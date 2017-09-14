Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:36

Господар Вельзевула написав: andrijk777 написав: Значить РФ(пу) не піде на РПО і все.



Не буде ніякого імпічменту "єтому".

Ще рік тому була 100% інфа що США мають на Зе залізобетонний компромат. І де це компромат?

Я ще тоді в це не вірив. Тепер 100% не вірю. Я в казки не вірю.



Може якийсь компромат і є, але він 100% не достатній для імпічменту Зе в сьогоднішніх умовах.

Та це підтверджує і поведінка Зе. Зе б не зміг так суперечити(фактично хамити) американцям в Білому домі якщо на нього є якісь компрометуючі факти.

Тому імпічмент Зе - це казки. Не буде цього. Значить РФ(пу) не піде на РПО і все.Не буде ніякого імпічменту "єтому".Ще рік тому була 100% інфа що США мають на Зе залізобетонний компромат. І де це компромат?Я ще тоді в це не вірив. Тепер 100% не вірю. Я в казки не вірю.Може якийсь компромат і є, але він 100% не достатній для імпічменту Зе в сьогоднішніх умовах.Та це підтверджує і поведінка Зе. Зе б не зміг так суперечити(фактично хамити) американцям в Білому домі якщо на нього є якісь компрометуючі факти.Тому імпічмент Зе - це казки. Не буде цього.





Не так. Вы забыли один момент. Об него вытерли ноги в Овальном и тучи сгущались очень видимо. Но потом он подписал ту угоду которую так хотел Трамп и Трамп его оставил.

Говоря на понятном языке- он порешал с Трампом. Если бы не порешал, там и компромата не надо было- сковырнуть вождя туземного племени не проблема для действующего президента Америки.

Я склоняюсь к тому, что все все порешали и тупо лепят комедию для нас и Европы.

Неплохо было было ее ускорить,даже добавив драматизма, но сценарий плавный, не допускающий перекосов и неожиданностей. Не так. Вы забыли один момент. Об него вытерли ноги в Овальном и тучи сгущались очень видимо. Но потом он подписал ту угоду которую так хотел Трамп и Трамп его оставил.Говоря на понятном языке- он порешал с Трампом. Если бы не порешал, там и компромата не надо было- сковырнуть вождя туземного племени не проблема для действующего президента Америки.Я склоняюсь к тому, что все все порешали и тупо лепят комедию для нас и Европы.Неплохо было было ее ускорить,даже добавив драматизма, но сценарий плавный, не допускающий перекосов и неожиданностей.

Можливий і такий варіант.Але ви дещо викривляєте факти. Факт витирання ніг об Зеленського - я такого не бачив. Ніякого "витирання ніг" не було, це вигадки. Навпаки, це Зеленський вів себе дещо по-хамськи враховуючи хто такий Зе(і Україна) і хто такий Трамп(і США) і те що це був Білий дім а не дача Зеленського.І я не вірю в "сценарії". Так можна припустити що і Гітлер зі Сталіним воювали по сценарію. І все у світі відбувається по сценарію. Я з цим не згідний. Довго писати чому. Грубо - роки проходять а фактів які підтверджують ці сценарії немає.Тому - є варіант що ви праві, але я вважаю що ні. Зе прогнувся не через компромат, а йому пояснили що він не правий, що він не в тому положенні щоб диктувати умови Штатам.