|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:25
Schmit написав: UA написав:
Така фігня по всій Україні вже пару років, а не раптом.
99,999% не ризикують звертатися до поліції коли поліція стояла поряд з "бурятами" при скоєнні ними злочинів проти громадян. Це все через безконтрольність.
вигрібайте зеленізм.
я про це тут писав, але банили як рос. агітація.
Посилання на рос ресурс
Це все через "неначасі", "розберемося після перемоги".
Хом"ячки почали радісно розносити ... не дивлячись, не читаючі
У нас вже перемога ?
Затримали ж )
То вже розбираються
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12304
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
-
jump
-
-
- Повідомлень: 5141
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1323 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:33
pesikot написав:
А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?
Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?
Ти продовжуєшь рос.агітацію )
ти укромовний чи руSSкоязичньій
pesikot написав:
Уже в открытую начали говорить, что если не отдать территории, то "есть вариант импичмента" и ждать того, кто отдаст ...
А как рассказывали, как рассказывали, что достаточно согласится на РПВ по ЛБЗ, как всё и закончится )
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41197
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2862 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:34
Роліція ? )))
jump, як ти в унітаз злився з ШІ )))
PS. То за кого ти голосував в 2019 ? За Зе чи за Бойка ? )
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 17 жов, 2025 18:39, всього редагувалось 2 разів.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12304
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:35
Господар Вельзевула написав: andrijk777 написав:
Значить РФ(пу) не піде на РПО і все.
Не буде ніякого імпічменту "єтому".
Ще рік тому була 100% інфа що США мають на Зе залізобетонний компромат. І де це компромат?
Я ще тоді в це не вірив. Тепер 100% не вірю. Я в казки не вірю.
Може якийсь компромат і є, але він 100% не достатній для імпічменту Зе в сьогоднішніх умовах.
Та це підтверджує і поведінка Зе. Зе б не зміг так суперечити(фактично хамити) американцям в Білому домі якщо на нього є якісь компрометуючі факти.
Тому імпічмент Зе - це казки. Не буде цього.
Не так. Вы забыли один момент. Об него вытерли ноги в Овальном и тучи сгущались очень видимо. Но потом он подписал ту угоду которую так хотел Трамп и Трамп его оставил.
Говоря на понятном языке- он порешал с Трампом. Если бы не порешал, там и компромата не надо было- сковырнуть вождя туземного племени не проблема для действующего президента Америки.
Я склоняюсь к тому, что все все порешали и тупо лепят комедию для нас и Европы.
Неплохо было было ее ускорить,даже добавив драматизма, но сценарий плавный, не допускающий перекосов и неожиданностей.
Соскін каже, що поїдять обід, який тоді не їли.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41197
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2862 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:35
flyman написав: pesikot написав:
А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?
Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?
Ти продовжуєшь рос.агітацію )
ти укромовний чи руSSкоязичньій
pesikot написав:
Уже в открытую начали говорить, что если не отдать территории, то "есть вариант импичмента" и ждать того, кто отдаст ...
А как рассказывали, как рассказывали, что достаточно согласится на РПВ по ЛБЗ, как всё и закончится )
А блог «життя впроголодь на 140 дол» на якій мові?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16777
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2516 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:36
Господар Вельзевула написав: andrijk777 написав:
Значить РФ(пу) не піде на РПО і все.
Не буде ніякого імпічменту "єтому".
Ще рік тому була 100% інфа що США мають на Зе залізобетонний компромат. І де це компромат?
Я ще тоді в це не вірив. Тепер 100% не вірю. Я в казки не вірю.
Може якийсь компромат і є, але він 100% не достатній для імпічменту Зе в сьогоднішніх умовах.
Та це підтверджує і поведінка Зе. Зе б не зміг так суперечити(фактично хамити) американцям в Білому домі якщо на нього є якісь компрометуючі факти.
Тому імпічмент Зе - це казки. Не буде цього.
Не так. Вы забыли один момент. Об него вытерли ноги в Овальном и тучи сгущались очень видимо. Но потом он подписал ту угоду которую так хотел Трамп и Трамп его оставил.
Говоря на понятном языке- он порешал с Трампом. Если бы не порешал, там и компромата не надо было- сковырнуть вождя туземного племени не проблема для действующего президента Америки.
Я склоняюсь к тому, что все все порешали и тупо лепят комедию для нас и Европы.
Неплохо было было ее ускорить,даже добавив драматизма, но сценарий плавный, не допускающий перекосов и неожиданностей.
Можливий і такий варіант.
Але ви дещо викривляєте факти. Факт витирання ніг об Зеленського - я такого не бачив. Ніякого "витирання ніг" не було, це вигадки. Навпаки, це Зеленський вів себе дещо по-хамськи враховуючи хто такий Зе(і Україна) і хто такий Трамп(і США) і те що це був Білий дім а не дача Зеленського.
І я не вірю в "сценарії". Так можна припустити що і Гітлер зі Сталіним воювали по сценарію. І все у світі відбувається по сценарію. Я з цим не згідний. Довго писати чому. Грубо - роки проходять а фактів які підтверджують ці сценарії немає.
Тому - є варіант що ви праві, але я вважаю що ні. Зе прогнувся не через компромат, а йому пояснили що він не правий, що він не в тому положенні щоб диктувати умови Штатам.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6823
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:37
Hotab написав:
........
Ну тобто ви думаєте що фактичної як мінімум 50+% підтримки у пітуна нема і нарід насправді не хоче війни, територій і отого всього?
Думаю, что підтримка есть и, думаю, выше 50%.
Но підтримка как президента РФ.
А вот насчёт войны и территорий совсем не уверен, что есть эти 50%. Но никакие соцопросы этого не покажут. Протестов нет по 2 причинам - рискованно протестовать и пока что эти проблемы почти никого не затрагивают (принудительной мобилизации пока нет, продолжается обычная мирная жизнь почти везде и почти у всех).
Фальсификация выборов, наверно, есть. Просто потому, что престарелому президенту 50+% мало, хочется 98%. Зачем? Наверно, затем же, зачем Брежнев стал четырежды Героем и вся грудь напоминала иконостас.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36835
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:39
Hotab написав: flyman написав: pesikot написав:
А ти точно ментопенс ? Ти хоч закони вивчав ?
Чи ти займався "вирішуванням", перебувачи на міліцейський посаді ?
Якщо затримують, то яка "безконтрольність" ?
Ти продовжуєшь рос.агітацію )
ти укромовний чи руSSкоязичньій
pesikot написав:
Уже в открытую начали говорить, что если не отдать территории, то "есть вариант импичмента" и ждать того, кто отдаст ...
А как рассказывали, как рассказывали, что достаточно согласится на РПВ по ЛБЗ, как всё и закончится )
А блог «життя впроголодь на 140 дол» на якій мові?
Відповідаю - пишу на тій мові, которая понятна оппоненту
Бо багато хто пише тут українською мовою, але її не розуміє.
Приходится писать, для их понимания, российским языком )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12304
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:39
Господар Вельзевула написав:
Говоря на понятном языке- он порешал с Трампом.
Я склоняюсь к тому, что все все порешали и тупо лепят комедию для нас и Европы.
Соглашусь, что порешали, но не все и не всё. Какой смысл, например, уничтожать нам энергетику, а им - нпз, если порешали? За что мы отдали полезные ископаемые, а они - Дальний Восток?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5902
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|135231
|
|
|1493
|321290
|
|
|6076
|1007695
|
|