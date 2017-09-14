ЛАД написав:prodigy Что Кернес делал в 90-х это другой вопрос. Но тогда он не был мэром. Меня не очень волнует, почему Кернес, Аваков, Коломойский выступили в защиту Украины и степень их патриотизма. Важно, что без их поддержки ситуация была бы значительно хуже. Никогда не задумывались, что было бы, если бы они выступили даже не явно против, а хотя бы как Ахметов? Но повторяю, остальные (и главные) вопросы в моём посте вы "не заметили"? Со зрением совсем плохо? Сочувствую.
ви типова вата, це треба пояснювати? ваш час минає
Ответа на вопросы у вас нет. Лучше быть ватой, чем дураком.
У четвер, 16 жовтня, у Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання, на якому визначали міри запобіжних заходів щодо військових, яких напередодні затримали і підозрюють у катуваннях, розбоях, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні транспортними засобами.
"Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.
flyman написав:jump Хто не виїхав до 24.02.22 той підписався на публічну оферту (с)
Але ще раніше була "підписана" публічна оферта з нетойвосниками! Пересічні платять податки/утримують на них нетойвосників, а нетойвосники - захищають їх від ворога! Але щось пішло не так...
Я кажу - от зробити опитування пересічних громадян на вулиці... То 99% скажуть, що в першу чергу мають військові йти на фронт/йти у бій! І лише коли вони "закінчаться", то ЛИШЕ ТОДІ можна вже брати трактористів і баристів, а не навпаки!!!
а в РФ знайшли 2 млн. резервістів впенсів та сисунів бюжетної сісі, ось так, але це їх не врятує від перемоги мобілізованими Миколами і Тарасами з кулебівськими лопатами і трампівськими бартками
Ми ж не педерація! Ми і зеків - шануємо, і нетойвосних! Он Хотабові, навіть, нема що відповісти на моє виділене☝️ Бо знає, що 99% пересічних - саме так і скажуть!