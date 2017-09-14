RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:25

  Schmit написав:
  UA написав:Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом.
99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян.
Це все через безконтрольність.
вигрібайте зеленізм.

я про це тут писав, але банили як рос. агітація.
Посилання на рос ресурс

Це все через "неначасі", "розберемося після перемоги".


Хом"ячки почали радісно розносити ... не дивлячись, не читаючі

У нас вже перемога ?

Затримали ж )
То вже розбираються
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:25

  ЛАД написав:И что вас так удивляет?


нацполу та нгу не достатньо? 8)
потрібно ще непридатних заброньованих чорносотенців? :lol:

Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:33

WAT

  pesikot написав:
А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?

Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?

Ти продовжуєшь рос.агітацію )

ти укромовний чи руSSкоязичньій
  pesikot написав:
Уже в открытую начали говорить, что если не отдать территории, то "есть вариант импичмента" и ждать того, кто отдаст ...

А как рассказывали, как рассказывали, что достаточно согласится на РПВ по ЛБЗ, как всё и закончится )
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:34

  jump написав:
  ЛАД написав:И что вас так удивляет?


нацполу та нгу не достатньо? 8)
потрібно ще непридатних заброньованих чорносотенців? :lol:

Зображення

Роліція ? )))

jump, як ти в унітаз злився з ШІ )))

PS. То за кого ти голосував в 2019 ? За Зе чи за Бойка ? )
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:35

Сіквел

  Господар Вельзевула написав:
  andrijk777 написав:Значить РФ(пу) не піде на РПО і все.

Не буде ніякого імпічменту "єтому".
Ще рік тому була 100% інфа що США мають на Зе залізобетонний компромат. І де це компромат?
Я ще тоді в це не вірив. Тепер 100% не вірю. Я в казки не вірю.

Може якийсь компромат і є, але він 100% не достатній для імпічменту Зе в сьогоднішніх умовах.
Та це підтверджує і поведінка Зе. Зе б не зміг так суперечити(фактично хамити) американцям в Білому домі якщо на нього є якісь компрометуючі факти.
Тому імпічмент Зе - це казки. Не буде цього.



Не так. Вы забыли один момент. Об него вытерли ноги в Овальном и тучи сгущались очень видимо. Но потом он подписал ту угоду которую так хотел Трамп и Трамп его оставил.
Говоря на понятном языке- он порешал с Трампом. Если бы не порешал, там и компромата не надо было- сковырнуть вождя туземного племени не проблема для действующего президента Америки.
Я склоняюсь к тому, что все все порешали и тупо лепят комедию для нас и Европы.
Неплохо было было ее ускорить,даже добавив драматизма, но сценарий плавный, не допускающий перекосов и неожиданностей.

Соскін каже, що поїдять обід, який тоді не їли.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:35

  flyman написав:
  pesikot написав:
А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?

Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?

Ти продовжуєшь рос.агітацію )

ти укромовний чи руSSкоязичньій
  pesikot написав:
Уже в открытую начали говорить, что если не отдать территории, то "есть вариант импичмента" и ждать того, кто отдаст ...

А как рассказывали, как рассказывали, что достаточно согласится на РПВ по ЛБЗ, как всё и закончится )


А блог «життя впроголодь на 140 дол» на якій мові?
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:36

  Господар Вельзевула написав:
  andrijk777 написав:Значить РФ(пу) не піде на РПО і все.

Не буде ніякого імпічменту "єтому".
Ще рік тому була 100% інфа що США мають на Зе залізобетонний компромат. І де це компромат?
Я ще тоді в це не вірив. Тепер 100% не вірю. Я в казки не вірю.

Може якийсь компромат і є, але він 100% не достатній для імпічменту Зе в сьогоднішніх умовах.
Та це підтверджує і поведінка Зе. Зе б не зміг так суперечити(фактично хамити) американцям в Білому домі якщо на нього є якісь компрометуючі факти.
Тому імпічмент Зе - це казки. Не буде цього.



Не так. Вы забыли один момент. Об него вытерли ноги в Овальном и тучи сгущались очень видимо. Но потом он подписал ту угоду которую так хотел Трамп и Трамп его оставил.
Говоря на понятном языке- он порешал с Трампом. Если бы не порешал, там и компромата не надо было- сковырнуть вождя туземного племени не проблема для действующего президента Америки.
Я склоняюсь к тому, что все все порешали и тупо лепят комедию для нас и Европы.
Неплохо было было ее ускорить,даже добавив драматизма, но сценарий плавный, не допускающий перекосов и неожиданностей.

Можливий і такий варіант.
Але ви дещо викривляєте факти. Факт витирання ніг об Зеленського - я такого не бачив. Ніякого "витирання ніг" не було, це вигадки. Навпаки, це Зеленський вів себе дещо по-хамськи враховуючи хто такий Зе(і Україна) і хто такий Трамп(і США) і те що це був Білий дім а не дача Зеленського.

І я не вірю в "сценарії". Так можна припустити що і Гітлер зі Сталіним воювали по сценарію. І все у світі відбувається по сценарію. Я з цим не згідний. Довго писати чому. Грубо - роки проходять а фактів які підтверджують ці сценарії немає.

Тому - є варіант що ви праві, але я вважаю що ні. Зе прогнувся не через компромат, а йому пояснили що він не правий, що він не в тому положенні щоб диктувати умови Штатам.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:37

  Hotab написав:........
Ну тобто ви думаєте що фактичної як мінімум 50+% підтримки у пітуна нема і нарід насправді не хоче війни, територій і отого всього?

Думаю, что підтримка есть и, думаю, выше 50%.
Но підтримка как президента РФ.
А вот насчёт войны и территорий совсем не уверен, что есть эти 50%. Но никакие соцопросы этого не покажут. Протестов нет по 2 причинам - рискованно протестовать и пока что эти проблемы почти никого не затрагивают (принудительной мобилизации пока нет, продолжается обычная мирная жизнь почти везде и почти у всех).
Фальсификация выборов, наверно, есть. Просто потому, что престарелому президенту 50+% мало, хочется 98%. Зачем? Наверно, затем же, зачем Брежнев стал четырежды Героем и вся грудь напоминала иконостас.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:39

  Hotab написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:
А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?

Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?

Ти продовжуєшь рос.агітацію )

ти укромовний чи руSSкоязичньій
  pesikot написав:
Уже в открытую начали говорить, что если не отдать территории, то "есть вариант импичмента" и ждать того, кто отдаст ...

А как рассказывали, как рассказывали, что достаточно согласится на РПВ по ЛБЗ, как всё и закончится )


А блог «життя впроголодь на 140 дол» на якій мові?

Відповідаю - пишу на тій мові, которая понятна оппоненту

Бо багато хто пише тут українською мовою, але її не розуміє.
Приходится писать, для их понимания, российским языком )
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:39

  Господар Вельзевула написав:Говоря на понятном языке- он порешал с Трампом.
Я склоняюсь к тому, что все все порешали и тупо лепят комедию для нас и Европы.

Соглашусь, что порешали, но не все и не всё. Какой смысл, например, уничтожать нам энергетику, а им - нпз, если порешали? За что мы отдали полезные ископаемые, а они - Дальний Восток?
