Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:16
Schmit написав: andrijk777 написав:
Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги.
Питання тільки, до чиєї перемоги?
До Перемоги Пекина або Лондона.
Таких дурачків як у та р знайти складно. Будуть використовувати до кінця.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:18
Знайомий влаштовується на службу в ДСНС, проходить ВЛЕК. Поставили діагноз гіпертонічна хвороба 1ст. Голова ВЛЕК дав направлення на стаціонар для обстеження, чи готовий він у такому стані нести службу в ДСНС, бо навантаження.
В той же час для ЗСУ люди і з 1, і з 2, і з 3ст. гіпертонії - годні. Там навантаження не такі потужні, як в ДСНС. Країна абсурду. Ну, і відповідно мруть вже починаючи з учєбкі.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:33
UA написав:
Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом.
99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян.
Це все через безконтрольність.
вигрібайте зеленізм.
я про це тут писав, але банили як рос. агітація.
А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?
Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?
Ти продовжуєшь рос.агітацію )
Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:37
_hunter написав: andrijk777 написав: _hunter написав:
Где линия проходить будет.
Ніде.
Україна(Зе) не піде на віддачу незахоплених РФ територій.
РФ(пу) не піде на мир по теперішній лінії фронту.
Все, розходимось і воюємо далі, до Перемоги.
Так то не та линия
- мы же про РПО...
А на случай, если "этот" нэ пидэ - и есть вариант импичмента.
Уже в открытую начали говорить, что если не отдать территории, то "есть вариант импичмента" и ждать того, кто отдаст ...
А как рассказывали, как рассказывали, что достаточно согласится на РПВ по ЛБЗ, как всё и закончится )
Додано: П'ят 17 жов, 2025 17:39
andrijk777 написав:
Значить РФ(пу) не піде на РПО і все.
Не буде ніякого імпічменту "єтому".
Ще рік тому була 100% інфа що США мають на Зе залізобетонний компромат. І де це компромат?
Я ще тоді в це не вірив. Тепер 100% не вірю. Я в казки не вірю.
Може якийсь компромат і є, але він 100% не достатній для імпічменту Зе в сьогоднішніх умовах.
Та це підтверджує і поведінка Зе. Зе б не зміг так суперечити(фактично хамити) американцям в Білому домі якщо на нього є якісь компрометуючі факти.
Тому імпічмент Зе - це казки. Не буде цього.
Не так. Вы забыли один момент. Об него вытерли ноги в Овальном и тучи сгущались очень видимо. Но потом он подписал ту угоду которую так хотел Трамп и Трамп его оставил.
Говоря на понятном языке- он порешал с Трампом. Если бы не порешал, там и компромата не надо было- сковырнуть вождя туземного племени не проблема для действующего президента Америки.
Я склоняюсь к тому, что все все порешали и тупо лепят комедию для нас и Европы.
Неплохо было было ее ускорить,даже добавив драматизма, но сценарий плавный, не допускающий перекосов и неожиданностей.
whois2010 написав:
Знайомий влаштовується на службу в ДСНС, проходить ВЛЕК. Поставили діагноз гіпертонічна хвороба 1ст. Голова ВЛЕК дав направлення на стаціонар для обстеження, чи готовий він у такому стані нести службу в ДСНС, бо навантаження.
В той же час для ЗСУ люди і з 1, і з 2, і з 3ст. гіпертонії - годні. Там навантаження не такі потужні, як в ДСНС. Країна абсурду. Ну, і відповідно мруть вже починаючи з учєбкі.
Друга стадія - це забезпечення та тил, а третя зняття з обліку, но її не дають...
В мене 200/110 - обмеженно придатний та вже в зсу, незважаючи на виклик швидкої прямо в тцк яка підтвердила ці показники. Укол, та через 5 годин мене вже везли у військову частину на службу...
pesikot написав: UA написав:
Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом.
99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян.
Це все через безконтрольність.
вигрібайте зеленізм.
я про це тут писав, але банили як рос. агітація.
А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?
Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?
Ти продовжуєшь рос.агітацію )
Зюбаненко один з небагатьох притомних начальників тому і зреагували.
Загалом НПУ в стадії розпаду.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:15
ЛАД написав:prodigy
Что Кернес делал в 90-х это другой вопрос. Но тогда он не был мэром.
Меня не очень волнует, почему
Кернес, Аваков, Коломойский выступили в защиту Украины и степень их патриотизма.
Важно, что без их поддержки ситуация была бы значительно хуже. Никогда не задумывались, что было бы, если бы они выступили даже не явно против, а хотя бы как Ахметов?
Но повторяю, остальные (и главные) вопросы в моём посте вы "не заметили"?
Со зрением совсем плохо?
Сочувствую.
ви типова вата, це треба пояснювати? ваш час минає
UA написав: pesikot написав: UA написав:
Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом.
99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян.
Це все через безконтрольність.
вигрібайте зеленізм.
я про це тут писав, але банили як рос. агітація.
А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?
Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?
Ти продовжуєшь рос.агітацію )
Зюбаненко один з небагатьох притомних начальників тому і зреагували. Загалом НПУ в стадії розпаду
Знову рос.пропаганда ..
Це ти з Хорватії роздивився ?
Як там надійні зв"язки на тій стороні ?
Що передають тобі з тієї сторони ? )
UA написав:
Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом.
99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян. Це все через безконтрольність.
вигрібайте зеленізм.
я про це тут писав, але банили як рос. агітація.
Посилання на рос ресурс
Це все через "неначасі", "розберемося після перемоги".
