загалом НПУ в стадії розпаду.

Знову рос.пропаганда ..

Це ти з Хорватії роздивився ?

Як там надійні зв"язки на тій стороні ?
Що передають тобі з тієї сторони ? )
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:19

  UA написав:Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом.
99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян.
Це все через безконтрольність.
вигрібайте зеленізм.

я про це тут писав, але банили як рос. агітація.
Посилання на рос ресурс

Це все через "неначасі", "розберемося після перемоги".
