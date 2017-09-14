RSS
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:04

  andrijk777 написав:..................
Можливий і такий варіант.
Але ви дещо викривляєте факти. Факт витирання ніг об Зеленського - я такого не бачив. Ніякого "витирання ніг" не було, це вигадки. Навпаки, це Зеленський вів себе дещо по-хамськи враховуючи хто такий Зе(і Україна) і хто такий Трамп(і США) і те що це був Білий дім а не дача Зеленського.

І я не вірю в "сценарії". Так можна припустити що і Гітлер зі Сталіним воювали по сценарію. І все у світі відбувається по сценарію. Я з цим не згідний. Довго писати чому. Грубо - роки проходять а фактів які підтверджують ці сценарії немає.

Тому - є варіант що ви праві, але я вважаю що ні. Зе прогнувся не через компромат, а йому пояснили що він не правий, що він не в тому положенні щоб диктувати умови Штатам.
Не искажайте.
Никакого хамства со стороны Зеленского не было даже близко.
Не знаю, разыграли ли Трамп с Вэнсом сценарий или это был экспромт, но хамство было исключительно со стороны Трампа. И, похоже, это его привычная манера.

В сценарии я тоже не особо верю.

Согласен, что Зеленский "прогнулся" не из-за какого-то компромата.
Но и не потому что "йому пояснили що він не правий". А потому, "что у него нет карт". Он прекрасно понимает, насколько важна для нас поддержка США. Хотя бы какая-то.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:04

  ЛАД написав:Фальсификация выборов, наверно, есть. Просто потому, что престарелому президенту 50+% мало, хочется 98%. Зачем? Наверно, затем же, зачем Брежнев стал четырежды Героем и вся грудь напоминала иконостас.

Якщо реальних конкурентів вбивати, і звичайно ні в якому разі не пускати в кандидати, то навіть дебіл набере 50%+.

Ключова проблема диктатур не в чесності виборів а саме в недопуску конкурентів. Ось Лука недооцінив домогосподарку, думав що вона не конкурент і змушений був тотально фальсифікувати вибори. Якби він її просто не пустив - не мав би жодних проблем в 2020.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:06

pesikot

Емоції прибери, бандюк


Я теж не зрозумів, хто саме «зграя». Конкретні люди , які вчинили злочин? Ну так, призвали всяких , і таких які схильні до злочинів.
Чи все ж jump так називає всю елітну бригаду?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 жов, 2025 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:06

Ехххх, якби кацапи не читали цей форум, то ми би ого-гооо!!!

  whois2010 написав:
  Сибарит написав:
  whois2010 написав:Не зрозуміла тактика укрокомандирів. Схоже, хочуть всіх стерти під фпв.

И Ваш коллега с Вашей помощью, похоже, решил в этом помочь. Слишком много информации. А потом удивляемся, что вдруг ракеты прилетают.

Ага, так і є. Росіяне ж не знають, що за 3км від них на іншому березі вже четвертий рік позиції і там є особовий склад. І дронів-розвідників не мають, і антенни не пеленгують. А тепер прочитають мій допис і оборона посиплеться.

Це мені нагадало, як Флер мене сварила лише за БАЖАННЯ викласти фото "якогось палаючого поля"🤦🏻 :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:09

За подарунки, а не за гроші!©

  flyman написав:
  jump написав:
  flyman написав:Хто не виїхав до 24.02.22 той підписався на публічну оферту


У Польщі зафіксовано рекордну кількість польсько-українських шлюбів, — Польське радіо 8)

У 2024 році було зареєстровано 5359 шлюбів за участю громадян України.

Переважна більшість нових союзів – це шлюби польських чоловіків з українками. Лише у 535 випадках польки виходили заміж за українців. :oops:

захищаєм європейські цінності та демократію
фортеця, Матриця.

А ті що не виїхали(як Флер) - будуть тут обслуговувати бангладешців :oops:
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:13

Я вас заставлю Батьківщину любити!©)))

  jump написав:В Україні з’являться військові поліцейські: з кийками, наручниками, газовими балончиками та зброєю, — проєкт :lol:

Вони перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блокпостах під час воєнного стану.
Також військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у військах, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, вилучатимуть докази та охоронятимуть військові об’єкти.


Заградотряди все ближче і ближче до втілення в реальність :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:16

  ЛАД написав:
  jump написав:
  ЛАД написав:И что вас так удивляет?


нацполу та нгу не достатньо? 8)
потрібно ще непридатних заброньованих чорносотенців? :lol:

Зображення

Не буду обращать внимание на "Ролицию", но военная полиция существовала и в СССР, и существует и в США, и в Великобритании, и в Израиле, и в...
Просвещайтесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F.

У нас вже років 20 є ВСП (військова служба правопорядку). Її завжди по простому називали «воєнна поліція». Схоже на реорганізацію структури.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:16

Ще доберуться і до надважливих в тилу!

  ЛАД написав:
  jump написав:В Україні з’являться військові поліцейські: з кийками, наручниками, газовими балончиками та зброєю, — проєкт :lol:

Вони перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блокпостах під час воєнного стану.
Також військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у військах, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, вилучатимуть докази та охоронятимуть військові об’єкти.

зелена кліка будь-як намагається втримати владу 8)

У центрі Харкова викрали чоловіка і відібрали в нього майже $100 тисяч: сказали, що з ТЦК :shock:


Троє чоловіків у балаклавах і військовій формі біля пункту обміну валют у центрі Харкова заштовхали 32-річного чоловіка в автомобіль Mercedes-Benz Vito без номерних знаків, а за кілька годин кинули його на узбіччі дороги в селищі Безлюдівка Харківського району.

У потерпілого відібрали 14 600 євро, а потім, утримуючи чоловіка в підвальному приміщенні, змусили його перевести на їхні криптогаманці $більше ніж 83 000, повідомили в поліції Харківської області.

Правоохоронці викрили та затримали ймовірних нападників. Це чоловіки віком 30, 34 та 39 років, серед яких — військовослужбовець 8)
https://focus.ua/uk/ukraine/729054-u-ce ... hcho-z-tck
И что вас так удивляет?
Среди военнослужащих не может быть уголовников? Они как-то отличаются от всего народа, среди которого тоже, как ни странно, попадаются уголовники?
После войны и демобилизации их будет достаточно.

Бінго!
Отож!!!

А Будівельник мені не вірить... :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:23

  Slon_Nosov написав:
  whois2010 написав:Знайомий влаштовується на службу в ДСНС, проходить ВЛЕК. Поставили діагноз гіпертонічна хвороба 1ст. Голова ВЛЕК дав направлення на стаціонар для обстеження, чи готовий він у такому стані нести службу в ДСНС, бо навантаження.
В той же час для ЗСУ люди і з 1, і з 2, і з 3ст. гіпертонії - годні. Там навантаження не такі потужні, як в ДСНС. Країна абсурду. Ну, і відповідно мруть вже починаючи з учєбкі.


Друга стадія - це забезпечення та тил, а третя зняття з обліку, но її не дають...
В мене 200/110 - обмеженно придатний та вже в зсу, незважаючи на виклик швидкої прямо в тцк яка підтвердила ці показники. Укол, та через 5 годин мене вже везли у військову частину на службу...

То вже не тільки Ваш син, а й Ви в ЗСУ?
Чи я щось не так зрозумів?
