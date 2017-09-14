RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:40

  prodigy написав:
  ЛАД написав:prodigy
Что Кернес делал в 90-х это другой вопрос. Но тогда он не был мэром.
Меня не очень волнует, почему Кернес, Аваков, Коломойский выступили в защиту Украины и степень их патриотизма.
Важно, что без их поддержки ситуация была бы значительно хуже. Никогда не задумывались, что было бы, если бы они выступили даже не явно против, а хотя бы как Ахметов?
Но повторяю, остальные (и главные) вопросы в моём посте вы "не заметили"?
Со зрением совсем плохо?
Сочувствую.


ви типова вата, це треба пояснювати? ваш час минає

Ответа на вопросы у вас нет.
Лучше быть ватой, чем дураком.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:42

pesikot

Відповідаю


Нема потреби кожному гагаузу пояснювати чому пишеш на тій чи іншій мові. Тим більше що питань до дніпропетровців щодо мови у нього чомусь нема. Як і до себе на халамидому блохо-каналі.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:44

Затримані в Тернополі військові виявились бійцями 3-ї штурмової бригади

Усі затримані під час спецоперації у Тернополі підтвердили в суді, що вони є військовослужбовцями Третьої окремої штурмової бригади.

Як повідомляють ЗМІ, під час засідання щодо запобіжного заходу військові попросили залучити до захисту адвокатку 3-ої ОШБр Катерину Одаренко — суд задовольнив це прохання.

На суді також був присутній чоловік, який назвався Коловратом Кожемякіним, командиром підрозділу бригади. Він підтвердив, що затримані — дійсно бійці 3-ї ОШБр.

зграя бандюків :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:46

jump

зграя бандюків


Хто саме?
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:50

  Hotab написав:pesikot

Відповідаю


Нема потреби кожному гагаузу пояснювати чому пишеш на тій чи іншій мові. Тим більше що питань до дніпропетровців щодо мови у нього чомусь нема. Як і до себе на халамидому блохо-каналі.

Та мені по фіг на них )

Я бачу, що вони активно намагаються використовувати мовне питання, коли самі української мови не знают

Когда им пишу российским языком, они сразу начинают понимать )
Ніж коли я пишу українською мовою
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:52

  Hotab написав:jump

зграя бандюків


Хто саме?


У четвер, 16 жовтня, у Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання, на якому визначали міри запобіжних заходів щодо військових, яких напередодні затримали і підозрюють у катуваннях, розбоях, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні транспортними засобами.

"Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості.
https://suspilne.media/ternopil/1140536 ... -policia2/
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:52

  jump написав:
  ЛАД написав:И что вас так удивляет?


нацполу та нгу не достатньо? 8)
потрібно ще непридатних заброньованих чорносотенців? :lol:

Зображення

Не буду обращать внимание на "Ролицию", но военная полиция существовала и в СССР, и существует и в США, и в Великобритании, и в Израиле, и в...
Просвещайтесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:53

  jump написав:
зграя бандюків :shock:


Це ти, зі своїми зрадунцями - зграя бандюків
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 18:55

  jump написав:
  Hotab написав:jump

зграя бандюків


Хто саме?


У четвер, 16 жовтня, у Тернопільському міськрайонному суді відбулося засідання, на якому визначали міри запобіжних заходів щодо військових, яких напередодні затримали і підозрюють у катуваннях, розбоях, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні транспортними засобами.

"Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості.
https://suspilne.media/ternopil/1140536 ... -policia2/

То що тобі не так ? Що засуджують чи що спіймали ?

Емоції прибери, бандюк
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:00

Публічна оферта

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:jump
Хто не виїхав до 24.02.22 той підписався на публічну оферту (с)

Але ще раніше була "підписана" публічна оферта з нетойвосниками!
Пересічні платять податки/утримують на них нетойвосників, а нетойвосники - захищають їх від ворога!
Але щось пішло не так...

Я кажу - от зробити опитування пересічних громадян на вулиці... То 99% скажуть, що в першу чергу мають військові йти на фронт/йти у бій!
І лише коли вони "закінчаться", то ЛИШЕ ТОДІ можна вже брати трактористів і баристів, а не навпаки!!!

а в РФ знайшли 2 млн. резервістів впенсів та сисунів бюжетної сісі, ось так, але це їх не врятує від перемоги мобілізованими Миколами і Тарасами з кулебівськими лопатами і трампівськими бартками
Ми ж не педерація! Ми і зеків - шануємо, і нетойвосних!
Он Хотабові, навіть, нема що відповісти на моє виділене☝️
Бо знає, що 99% пересічних - саме так і скажуть!
Успіх
